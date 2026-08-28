Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

OBRAZEM: Měsíc při částečném zatmění kouzlil v Česku i ostatních koutech planety

Autor: ,
  8:19
Zatmění Měsíce za Washingtonovým památníkem v americkém Washingtonu (28. srpna... Složený snímek ze sedmi samostatných fotografií pořízených jednou pevně... Měsíc za římským Koloseem během částečného zatmění v pátek 28. srpna 2026. Měsíc během částečného zatmění za kokosovou palmou v Salvadoru ve státě Bahia v... Částečné zatmění Měsíce v srpnu 2026 zachycené nad zlatým okrajem stadionu... Za jasné oblohy lze zatmění sledovat pouhým okem, podle astronomů ale lepší... Foto částečného zatmění z Olomouce. Příští úplné zatmění Měsíce bude v Česku... Vemi fotogenicky působilo částečné zatmění Měsíce nad historickou těžní věží... Pozorování zatmění Měsíce přilákalo pozornost diváků ze všech koutů světa.... Částečné zatmění Měsíce je vidět za fialově osvětlenými ocelovými nosníky mostu... Zatmění Měsíce vzniká při jeho průchodu zemským stínem. Teoreticky by k němu... Foto částečného zatmění Měsíce ve Zbýšově u Brna (28. srpna 2026)
V Česku i ostatních koutech planety šlo podle středoevropského času v pátek brzy ráno sledovat částečné zatmění Měsíce. Jev, pozorovatelný i pouhým okem, vzniká při průchodu Měsíce zemským stínem.Je to způsobeno tím, že dráha Měsíce je vůči rovině zemské dráhy skloněna o přibližně pět stupňů a zemský stín na obloze pokrývá ve vzdálenosti Měsíce kruhovou plochu o úhlovém průměru jen 1,5 stupně.

I druhé zatmění v srpnu nám částečně ukradne západ. Přivstanete si v pátek?

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Kolik lidí, tolik ovcí. Jaké bylo Bulharsko za totality, kdy tam mířily davy

Z dějin socialistického Bulharska

Mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace občanů socialistického Československa patřilo Bulharsko, přesněji jeho černomořské pobřeží. Podívejme se na tuto zemi prostřednictvím dobových fotografií,...

OBRAZEM: Měsíc při částečném zatmění kouzlil v Česku i ostatních koutech planety

Zatmění Měsíce za Washingtonovým památníkem v americkém Washingtonu (28. srpna...

V Česku i ostatních koutech planety šlo podle středoevropského času v pátek brzy ráno sledovat částečné zatmění Měsíce. Jev, pozorovatelný i pouhým okem, vzniká při průchodu Měsíce zemským stínem.Je...

Apple nečekaně ukázal novinky. Z cen se vám protočí panenky

Ilustrační snímek

Dva nové přístroje s nakousnutým jablkem ve znaku představila společnost Apple bez většího humbuku a přípravy. Mimo jiné potěší ty, kdo si chtějí hrát s umělou inteligencí, aniž by se museli bát o...

Vzdušná logistika návštěvy šéfa CIA v Moskvě. V úvahu připadá změna letadel

Transportní letoun C-17 Globemaster britského letectva zajišťuje přesun...

V úterý 25. srpna pobyl na moskevském letišti Vnukovo přepravní speciál USAF C-17 Globemaster. Přivezl ředitele CIA Johna Ratcliffa. Přesný obsah návštěvy je neznámý. Mluví se o varování před ruským...

Bizarní ruská ponorka nesla na přídi obří zásobník. Její osud je nyní neznámý

Premium
Podivná ruská ponorka S-49 v Sevastopolu

Na webu The War Zone vyšel příběh podivného sovětského podmořského člunu S-49. Původně běžné válečné plavidlo nechalo námořnictvo přestavět na zkušební platformu. V závěru kariéry pak fungovalo jako...

Máte poslední víkend. Soutěž Příběh mého modelu 2026 brzy končí

S poledním srpnovým víkendem se pomalu přibližuje i konec naší letní modelářské soutěže Příběh mého modelu 2026.

29. srpna 2026

Před 100 lety se nad Olomoucí srazila dvě vojenská letadla. Oba piloti zahynuli

Letecké neštěstí v Čelákovicích si před 100 lety vyžádalo tři mrtvé

Vojenské letectvo prvorepublikového Československa postihla na konci srpna 1926 další tragédie. Při skupinovém akrobatickém letu se nad Olomoucí srazily dva stroje 2. leteckého pluku. Jejich piloti...

