náhledy
V Česku i ostatních koutech planety šlo podle středoevropského času v pátek brzy ráno sledovat částečné zatmění Měsíce. Jev, pozorovatelný i pouhým okem, vzniká při průchodu Měsíce zemským stínem.Je to způsobeno tím, že dráha Měsíce je vůči rovině zemské dráhy skloněna o přibližně pět stupňů a zemský stín na obloze pokrývá ve vzdálenosti Měsíce kruhovou plochu o úhlovém průměru jen 1,5 stupně.
Autor: ČTK
Za jasné oblohy bylo možné zatmění sledovat pouhým okem, podle astronomů ale lepší zážitek zajistil malý dalekohled a zvolení vyvýšeného místa pro pozorování. Tento složený snímek ze sedmi samostatných fotografií pořízených jednou pevně umístěnou kamerou zachycuje jednotlivé fáze částečného zatmění Měsíce nad horou Pico de las Nieves na ostrově Gran Canaria ve Španělsku v pátek 28. srpna 2026.
Autor: Reuters
Zatmění Měsíce vzniká při jeho průchodu zemským stínem. Teoreticky by k němu mělo dojít pokaždé, když je Měsíc v úplňku a nachází se přesně na opačné straně oblohy než Slunce. Na snímku je zachcen Měsíc za římským Koloseem během částečného zatmění v pátek 28. srpna 2026.
Autor: ČTK
Měsíc během částečného zatmění za kokosovou palmou v Salvadoru ve státě Bahia v Brazílii v pátek 28. srpna 2026.
Autor: ČTK
Částečné zatmění Měsíce v srpnu 2026 zachycené nad zlatým okrajem stadionu Caesars Superdome v New Orleansu.
Autor: ČTK
V pátek nad ránem jsme i z našich končin mohli pozorovat částečné zatmění Měsíce, při kterém stín Země zakryl více než 90 procent povrchu Měsíce. Foto částečného zatmění z Olomouce. (28. srpna 2026)
Autor: ČTK
Vemi fotogenicky působilo částečné zatmění Měsíce nad historickou těžní věží bývalého černouhelného dolu Simson ve Zbýšově u Brna. Příští úplné zatmění Měsíce bude v Česku možné pozorovat na Silvestra roku 2028. (28. srpna 2026)
Autor: ČTK
Pozorování zatmění Měsíce přilákalo pozornost diváků ze všech koutů světa. Nebeský jev okouzlil také malého pozorovatele z venezuelského Caracasu. (28. srpna 2026)
Autor: AP
Částečné zatmění Měsíce je vidět za fialově osvětlenými ocelovými nosníky mostu Crescent City Connection přes řeku Mississippi v New Orleans.
Autor: ČTK
Měsíc během částečného zatmění Měsíce na obloze nad Dakarem v Senegalu. (28. srpna 2026)
Autor: Reuters
Zatmění Měsíce do roka nastane maximálně 4x, a to včetně nevýrazných polostínových. Jeden takový úkal šel sledovat i z amerického Los Angeles. (28. srpna 2026)
Autor: ČTK
Měsíc během částečného zatmění Měsíce na obloze nad Dakarem v Senegalu. (28. srpna 2026)
Autor: Reuters
Měsíc během částečného zatmění Měsíce na obloze nad Dakarem v Senegalu. (28. srpna 2026)
Autor: Reuters
Měsíc nad kopulí baziliky svatého Petra během částečného zatmění Měsíce v Římě v Itálii v pátek 28. srpna 2026.
Autor: Reuters
Měsíc během částečného zatmění na obloze nad nad Athénami v Řecku v pátek 28. srpna 2026
Autor: Reuters
Měsíc během částečného zatmění na obloze nad nad Athénami v Řecku v pátek 28. srpna 2026
Autor: Reuters
Lidé pozorují Měsíc během částečného zatmění Měsíce z Parliament Hill v Hampstead Heath v Londýně ve Velké Británii v pátek 28. srpna 2026.
Autor: Reuters
Měsíc během částečného zatmění Měsíce se objeví na obloze nad Rio de Janeirem v Brazílii 28. srpna 2026.
Autor: Reuters
Měsíc na obloze nad sochou venezuelského hrdiny nezávislosti na koni během částečného zatmění Měsíce v Caracasu ve Venezuele,
Autor: Reuters
Měsíc během částečného zatmění Měsíce na obloze nad Caracasem ve Venezuele 28. srpna 2026.
Autor: Reuters
Částečné zatmění Měsíce nad historickou těžní věží bývalého černouhelného dolu Simson ve Zbýšově u Brna v pátek 28. srpna 2026.
Autor: ČTK
Měsíc během částečného zatmění za kokosovou palmou v Salvadoru ve státě Bahia v Brazílii v pátek 28. srpna 2026.
Autor: AP
Měsíc za sochou Spider-Mana během částečného zatmění v El Alto v Bolívii v pátek 28. srpna 2026.
Autor: AP
Úplněk vychází za radnicí v centru Kansas City ve státě Missouri ve čtvrtek 27. srpna 2026, kdy chybělo několik hodin do měsíčního zatmění.
Autor: AP
Částečné zatmění Měsíce za uměleckým dílem umístěným na střeše Kongresového centra v Kansas City.
Autor: ČTK
Částečné zatmění Měsíce je vidět nad osvětlením stadionu během předsezónního zápasu amerického fotbalu NFL mezi týmy Cleveland Browns a New England Patriots,
Autor: ČTK
Za Metropolitní katedrálou v Guatemala City je vidět částečné zatmění Měsíce v pátek 28. srpna 2026.
Autor: ČTK