Srpnové zatmění v roce 2026 bude specifické svou hloubkou – zemský stín zakryje tak velkou část měsíčního disku, že osvětlený přímým slunečním světlem zůstane jen tenký srpeček při jeho okraji. Zbytek Měsíce se ponoří do plného zemského stínu a může díky lomu světla v zemské atmosféře chytit zajímavý cihlový až nažloutlý nádech.
Mechanika nebeských stínů: Jak zatmění vzniká?
Zatmění Měsíce je úkaz, který nastává v momentě, kdy se naše planeta ocitne přesně mezi Sluncem a Měsícem. Země do prostoru vrhá kuželovitý stín a Měsíc, který je v tu chvíli ve fázi úplňku, jím prochází.
Podle toho, jakou částí stínu náš přirozený satelit putuje, rozlišujeme tři základní typy úkazu:
- Úplné zatmění: Celý měsíční disk vstoupí do tzv. umbry (nejtmavšího jádra zemského stínu). Měsíc v tu chvíli nezmizí, ale díky lomu slunečního světla v zemské atmosféře získá cihlově červenou až temně hnědou barvu.
- Částečné zatmění: Do plného stínu (umbry) vstoupí jen část Měsíce. Zbytek zůstává osvětlen přímo nebo se nachází v polostínu. To je i případ zatmění, které nastane 28. srpna 2026.
- Polostínové zatmění: Měsíc prochází pouze vnějším, slabým stínem Země (penumbrou). Pro běžného pozorovatele je tento jev téměř nepostřehnutelný, projevuje se jen jako velmi jemné „zašpinění“ nebo ztmavení okraje Měsíce.
Srpen 2026: 93 % v temnotě
Nadcházející zatmění bude mimořádně hluboké. Astronomická data uvádějí, že do zemského stínu se ponoří 92,8 % průměru měsíčního kotouče. Takto výrazné částečné zatmění bývá vizuálně velmi působivé, protože kontrast mezi tmavou, stínem zakrytou částí a zbývajícím osvětleným okrajem je obrovský.
Časový harmonogram úkazu
V srpnu platí po celé České republice středoevropský letní čas (UTC+2). Úkaz se odehraje v ranních hodinách:
- Vstup Měsíce do polostínu: 03:23
- Začátek částečného zatmění: 04:33
- Maximum zatmění: 06:14
- Konec částečného zatmění: 07:52 (u nás již pod obzorem)
Pozorovací podmínky v ČR: Pro tuzemské pozorovatele bude úkaz výzvou. V době maxima (po 6. hodině ranní) bude Měsíc již velmi nízko nad západním obzorem a současně bude vycházet Slunce. První polovina úkazu však bude z našeho území viditelná velmi dobře, pokud zvolíte místo s odkrytým západním horizontem.
Výhled do budoucna: Kdy uvidíme další zatmění?
Pokud srpnové zatmění zmeškáte nebo vám ho překazí počasí, na další příležitosti nebudete muset čekat dlouho. Nejočekávanější událostí dekády však zůstává silvestrovské úplné zatmění Měsíce roku 2028.
|Datum
|Typ zatmění
|Poznámka pro pozorovatele
|28. srpna 2026
|Částečné
|Velmi hluboké (93 %), viditelné nízko ráno.
|20. února 2027
|Polostínové
|Velmi nevýrazné, obtížně pozorovatelné.
|12. ledna 2028
|Částečné
|Dobře viditelné v ranních hodinách.
|6. července 2028
|Částečné
|Viditelné v noci, menší fáze zatmění.
|31. prosince 2028
|ÚPLNÉ
|Výborně viditelné večer.
|26. června 2029
|ÚPLNÉ
|Viditelné v ranních hodinách.
|20. prosince 2029
|ÚPLNÉ
|Viditelné téměř po celou noc.
Praktické tipy pro pozorování
- Najděte si vyvýšené místo: Protože se zatmění 28. srpna 2026 odehrává nízko nad obzorem, budovy nebo stromy v západním směru by vám mohly výhled zakrýt. Ideální jsou kopce nebo horní patra budov s výhledem na západ.
