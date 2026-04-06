Astronauti v Orionu vstoupili do sféry lunárního vlivu. Brzy posunou hranice lidstva

Podle zveřejněného letového harmonogramu se posádka Orionu dostala do lunární sféry v 6:41 SELČ, a to ve vzdálenosti 66 099 kilometrů od Měsíce.
Dnes krátce před 20:00 pak astronauté pokoří rekord, kdy se ocitnou dále od Země než kdokoli v historii pilotované kosmonautiky. Překonají tak hranici 400 171 kilometrů od Země, kam se dostala posádka mise Apollo 13 z roku 1970.
Astronauti mise Artemis II, kterou tvoří Američané Reid Wiseman, Christina Kochová a Victor Glover a Kanaďan Jeremy Hansen, se pohybují po stejné osmičkové dráze jako jejich kolegové z Apolla 13.
Největší vzdálenosti od naší planety dosáhnou v noci na úterý SELČ. Podle dosavadních propočtů by se měli od Země vzdálit na 406 773 kilometrů.
Mise Artemis II odstartovala minulý čtvrtek po půlnoci SELČ. Přistání zpět na Zemi je plánováno na sobotu SELČ.