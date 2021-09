Kolonii na Marsu by mohli astronauti postavit z prachu a krve, uvádí studie

Výstavba kolonie na Marsu by použitím cihel známých z planety Země mohla vyjít na astronomickou částku, jen přeprava jednoho stavebního kamene by mohla stát přes jeden milion liber (30 milionů korun). Materiál podobný betonu lze vyrobit i přímo ve vesmíru, a to spojením prachu a krve či jiné tělní tekutiny. Zjistili to vědci z univerzity v Manchesteru.