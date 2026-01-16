Astronomické jevy 2026: zatmění Slunce, Měsíce a opozice planet. Co sledovat

Zatmění Slunce i Měsíce, třináct úplňků i oblíbené meteorické roje. Pokud rádi sledujete dění na obloze, máte se v roce 2026 na co těšit.
Vesmírné události a úkazy 2026: Lidstvo čekají let k Měsíci i velká nebeská divadla

Kalendář astronomických jevů 2026

Leden3. ledna – úplněk a vrchol Kvadrantid
10. ledna – Jupiter v opozici se Sluncem
18. ledna – novoluní
Únor1. února – úplněk
17. února – novoluní a planetární zarovnání Merkuru, Venuše, Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu
Březen3. března – úplněk
19. března – novoluní
20. března – jarní rovnodennost
Duben2. dubna – úplněk
17. dubna – novoluní
22. dubna – vrchol Lyrid
27. dubna – kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) proletí nejblíže k Zemi
Květen1. května – úplněk
5. května – vrchol Eta Aquarid
16. května – novoluní
31. května – úplněk
Červen8. června – konjunkce Venuše a Jupiteru
15. června – novoluní
21. června – letní slunovrat
30. června – úplněk
Červenec14. července – novoluní
29. července – úplněk
Srpen12. srpna – novoluní, částečné zatmění Slunce a vrchol Perseid
28. srpna – úplněk a částečné zatmění Měsíce
Září11. září – novoluní
23. září – podzimní rovnodennost
26. září – úplněk a Neptun v opozici ke Slunci
Říjen2. října – Saturn v opozici ke Slunci
10. října – novoluní
21. října – vrchol Orionid
26. října – úplněk
Listopad9. listopadu – novoluní
17. listopadu – vrchol Leonid
24. listopadu – úplněk
25. listopadu – Uran v opozici ke Slunci
Prosinec9. prosince – novoluní
13. prosince – vrchol Geminid
21. prosince – zimní slunovrat
24. prosince – úplněk

Zatmění Slunce 2026

Možná největší nebeskou podívanou roku 2026 bude v Česku částečné zatmění Slunce. K tomu dojde ve středu 12. srpna. Na rozdíl od loňského zatmění bude mnohem výraznější. Měsíc zakryje takřka 90 procent slunečního kotouče. Navíc k zatmění dojde chvíli před západem Slunce, což dojem ještě posílí.

Zatmění Slunce 2026 v Česku. Srpnový úkaz nabídne mimořádnou podívanou

Těm, kteří se nebojí za pozorováním zajímavých nebeských úkazů vycestovat, se nabízí unikátní příležitost sledovat úplné zatmění Slunce. To bude pozorovatelné v úzkém pásu ve Španělsku a Portugalsku.

Zatmění Měsíce 2026

Krátce po zatmění Slunce bude pozorovatelné i zatmění Měsíce. To ovšem nepřinese takovou podívanou, jako dvě loňská úplná zatmění. 28. srpna bude možné pozorovat částečné zatmění Měsíce.

Zatmění Měsíce 2026 v ČR bude téměř úplné. Sledujte ho nízko nad obzorem

Přesto půjde o působivou podívanou. Měsíc se do zemského stínu schová z více než 90 procent. Půjde tak o nejvýraznější zatmění Měsíce až do konce roku 2028, kdy nastane jeho úplné zatmění.

Meteorické roje 2026

Tradičně nabídnou skvělou podívanou i pravidelné meteorické roje. První podívanou předvedly už na začátku roku Kvadrantidy, které dosáhly svého maxima už třetího ledna. Jejich pozorování ovšem překazil první letošní úplněk.

Meteorické roje 2026: Kdy sledovat Perseidy, Lyridy, Geminidy a další

Úplněk letos pravděpodobně naruší i pozorování říjnových Orionid. Naopak skvěle viditelné by měly být letos Perseidy, které dosáhnou svého vrcholu v době novu. Jen minimálně pak Měsíc zasáhne i do pozorování prosincových Geminid.

Komety 2026

Zdánlivá magnituda

Zdánlivá magnituda říká, jak jasný je vesmírný objekt. Její hodnota záleží na množství světla, které objekt sám vyzařuje, množství odraženého světla a vzdálenosti objektu k místu pozorování.

Je definována jako převrácená logaritmická škála. Čím nižší číslo, tím je objekt jasnější. Lidské oko je schopné zachytit objekty, které mají zdánlivou magnitudu alespoň 6. Na méně jasné objekty je potřeba pořídit si dalekohled nebo teleskop.

Zatímco loni jsme mohli pozorovat hned dvě komety pouhým okem, rok 2026 bude na vlasatice skoupý. Šance ovšem zatím existuje. V dubnu by se měla přiblížit ke Slunci a následně proletět kolem Země kometa C/2025 R3 (PanSTARRS).

Odhady její magnitudy (maximální jasnosti) se zatím rozcházejí. Ty nejoptimističtější hovoří o zdánlivé magnitudě 2,5, kdy už by kometa byla pozorovatelná pouhým okem. Jiné odhady ovšem hovoří o tom, že by maximální zdánlivá magnituda komety mohla být pouze 8.

Planety

Několik skvělých představení si připraví i planety Sluneční soustavy. Na konci února bude možné pozorovat planetární zarovnání hned šesti planet. V těsném sousedství na obloze nebude jen Venuše a Mars.

Opozice

Do opozice ke Slunci se mohou dostat všechny planety, jejichž oběžné dráhy jsou dál než Země, tedy Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Jde o moment, kdy Země prochází mezi Sluncem a danou planetou. Jde většinou o nejlepší dobu pro pozorování dané planety.

Zatímco vnější planety Sluneční soustavy se do opozice dostanou prakticky každý rok, Mars se do opozice dostane jen jednou za 26 měsíců. Důvodem je, že vnější planety obíhají kolem Slunce mnohem pomaleji, takže je Země rychleji dožene.

Kromě toho se můžeme během roku těšit na chvíle, kdy se postupně dostanou do opozice ke Slunci všechny vnější planety Sluneční soustavy. První byl Jupiter 10. ledna, následovat bude Neptun ve stejný den jako zářijový úplněk, 2. října se dostane do opozice Saturn a 25. listopadu vše zakončí Uran.

Úplňky a novoluní 2026

Rok 2026 bude bohatší na úplňky než jiné roky. Díky tomu, že Měsíc Zemi obíhá maličko rychleji, než odpovídá kalendářním měsícům, zažijeme letos hned třináct úplňků. Příští rok pak bude mít třináct novoluní.

Úplňky a novoluní v roce 2026. Vytvořili jsme kompletní přehled fází Měsíce

Rovnodennosti a slunovraty 2026

Jarní rovnodennost roku 2026 nastane 20. března 2026 a podzimní rovnodennost nastane 23. září 2026. Letního slunovratu se dočkáme 21. června 2026 a zimní slunovrat přijde 21. prosince 2026.

Kalendář rovnodenností a slunovratů. Kdy nastane astronomické jaro a léto 2026?
Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

