OBRAZEM: Měsíc při částečném zatmění kouzlil v Česku i ostatních koutech planety

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I druhé zatmění v srpnu nám částečně ukradne západ. Přivstanete si v pátek?
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I druhé zatmění v srpnu nám částečně ukradne západ. Přivstanete si v pátek?
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Mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace občanů socialistického Československa patřilo Bulharsko, přesněji jeho černomořské pobřeží. Podívejme se na tuto zemi prostřednictvím dobových fotografií,...
V Česku i ostatních koutech planety šlo podle středoevropského času v pátek brzy ráno sledovat částečné zatmění Měsíce. Jev, pozorovatelný i pouhým okem, vzniká při průchodu Měsíce zemským stínem.Je...
Dva nové přístroje s nakousnutým jablkem ve znaku představila společnost Apple bez většího humbuku a přípravy. Mimo jiné potěší ty, kdo si chtějí hrát s umělou inteligencí, aniž by se museli bát o...
V úterý 25. srpna pobyl na moskevském letišti Vnukovo přepravní speciál USAF C-17 Globemaster. Přivezl ředitele CIA Johna Ratcliffa. Přesný obsah návštěvy je neznámý. Mluví se o varování před ruským...
Na webu The War Zone vyšel příběh podivného sovětského podmořského člunu S-49. Původně běžné válečné plavidlo nechalo námořnictvo přestavět na zkušební platformu. V závěru kariéry pak fungovalo jako...
S poledním srpnovým víkendem se pomalu přibližuje i konec naší letní modelářské soutěže Příběh mého modelu 2026.
Vojenské letectvo prvorepublikového Československa postihla na konci srpna 1926 další tragédie. Při skupinovém akrobatickém letu se nad Olomoucí srazily dva stroje 2. leteckého pluku. Jejich piloti...
V úterý 25. srpna pobyl na moskevském letišti Vnukovo přepravní speciál USAF C-17 Globemaster. Přivezl ředitele CIA Johna Ratcliffa. Přesný obsah návštěvy je neznámý. Mluví se o varování před ruským...
Bílé čáry táhnoucí se za dopravními letadly zhoršují globální oteplování. Uzamykají totiž tepelné záření v atmosféře. Efektu se dá čelit. Stačí změnit výšku letů. Opatření by mělo fungovat navzdory...
V Česku i ostatních koutech planety šlo podle středoevropského času v pátek brzy ráno sledovat částečné zatmění Měsíce. Jev, pozorovatelný i pouhým okem, vzniká při průchodu Měsíce zemským stínem.Je...
Pentagon zveřejnil podrobnosti k objednávce nových ponorek. Měl by mezi nimi být i jeden člun, který se od ostatních výrazně odliší. Podobný typ podmořských plavidel provozují i Rusové.
Mezi skupinu letounů s válečnou historií, které jsou v Česku doma, přibyl loni i jeden Piper L-4H. Malé letadlo, které sice nenese gloriolu legendárních stíhaček, ale jeho zásluhy v bojích druhé...
V polovině srpna pobláznilo část světa zatmění Slunce. Z našich končin jsme nemohli vidět všechny jeho fáze, protože se postupně naše hvězda skryla za obzor. Nyní se chystá zatmění dalšího objektu,...
Jak se blíží začátek školního roku, není na škodu si připomenut, že řada společností a organizací nabízí různé slevy pro školy, učitele i žáky a studenty. Zpravidla stačí dodat potvrzení o studiu...
Je velký jako tři na sobě položené kreditní karty, můžete s ním nahrávat jak hovory v místnosti nebo přednáškovém sále, tak hovory, co vedete po telefonu, jež dokáže zachytit pomocí přenosu vibrací....
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Pokud jste doposud měli pocit, že modelařina je klidný koníček, vězte, že existují i vskutku adrenalinové mutace. Závod ve stavbě modelu na čas nám poutavě popal Ján Šrofaňák:
Výzkum potvrdil, co hodně uživatelů tak nějak tuší. Služba X schválně zobrazovala svým uživatelům příspěvky. Snažila se je přimět k psaní reakcí. Jen tak mimochodem je přitom rozpalovala do běla.