29. srpna 2026

Vzdušná logistika návštěvy šéfa CIA v Moskvě. V úvahu připadá změna letadel

Transportní letoun C-17 Globemaster britského letectva zajišťuje přesun...

V úterý 25. srpna pobyl na moskevském letišti Vnukovo přepravní speciál USAF C-17 Globemaster. Přivezl ředitele CIA Johna Ratcliffa. Přesný obsah návštěvy je neznámý. Mluví se o varování před ruským...

29. srpna 2026

Velký pokus přesměruje 10 000 letů. Má snížit množství kondenzačních stop

Ilustrační snímek

Bílé čáry táhnoucí se za dopravními letadly zhoršují globální oteplování. Uzamykají totiž tepelné záření v atmosféře. Efektu se dá čelit. Stačí změnit výšku letů. Opatření by mělo fungovat navzdory...

28. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

OBRAZEM: Měsíc při částečném zatmění kouzlil v Česku i ostatních koutech planety

Zatmění Měsíce za Washingtonovým památníkem v americkém Washingtonu (28. srpna...

V Česku i ostatních koutech planety šlo podle středoevropského času v pátek brzy ráno sledovat částečné zatmění Měsíce. Jev, pozorovatelný i pouhým okem, vzniká při průchodu Měsíce zemským stínem.Je...

28. srpna 2026  8:19

Plánovaná americká ponorka má mít na břiše podivnou vybouleninu. Víme proč

Premium
Ponorka třídy Virginia s nukleárním pohonem Námořnictva Spojených států...

Pentagon zveřejnil podrobnosti k objednávce nových ponorek. Měl by mezi nimi být i jeden člun, který se od ostatních výrazně odliší. Podobný typ podmořských plavidel provozují i Rusové.

28. srpna 2026

Pomozte najít střípky válečné historie letadla Piper L-4 Grasshopper

Piper L-4H Grasshopper

Mezi skupinu letounů s válečnou historií, které jsou v Česku doma, přibyl loni i jeden Piper L-4H. Malé letadlo, které sice nenese gloriolu legendárních stíhaček, ale jeho zásluhy v bojích druhé...

28. srpna 2026

I druhé zatmění v srpnu nám částečně ukradne západ. Přivstanete si v pátek?

Kombinovaný snímek zachycuje úplněk procházející stínem Země během zatmění...

V polovině srpna pobláznilo část světa zatmění Slunce. Z našich končin jsme nemohli vidět všechny jeho fáze, protože se postupně naše hvězda skryla za obzor. Nyní se chystá zatmění dalšího objektu,...

27. srpna 2026  18:02,  aktualizováno  28. 8.

Školáci, studenti i učitelé mohou ušetřit tisíce. Existují pro ně tyto slevy

Tablet pro práci i zábavu

Jak se blíží začátek školního roku, není na škodu si připomenut, že řada společností a organizací nabízí různé slevy pro školy, učitele i žáky a studenty. Zpravidla stačí dodat potvrzení o studiu...

27. srpna 2026

Vyzkoušeli jsme „špionský“ AI záznamník z kauzy Borise Šťastného

Plaud Note Pro

Je velký jako tři na sobě položené kreditní karty, můžete s ním nahrávat jak hovory v místnosti nebo přednáškovém sále, tak hovory, co vedete po telefonu, jež dokáže zachytit pomocí přenosu vibrací....

27. srpna 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Modelářská soutěž na čas: tento Humber Scout Car vznikl za 48 hodin

Soutěž
Ano, má otevřený motor jelikož se přehřívaly

Pokud jste doposud měli pocit, že modelařina je klidný koníček, vězte, že existují i vskutku adrenalinové mutace. Závod ve stavbě modelu na čas nám poutavě popal Ján Šrofaňák:

26. srpna 2026

Sociální sítě vás chtějí za každou cenu naštvat. Ukazují vám, co nenávidíte

Ilustrační snímek

Výzkum potvrdil, co hodně uživatelů tak nějak tuší. Služba X schválně zobrazovala svým uživatelům příspěvky. Snažila se je přimět k psaní reakcí. Jen tak mimochodem je přitom rozpalovala do běla.

26. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.