Ostří borci sestřelovali v Koreji migy, potom létali do vesmíru

První lety do vesmíru byly nebezpečné. Adepti na kosmonauty netušili, co je čeká. Navíc začátek šedesátých let nebyla žádná selanka. Studená válka byla v plném proudu a na Korejském poloostrově se střílelo ostrými. Není divu, že mnozí adepti měli bojové zkušenosti a někteří i sestřely.