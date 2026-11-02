Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Do kosmu by se mohla podívat Věstonická venuše, Merkur nebo ježek v kleci

Autor: ,
  17:39
Představení některých věcí, které si možná vezeme Aleš Svoboda na svou cestu na...

Představení některých věcí, které si možná vezeme Aleš Svoboda na svou cestu na ISS. | foto: Technet.czČTK

Představení některých věcí, které si možná vezeme Aleš Svoboda na svou cestu na...
Český astronaut Aleš Svoboda
Krteček ve vesmíru na ramenou astronauta Andrewa Feustela
Vesmír ho fascinoval odmala, sny se mu plní. Aleš Svoboda bude pilotem...
18 fotografií
Už příští léto by se mohl vydat na Mezinárodní vesmírnou stanici Čech Aleš Svoboda při misi Vast-PAM-1. Vzít si s sebou bude moci některé z 1 171 návrhů na předměty, které nominovali lidé a instituce.

Ježek v kleci, hokejový puk, česká vlajka a vlajky všech krajů a statutárních měst, dílek stavebnice Merkur či replika Věstonické venuše patří mezi předměty, které by mohl český astronaut Aleš Svoboda vzít na připravovanou misi na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS).

Seznam předmětů bude upraven a potvrzen až po absolvování technického a bezpečnostního posouzení mezinárodními partnery mise. Hlavní slovo v tom budou mít mezinárodní partneři mise – ESA, NASA a společnost Vast, která misi organizuje.

Do veřejné výzvy národního projektu Česká cesta do vesmíru zaslala veřejnost od 19. srpna do 18. září 1 171 nápadů. Z nich následně vybrala sedmičlenná komise složená například ze zástupců ministerstev průmyslu a obchodu, školství a obrany nebo Akademie věd ČR zhruba 15 předmětů. Nechybí mezi nimi ani český lev vytvořený pomocí 3D tisku, část dramatu R.U.R. od Karla Čapka nebo semínka lípy srdčité.

Představení některých věcí, které si možná vezeme Aleš Svoboda na svou cestu na...

„Do vesmíru poletí semena lípy srdčité, českého národního stromu, s tím, že se tam jenom nepodívají, ale celá ta mise bude poté dokončená tím, že ty sazeničky, které pevně věříme, že následně vzniknou, budou na připomínku letu a jako hrdý symbol české státnosti vysázeny u českých škol a v českých obcích,“ řekl ministr školství Robert Plaga.

Navržen byl i Jára Cimrman

Českou historii a kulturní tradici na ISS připomenou předměty, které mají své místo v české kultuře napříč staletími. Věstonická venuše odkazuje k pravěkému umění a mimořádně dlouhé historii lidské tvořivosti na našem území. Ježek v kleci, známý z příběhů Jaroslava Foglara, zase představuje fenomén české literatury pro děti a mládež, který po generace podněcuje představivost, zvídavost a touhu přijít věcem na kloub. Brož z Křišťálového údolí pak připomene tradici českého sklářství a šperkařství a propojí český křišťál, sklo, český granát a vltavín – materiály spojené s místními přírodními zdroji, řemeslným uměním a jedinečnou podobou české sklářské a šperkařské tvorby.

Mezi návrhy veřejnosti se objevila také fiktivní postava Járy Cimrmana. V současnosti probíhají jednání s vlastníky autorských práv, a tak se teprve ukáže, zda se tento „legendární Čech“ nakonec symbolicky podívá i do vesmíru.

České experimenty na ISS. Astronaut Aleš Svoboda bude mít dost napilno

Vesmírná mise může být pro mladou generaci příležitostí objevit vědu a techniku z nové perspektivy, připomíná se v tiskové zprávě. Robůtek Kit propojí plyšového společníka s českým slovem robot, které se díky spisovateli Karlu Čapkovi a jeho bratru Josefovi rozšířilo do celého světa. Stavebnice Merkur, se kterou vyrůstaly generace českých dětí, připomene význam tvořivosti, technického myšlení a radosti z objevování. Vzdělávací rozměr doplní křišťálová kostka, která poslouží k názornému zkoumání vlastností světla a jeho lomu při průchodu krystalem.

