Pokud nemáte speciální certifikované brýle, zapomeňte na hledání jakýchkoli improvizovaných filtrů před oči. Nejbezpečnější alternativou, kterou doporučuje NASA i Česká astronomická společnost, je nepřímé pozorování. Princip dírkové komory (camera obscura) spočívá v tom, že se k obloze otočíte zády a sledujte pouze světelný obraz Slunce promítnutý na bílou plochu.
Dírkový projektor proto není žádné kukátko. Zapomeňte na to, že byste se skrz vytvořenou dírku dívali přímo na sluneční kotouč. Trik je v tom nechat sluneční paprsky projít otvorem a na stínítku sledovat, jak Měsíc postupně ukrajuje ze slunečního disku. V Praze úkaz odstartuje přibližně v 19:19 a maxima dosáhne ve 20:11, těsně před západem Slunce. Jelikož bude hvězda nízko nad západním obzorem, najděte si místo s volným výhledem.
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Zatmění Slunce 2026: kdy začíná, kdy vrcholí a kde ho uvidíte nejdéle
Co rozhodně nefunguje jako filtr?
Evropská vesmírná agentura (ESA) i oční lékaři důrazně varují před používáním běžných slunečních brýlí (ani ty nejtmavší nestačí), CD a DVD disků, disket, rentgenových snímků, fotografických negativů či očouzeného skla.
Tyto materiály sice subjektivně ztmaví viditelné světlo, ale neodfiltrují nebezpečné spektrum záření. Přímý pohled přes ně může poškodit sítnici a vyvolat solární retinopatii, která zpočátku nebolí, ale projevuje se později rozmazaným viděním nebo tmavou skvrnou uprostřed zorného pole. Pamatujte, že ani alobal není filtr před oči – v dírkové komoře slouží výhradně jako neprůsvitná stěna pro vytvoření paprsku.
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Návod, jak vyrobit krabicovou dírkovou komoru
Výhodou krabice od bot nebo od cereálií je to, že přirozeně zastíní projekční plochu. Obraz zatmění má díky tomu mnohem vyšší kontrast a je skvěle viditelný. Čím delší krabici najdete, tím větší výsledný srpek uvidíte. Podle fyzikálních propočtů je průměr promítnutého Slunce přibližně jedna setina vzdálenosti od dírky (u metrové krabice bude mít obraz zhruba 9 milimetrů).
- Připravte si stínítko (použijte bílý papír pro čistý obraz): Na vnitřní dno nebo zadní stěnu krabice pevně přilepte čistý bílý kancelářský papír. Ten bude sloužit jako promítací plátno.
- Vyřízněte otvory (jeden pro světlo, druhý pro vaše oči): Na přední kratší straně krabice vyřízněte menší čtvercový otvor (cca 3 až 5 centimetrů). Do boční stěny krabice vyřízněte druhý, samostatný průzor. Tímto bočním otvorem budete během pozorování nahlížet dovnitř, abyste si hlavou nestínili přicházející sluneční paprsky.
- Nasaďte alobalovou clonu (alobal před lepením důkladně vyhlaďte): První otvor (naproti stínítku) kompletně překryjte kusem kuchyňského alobalu a po obvodu ho pečlivě a natěsno přilepte lepicí páskou.
- Vytvořte optickou dírku (použijte špendlík, otvor nezvětšujte): Doprostřed napnutého alobalu udělejte jediný jemný vpich špičkou špendlíku, jehly nebo připínáčku. Dírku nijak nerozšiřujte – menší otvor sice propustí méně světla, ale vytvoří výrazně ostřejší obraz.
- Zaměřte Slunce bez dívání (sledujte pouze stín samotné krabice): Otočte se ke Slunci zády. Krabici nasměrujte tak, aby sluneční paprsky procházely alobalovou dírkou dovnitř. Správný směr poznáte snadno podle stínu krabice na zemi – jakmile je stín nejmenší a má čistý tvar čelní stěny, komora míří přesně na Slunce. Nyní se stačí bočním průzorem podívat na vnitřní bílý papír, kde uvidíte svítící sluneční srpek.
Nemáte ani krabici? Zatmění ukáže cedník, prsty i stíny stromů
Pokud nemáte čas ani na rychlou výrobu z kartonu, vědci z American Astronomical Society nabízejí trik, k němuž nepotřebujete vůbec nic. Jako sada připravených dírkových projektorů totiž funguje jakýkoliv předmět s mnoha drobnými otvory.
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Stačí vyběhnout ven a vzít s sebou obyčejný kuchyňský cedník nebo děrovanou lžíci. Když cedník podržíte nad listem bílého papíru zády ke Slunci, každý malý otvor promítne na podklad svůj vlastní miniaturní obraz slunečního srpku. Místo jednoho zatmění tak na papíře uvidíte desítky malých svítících Sluncí. Stejnou službu vám prokáže i slaměný klobouk nebo obyčejné listy stromů – mezery mezi nimi fungují jako přírodní dírkové komory, takže se stačí během úkazu podívat na stíny vrhané korunami stromů.
Když u sebe nebudete mít vůbec nic, stačí se otočit zády ke Slunci, překřížit prsty obou rukou přes sebe tak, aby mezi nimi vznikly malé štěrbiny, a sledovat jejich. I v těchto drobných mezerách se jasně vykreslí postupně se zmenšující sluneční srpek. Sledovat tento nebeský úkaz tak může opravdu každý, i bez kupovaných brýlí na poslední chvíli.
Po západu Slunce kolem 20:27 však astronomická podívaná této noci nekončí. Jakmile se úplně setmí, vyplatí se na obloze sledovat maximum meteorického roje Perseid, které letos připadá na stejný večer.
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