- Vezměte si dalekohled: I obyčejný myslivecký nebo divadelní dalekohled vám odhalí hranici zemského stínu mnohem plastičtěji. Uvidíte, že stín není ostrý jako nůž, ale díky zemské atmosféře je jeho okraj jemně rozmazaný.
- Zkuste fotografovat: Pokud máte fotoaparát s teleobjektivem a stativ, můžete zachytit postupující stín. Při 93% zatmění už mohou delší expozice odhalit i náznak načervenalé barvy v temné části, podobně jako u zatmění úplného.
- Sledujte počasí: Jasná obloha je kritickým faktorem. I když je léto, ranní přízemní mlhy mohou u obzoru pozorování znemožnit.
Jak vyfotit zatmění Měsíce klasickým mobilem?
Vyfotit Měsíc telefonem tak, aby nevypadal jen jako „přesvícená bílá tečka“, je malá alchymie, ale u zatmění v srpnu 2026 k tomu budete mít ideální podmínky. Protože bude Měsíc nízko nad obzorem, můžete do fotky zakomponovat i krajinu, což vypadá skvěle.
Tady je praktický návod, jak z mobilu vymáčknout maximum:
1. Stabilizace je základ
I když mají moderní telefony skvělou optickou stabilizaci, při focení Měsíce se nevyhnete delším časům závěrky.
- Pokud nemáte stativ, opřete si telefon o zábradlí, auto nebo skálu.
- Nastavte si samospoušť na 2 nebo 3 sekundy. Už jen samotné klepnutí prstem na displej při focení fotku mírně roztřese.
2. Zapomeňte na automatiku
Automatika se snaží udělat z noci den, takže Měsíc přeexponuje.
- Ťukněte prstem na Měsíc na displeji. Telefon na něj zaostří.
- Jakmile na Měsíc klepnete, objeví se u čtverečku (nebo kolečka) ostření ikonka sluníčka. Stáhněte ji prstem dolů. Měsíc musí na displeji přestat zářit a měly by se objevit jeho detaily (tmavší a světlejší skvrny).
3. Optika vs. digitální zoom
- Nepřibližujte nadoraz. Digitální zoom (vše nad 3× nebo 5× u většiny telefonů) jen zvětšuje pixely a fotka bude vypadat jako olejomalba.
- Vyfoťte Měsíc při maximálním optickém přiblížení (obvykle označené jako 3×, 5× nebo 10×) a fotku ořízněte až v galerii. Výsledek bude mnohem ostřejší.
4. „Pro“ režim
Pokud máte v aplikaci fotoaparátu režim „Pro“ nebo „Manuál“, nastavte tyto hodnoty:
- ISO: Nastavte co nejnižší (100 nebo 200). Snížíte tím digitální šum.
- Čas závěrky (S): Zkuste hodnoty kolem 1/100 až 1/250 sekundy. Pokud je fotka moc tmavá, čas prodlužte.
- Ostření (Focus): Nastavte manuálně na „nekonečno“ (ikonka hory).
5. Využijte popředí
Srpnové zatmění 2026 bude nízko nad západem. To je obrovská výhoda!
- Zkuste do záběru dostat siluetu kostelní věže, hradu nebo vzdálených stromů. Měsíc tak bude vypadat opticky větší a fotka bude mít příběh.
- Pokud váš telefon nabízí „Noční režim“, buďte s ním opatrní. Často se snaží detaily Měsíce „vyžehlit“. Zkuste jednu fotku s ním a jednu bez něj.
Rychlý tip pro úpravu
Až budete mít fotku v galerii, zkuste v editoru zvýšit kontrast a mírně sytost. Pokud se vám podaří zachytit tu hlubokou 93% fázi, úprava kontrastu krásně vytáhne rozdíl mezi temným zemským stínem a zářícím srpečkem.
Zajímavost na závěr
Úplné zatmění Měsíce nás čeká až v poslední den roku 2028. Silvestrovská noc tak nabídne unikátní nebeské divadlo, které bude ideálním zakončením astronomického roku. Do té doby zůstává srpnové zatmění 2026 nejvýraznější šancí vidět Měsíc v neobvyklé „stínové“ podobě.