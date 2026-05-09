Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Astronomové zachytili nejostřejší snímky exoplanety, která se podobá Merkuru

Autor:
  10:18
Astronomům se díky vesmírnému teleskopu Jamese Webba podařilo pořídit dosud nejzřetelnější snímky povrchu exoplanety, tedy planety mimo naši sluneční soustavu. Data o skalnatém světě o průměru o 30 procent větším než Země naznačují, že jde o pustinu s povrchem podobajícím se Merkuru.
Astronomové získali pomocí Webbova teleskopu dosud nejlepší pohled na...

Astronomové získali pomocí Webbova teleskopu dosud nejlepší pohled na exoplanetu LHS 3844 b, nebo také Kua’kua. (8. května 2026) | foto: ČTK

Ilustrace ukazuje hyceánský svět – exoplanetu s oceánem kapalné vody pod...
Ilustrace nově objevené exoplanety LHS 475 b, kterou objevil telskop Jamese...
Vesmírný teleskop Jamese Webba se však nezaměřuje jen na velké vesmírné útvary...
Pilíře stvoření na snímku z vesmírného teleskopu Jamese Webba (21. října 2022)
7 fotografií

Nepřítomnost atmosféry a extrémní teploty – na jedné straně neúnosný žár a na druhé mráz – ji zřejmě činí neobyvatelnou. Napsala o tom agentura Reuters.

Planeta nese název LHS 3844 b, nebo také Kua’kua, což je slovo pro motýla v domorodém jazyce na Kostarice. Obíhá kolem hvězdy menší a s nižší zářivostí než Slunce, vzdálené od Země asi 49 světelných let (464 bilionů kilometrů).

Zachytili kometu v souhvězdí Orionu. Fotka českých astronomů uspěla v NASA

„Tato planeta není hezké místo,“ uvedla astronomka Laura Kreidbergová, výkonná ředitelka německého Max-Planckova institutu pro astronomii a hlavní autorka studie, zveřejněné tento týden v časopise Nature Astronomy.

„Je to pekelná, neúrodná skála - podobá se mnohem víc Merkuru než Zemi. Nejsou tam stopy atmosféry. Místo toho vidíme tmavý povrch, pravděpodobně starý. Představte si holou skálu, řítící se miliardy let vesmírem. Tam byste se nechtěli vydat,“ dodala.

Pozorování svědčí o prastarém planetárním povrchu pokrytém ztmavlým regolitem – sypkým, roztříštěným horninovým materiálem, jenž pokrývá pevné podloží a vznikl v důsledku věky trvajícího bombardování mikrometeority a vystavení hvězdnému záření.

Webbův dalekohled, který NASA vypustila na oběžnou dráhu v roce 2021 a provoz zahájil rok nato, umožnil revoluční pokrok při studiu exoplanet. Díky výkonným infračerveným pozorovacím schopnostem dokáže odhalit chemické složení a vnitřní dynamiku atmosfér exoplanet a dokonce ukázat, jaké druhy mraků se v nich vyskytují.

Zemi jako drahokam a tajemný Měsíc ukazují nové snímky mise Artemis II

Díky teleskopu nyní astronomové mohou přímo studovat geologii a složení povrchu exoplanet, uvedl astronom a hlavní autor studie Sebastian Zieba z astrofyzikálního centra Harvard & Smithsonian v Massachusetts.

„Před spuštěním teleskopu Jamese Webba to pro nás bylo náročné. Ten však nyní staví Zemi a Sluneční soustavu jako celek do širšího kontextu a umožňuje nám ověřit, zda jsou procesy nebo složení povrchu, které známe ze Sluneční soustavy, běžné i u jiných hvězd,“ řekl Zieba.

„Je to, jako bychom si najednou vyčistili brýle a poprvé viděli planety jasně,“ dodala Kreidbergová.

Vstoupit do diskuse

Černobyl i Fukušima nás poučily. Dnes by naše jaderky odolaly i tornádu, říká expert

Nejčtenější

Rusko nejen pomáhalo nacistickému Německu, ale šlo ještě dál

Karikatura k sovětsko-německému paktu, otištěná v amerických novinách The...

Rusko nedávno určilo země, které pomáhaly nacistickému Německu. Ve své skromnosti však zapomnělo na sebe. Na jeho zásluhy v této disciplíně by se však nemělo zapomenout, zvláště když v ní do poloviny...

Z kdysi monumentálního Anhaltského nádraží v Berlíně zbylo jen torzo

Berlin, Anhalter Bahnhof, 1984

Anhaltské nádraží v Berlíně patřilo kdysi k nejvýznamnějším v Evropě. Na Anhaltské nádraží jezdily i přímé vlaky z Prahy. Sychravého 14. března 1939 tam přijel i vlak s nešťastným prezidentem Emilem...

Zemi jako drahokam a tajemný Měsíc ukazují nové snímky mise Artemis II

Snímky pořízené během mise Artemis II, při níž loď Orion s posádkou obletěla...

Astronauté mise Artemis II vytvořili během mise úctyhodnou sbírku fotografií, které zachycují jejich cestu kolem Země. Některé z nich jsme si mohli prohlédnout již v průběhu letu, ale obsah...