Z vesmíru do muzea

Podle koordinátora národního projektu Česká cesta do vesmíru Václava Kobery se Svoboda na misi s předměty buď vyfotí, natočí nebo si je ponechá v batohu a pak je přiveze zpátky. „Předměty pak poputují do nějakého muzea, knihovny nebo na další vhodné místo, kde budou vystaveny, aby se na ně veřejnost mohla přijít podívat,“ doplnil Kobera.

Svoboda zdůraznil, že česká mise na ISS není jen o tom, že se téměř po 50 letech český astronaut znovu podívá do vesmíru. „Je to především jedinečná příležitost pro českou vědu, výzkum, průmysl a vzdělávání. Připravujeme 13 vědeckých projektů, které budou po 14 dní využívat unikátní podmínky mikrogravitace a zázemí mezinárodní kosmické stanice, která je považována za jednu z nejpokročilejších výzkumných a technologických laboratoří.

Aleš Svoboda: Pro radioamatéry je snazší se dovolat na ISS než do Austrálie

Díky naší misi zapojujeme desítky českých firem do mezinárodního kosmického projektu a prostřednictvím vzdělávacího programu motivujeme mladé lidi k zájmu o vědu, techniku a další obory,“ uvedl Svoboda.

Stíhací pilot Svoboda zahájil výcvik na první českou misi na ISS, včetně přípravy na pilotování kosmické lodi, začátkem září. Svobodu v následujících měsících čeká série výcvikových bloků v Evropě i USA. Bude se připravovat na jednotlivé fáze mise od startu kosmické lodi Dragon s posádkou na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX přes přiblížení a spojení s ISS až po návrat na Zemi. Mise se má uskutečnit v roce 2027.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kolos na Dunaji. Vodní dílo, které změnilo řeku a samo se muselo přizpůsobit

Vodní dílo Gabčíkovo

Vodní dílo Gabčíkovo patří k nejvýznamnějším vodohospodářským stavbám na Dunaji. Vzniklo jako součást ambiciózního československo-maďarského projektu, který měl využít energetický potenciál řeky,...

Toto tisíctunové monstrum na silnici potkat nechcete. Sune se 6 metrů za minutu

V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi...

V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi vypravíte. Nedaleko německého Lipska se však s rypadlem velkým jako sedmipodlažní dům mohli setkat cestující na silnici mezi...

KVÍZ: Nemáte nárok tento kvíz o internetu nezvládnout. Udělali jsme ho jednoduchý

Brýle Snapchat Spectacles

Internet tu byl už před sociálními sítěmi a generativní umělou inteligencí. Právě tehdy vznikly legendární služby a memy. Vyzkoušejte, jak si pamatujete věci, jejichž odraz najdete i v současnosti.

Ostré střelby v Alpách i Skyfox přes ostnaté dráty. Fotograf líčí, jak „loví“ letadla

Fotograf Pavel Barták

Za tři desetiletí fotografování pomalu marně hledá nějaké unikátní letadlo, které by neměl ve svém archivu. Viděl létat stroje, z nichž některé už dnes nelétají a stal se svědkem i tragických...

Apple zmenšil nejvýkonnější notebook a přidal dotek, ale něco mu chybí

Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku...

Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku Pro. Podařilo se mu ještě zmenšit jak 16", tak i 14" variantu, které jsou zároveň lehčí. Možná ještě zajímavější je pak...

Do kosmu by se mohla podívat Věstonická venuše, Merkur nebo ježek v kleci

Představení některých věcí, které si možná vezeme Aleš Svoboda na svou cestu na...

Už příští léto by se mohl vydat na Mezinárodní vesmírnou stanici Čech Aleš Svoboda při misi Vast-PAM-1. Vzít si s sebou bude moci některé z 1 171 návrhů na předměty, které nominovali lidé a...

2. listopadu 2026  17:39

Ať nejsme jen montovnou. Z vesmírných projektů získáme know-how, pomůže i český astronaut

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma „Česko ve vesmíru“ jsou zleva Václav Kobera,...

Český kosmický výzkum už dávno není jen o tom, že se „vyhazují miliardy do vzduchoprázdna“. To se snažili v diskusním pořadu iDNES Lounge vysvětlit hned čtyři hosté: astronaut Aleš Svoboda,...

