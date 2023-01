Do kosmu vyrazila další česká minidružice. BDSAT letí podruhé za devět měsíců

Firma BD Sensors ve spolupráci s CEITEC a Spacemanic. si vyzkoušela vyslání malé družice formátu cubesat (10 × 10 × 10 cm) již loni v dubnu, když prostřednictvím společnosti SpaceX dostala do vesmíru svůj první satelit BDSAT. Ten stále obíhá po oběžné dráze, je funkční, ale nyní s ním nelze komunikovat, kvůli softwarové poruše komunikačního modulu.

BDSAT je dvanáctou českou družicí, která se za dobu fungování Česka či Československa do vesmíru dostala. Frekvence vypouštění družic z Česka se nyní zrychluje, jak se snižuje cena za dopravu takového nákladu do vesmíru a jak se zjednodušila a zlevnila produkce malých satelitů. BDSAT-2 mohl být vyslán do kosmu i díky podpoře ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TRIO.

I druhý satelit BD Sensors slouží k testování technologií ve vesmíru a jako podpora radioamatérské komunity. Je to v podstatě dvojče prvního BDSATu.

Nanosatelit, který má rozměr kostky o hraně deseti centimetrů, se stavěl v takzvaných čistých prostorech firmy BD Sensors. Společnost Spacemanic se podílela na celkové konstrukci nanosatelitu – od dodání palubního počítače přes primární zdroj napájení až po komunikační antény.

Stejně jako u prvního modelu má i „dvojka“ snímače tlaku, které chce firma vyzkoušet přímo ve vesmíru a pak případně nabízet dalším zájemcům. Cubesat nese tři typy těchto senzorů.

„Tyto senzory musí splňovat velmi náročné požadavky jak z hlediska přežití v drsných podmínkách vesmíru, tak z hlediska zachování přesnosti a ostatních technických parametrů. Spolehlivost technologií je pro budoucí kosmické aplikace naprosto zásadní,“ vysvětlují zástupci firmy.

Vyzkoušeny budou také superkondenzátory, které by mohly sloužit pro budoucí ukládání energie v družicích, a doplnit tak bateriové systémy, které mohou být tím pádem menší.

Vedle toho je satelit vybaven několika HAM službami a aktivitami, které umožní radioamatérům po celém světě získávat různá data, která družice vysílá.

Spolu s cubesatem BDSAT-2 bylo v rámci mise Transporter-6 vyneseno lodí Falcon 9 do kosmu dalších 114 satelitů různých rozměrů.