Němci z něj byli nešťastní. Tank T-34 se stal symbolem vítězství i vzorem

Tank T-34/85 ze sbírek Vojenského historického ústavu

U příležitosti výročí konce druhé světové války si v rámci seriálu Poklady z depozitáře představíme sovětský tank T-34 z depozitáře Vojenského historického ústavu Praha. Tento stroj sehrál zásadní...

KVÍZ: Poznáte lokomotivy ČSD a ČD na modelovém kolejišti?

Kvíz: Poznáte lokomotivy na modelovém kolejišti?

V květnovém výherním železničním kvízu na vás čekají trakční drážní vozidla našeho národního dopravce na modelových kolejištích. Vyzkoušejte si, zda poznáte tyto malé makety stejně tak dobře jako...

Astronomové zachytili nejostřejší snímky exoplanety, která se podobá Merkuru

Astronomové získali pomocí Webbova teleskopu dosud nejlepší pohled na...

Astronomům se díky vesmírnému teleskopu Jamese Webba podařilo pořídit dosud nejzřetelnější snímky povrchu exoplanety, tedy planety mimo naši sluneční soustavu. Data o skalnatém světě o průměru o 30...

9. května 2026  10:18

Drobná součástka způsobila nejhorší leteckou nehodu v Polsku se 183 oběťmi

Vytržené motory mezi troskami Iljušinu Il-62M.

Závada jedné z drobných součástek způsobila přesně před 39 lety požár a nakonec i úplnou ztrátu kontroly nad zánovním Iljušinem letícím do New Yorku. Zřítil se pouhých několik kilometrů před...

9. května 2026

KVÍZ: Poznáte lokomotivy ČSD a ČD na modelovém kolejišti?

Kvíz: Poznáte lokomotivy na modelovém kolejišti?

V květnovém výherním železničním kvízu na vás čekají trakční drážní vozidla našeho národního dopravce na modelových kolejištích. Vyzkoušejte si, zda poznáte tyto malé makety stejně tak dobře jako...

vydáno 9. května 2026

Jupiter je placatější, než jsme mysleli. Měření mu ubralo dvanáct kilometrů

Snímek Jupiteru ve viditelném světle pořízený Hubbleovým vesmírným teleskopem...

Největší planeta Sluneční soustavy je poměrně výrazně splácnutá. Sonda Juno teď ukázala, jak moc. Využila k tomu rádiový stín plynného obra.

8. května 2026  10:02

Rusko nejen pomáhalo nacistickému Německu, ale šlo ještě dál

Karikatura k sovětsko-německému paktu, otištěná v amerických novinách The...

Rusko nedávno určilo země, které pomáhaly nacistickému Německu. Ve své skromnosti však zapomnělo na sebe. Na jeho zásluhy v této disciplíně by se však nemělo zapomenout, zvláště když v ní do poloviny...

8. května 2026

Zemi jako drahokam a tajemný Měsíc ukazují nové snímky mise Artemis II

Snímky pořízené během mise Artemis II, při níž loď Orion s posádkou obletěla...

Astronauté mise Artemis II vytvořili během mise úctyhodnou sbírku fotografií, které zachycují jejich cestu kolem Země. Některé z nich jsme si mohli prohlédnout již v průběhu letu, ale obsah...

7. května 2026  10:38

Němci z něj byli nešťastní. Tank T-34 se stal symbolem vítězství i vzorem

Tank T-34/85 ze sbírek Vojenského historického ústavu

U příležitosti výročí konce druhé světové války si v rámci seriálu Poklady z depozitáře představíme sovětský tank T-34 z depozitáře Vojenského historického ústavu Praha. Tento stroj sehrál zásadní...

7. května 2026

Pohodlněji si vinylovou desku nepustíte, novinka Sony je i pro nešiky

Sony PS-LX5BT

Žádné nastavování ani manipulace s přenoskou. Stačí položit desku a stisknout tlačítko. K novému plně automatickému gramofonu Sony můžete připojit i Bluetooth sluchátka nebo reprosoustavy. Jak se mu...

6. května 2026

Američané trvají na stavbě bitevních lodí. Program začíná dostávat obrysy

Premium
Vizualizace lodě USS Defiant

Námořnictvo Spojených států se na základě návrhu prezidenta Trumpa vážně zabývá přípravami nové kategorie válečného plavidla. Má nést označení bitevní loď. Od stejně katalogizovaných kolosů...

6. května 2026

Meteorický roj způsobený prachem z Halleyovy komety vyvrcholí v noci na středu

Květnové Eta-Aquaridy focené v roce 2022.

Pokud jste si v posledních dnech všimli na pozdně noční obloze prolétávajícího meteoru, velice pravděpodobně to byla ukázka z meteorického roje éta Aquaridy. V noci na středu by přitom měl být k...

5. května 2026  16:59

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Už i WhatsApp můžete mít za peníze, ale zatím jen někde

WhatsApp je nově na iPadOS

Na přelomu dubna a května se k prvním uživatelům komunikační služby WhatsApp od společnosti Meta dostává nabídka předplatného s označením Plus. Novinka je postupně testována na různých trzích, zda a...

5. května 2026  13:48

Měly nahradit walkmany, ale nakonec je musela zachránit paměť RAM

Ilustrační foto - Discman

Přechod od analogových pásek k digitálním diskům sliboval křišťálově čistý zvuk, ale v mobilním světě se tato vize zpočátku hroutila kvůli každému sebemenšímu otřesu. Inženýři se ocitli před výzvou,...

5. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.