2. listopadu 2026

Ostré střelby v Alpách i Skyfox přes ostnaté dráty. Fotograf líčí, jak „loví“ letadla

Fotograf Pavel Barták

Za tři desetiletí fotografování pomalu marně hledá nějaké unikátní letadlo, které by neměl ve svém archivu. Viděl létat stroje, z nichž některé už dnes nelétají a stal se svědkem i tragických...

2. listopadu 2026

Rusko by mohlo nadobro uzavřít tunel v části svého segmentu na ISS

Skleněné „dno“ modulu ISS na Vánoce 2015 nad Bahamskými ostrovy (foceno 17mm...

Už od roku 2019 se potýkají Rusové s problémy v jedné části svého segmentu na Mezinárodní vesmírné stanici. Letos v červnu se dokonce část posádky kvůli tomu musela uchýlit do bezpečí připojené...

1. listopadu 2026

Pašování a spory o ryby. Norové před 100 lety odmítli kontroverzní prohibici

Úsměvy na rtech, ale alkohol teče do výlevky. Prohibice v akci.

Zákaz měl omezit pití, místo toho přinesl pašování, nelegální pálení a problémy se zahraničním obchodem. V referendu z října 1926 se téměř 56 procent norských voličů vyslovilo proti pokračování...

1. listopadu 2026

Spadl egyptský boeing kvůli poruše, nebo úmyslně? Vyšetřovatelé jasno nemají

Před 27 do Atlantiku dopadl letoun EgyptAir 990. Dodnes se vedou spory, zda šlo o úmysl nebo technickou závadu

Egyptský Boeing 767 se během letu z New Yorku do Káhiry na Halloween roku 1999 zřítil do oceánu několik set kilometrů od pobřeží. Ani po víc než čtvrtstoletí od tragické události s určitostí neznáme...

31. října 2026

Nečekejte, že generace Z pozná phishing líp než vy. Kliká na něj častěji

Generace Z a phishing: Proč jsou mladí podvedeni častěji?

Mladí lidé jsou považováni za digitálně nejzkušenější generaci, která se v online světě pohybuje s naprostou samozřejmostí. Podle globálního průzkumu však v testech rozpoznání phishingu dopadají...

31. října 2026

Přežil pohřbení zaživa. Poslednímu nebezpečí však slavný Harry Houdini neunikl

Harry Houdini při proslulém čísle spoutaný řetězy se zámky

Jeden z nejznámějších iluzionistů Harry Houdini, od jehož předčasného úmrtí uplynulo 31. října 100 let, se z každých pout dokázal hravě osvobodit, svázaný skákal do řeky, aby se za chvilku k údivu...

31. října 2026

AI už nám dokáže tak trochu číst myšlenky nebo nakreslit, na co se díváme

Premium
Skenování mozkové aktivity

Jsou věci, které si člověk chce nechat pro sebe nebo si je prostě jen promyslet, než je vypustí ven. Naše myšlenky patří jen nám, ale pokusy je různými způsoby přečíst, jsou tady už dlouho. Rozvoj...

31. října 2026

Kolos na Dunaji. Vodní dílo, které změnilo řeku a samo se muselo přizpůsobit

Vodní dílo Gabčíkovo

Vodní dílo Gabčíkovo patří k nejvýznamnějším vodohospodářským stavbám na Dunaji. Vzniklo jako součást ambiciózního československo-maďarského projektu, který měl využít energetický potenciál řeky,...

31. října 2026

Toto tisíctunové monstrum na silnici potkat nechcete. Sune se 6 metrů za minutu

V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi...

V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi vypravíte. Nedaleko německého Lipska se však s rypadlem velkým jako sedmipodlažní dům mohli setkat cestující na silnici mezi...

30. října 2026

Apple zmenšil nejvýkonnější notebook a přidal dotek, ale něco mu chybí

Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku...

Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku Pro. Podařilo se mu ještě zmenšit jak 16", tak i 14" variantu, které jsou zároveň lehčí. Možná ještě zajímavější je pak...

29. října 2026  12:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×