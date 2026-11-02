Ježek v kleci, hokejový puk, česká vlajka a vlajky všech krajů a statutárních měst, dílek stavebnice Merkur či replika Věstonické venuše patří mezi předměty, které by mohl český astronaut Aleš Svoboda vzít na připravovanou misi na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS).
Seznam předmětů bude upraven a potvrzen až po absolvování technického a bezpečnostního posouzení mezinárodními partnery mise. Hlavní slovo v tom budou mít mezinárodní partneři mise – ESA, NASA a společnost Vast, která misi organizuje.
Do veřejné výzvy národního projektu Česká cesta do vesmíru zaslala veřejnost od 19. srpna do 18. září 1 171 nápadů. Z nich následně vybrala sedmičlenná komise složená například ze zástupců ministerstev průmyslu a obchodu, školství a obrany nebo Akademie věd ČR zhruba 15 předmětů. Nechybí mezi nimi ani český lev vytvořený pomocí 3D tisku, část dramatu R.U.R. od Karla Čapka nebo semínka lípy srdčité.
„Do vesmíru poletí semena lípy srdčité, českého národního stromu, s tím, že se tam jenom nepodívají, ale celá ta mise bude poté dokončená tím, že ty sazeničky, které pevně věříme, že následně vzniknou, budou na připomínku letu a jako hrdý symbol české státnosti vysázeny u českých škol a v českých obcích,“ řekl ministr školství Robert Plaga.
Navržen byl i Jára Cimrman
Českou historii a kulturní tradici na ISS připomenou předměty, které mají své místo v české kultuře napříč staletími. Věstonická venuše odkazuje k pravěkému umění a mimořádně dlouhé historii lidské tvořivosti na našem území. Ježek v kleci, známý z příběhů Jaroslava Foglara, zase představuje fenomén české literatury pro děti a mládež, který po generace podněcuje představivost, zvídavost a touhu přijít věcem na kloub. Brož z Křišťálového údolí pak připomene tradici českého sklářství a šperkařství a propojí český křišťál, sklo, český granát a vltavín – materiály spojené s místními přírodními zdroji, řemeslným uměním a jedinečnou podobou české sklářské a šperkařské tvorby.
Mezi návrhy veřejnosti se objevila také fiktivní postava Járy Cimrmana. V současnosti probíhají jednání s vlastníky autorských práv, a tak se teprve ukáže, zda se tento „legendární Čech“ nakonec symbolicky podívá i do vesmíru.
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Vesmírná mise může být pro mladou generaci příležitostí objevit vědu a techniku z nové perspektivy, připomíná se v tiskové zprávě. Robůtek Kit propojí plyšového společníka s českým slovem robot, které se díky spisovateli Karlu Čapkovi a jeho bratru Josefovi rozšířilo do celého světa. Stavebnice Merkur, se kterou vyrůstaly generace českých dětí, připomene význam tvořivosti, technického myšlení a radosti z objevování. Vzdělávací rozměr doplní křišťálová kostka, která poslouží k názornému zkoumání vlastností světla a jeho lomu při průchodu krystalem.
Z vesmíru do muzea
Podle koordinátora národního projektu Česká cesta do vesmíru Václava Kobery se Svoboda na misi s předměty buď vyfotí, natočí nebo si je ponechá v batohu a pak je přiveze zpátky. „Předměty pak poputují do nějakého muzea, knihovny nebo na další vhodné místo, kde budou vystaveny, aby se na ně veřejnost mohla přijít podívat,“ doplnil Kobera.
Svoboda zdůraznil, že česká mise na ISS není jen o tom, že se téměř po 50 letech český astronaut znovu podívá do vesmíru. „Je to především jedinečná příležitost pro českou vědu, výzkum, průmysl a vzdělávání. Připravujeme 13 vědeckých projektů, které budou po 14 dní využívat unikátní podmínky mikrogravitace a zázemí mezinárodní kosmické stanice, která je považována za jednu z nejpokročilejších výzkumných a technologických laboratoří.
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Díky naší misi zapojujeme desítky českých firem do mezinárodního kosmického projektu a prostřednictvím vzdělávacího programu motivujeme mladé lidi k zájmu o vědu, techniku a další obory,“ uvedl Svoboda.
Stíhací pilot Svoboda zahájil výcvik na první českou misi na ISS, včetně přípravy na pilotování kosmické lodi, začátkem září. Svobodu v následujících měsících čeká série výcvikových bloků v Evropě i USA. Bude se připravovat na jednotlivé fáze mise od startu kosmické lodi Dragon s posádkou na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX přes přiblížení a spojení s ISS až po návrat na Zemi. Mise se má uskutečnit v roce 2027.