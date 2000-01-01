Jeden z nejúchvatnějších snímků pořízený posádkou během mise Artemis II ukazuje úplné zatmění Slunce Měsícem. Během 54 minut trvající fáze úplného zatmění tvořila koróna zářící svatozář kolem tmavého měsíčního disku a odhalovala tak detaily vnější atmosféry Slunce, které jsou obvykle skryty jeho jasem. Na tomto snímku je vidět slabé záření na přivrácené straně Měsíce, které je osvětleno světlem odraženým od Země.
Autor: NASA
Atmosférický snímek úplného zatmění Slunce. V záběru je vidět pouze část Měsíce, který zcela zakrývá Slunce. Jasný stříbrný lesk na levém okraji snímku je planeta Venuše. Na snímku je vidět slabá sluneční koróna jako jemný světelný svit kolem okraje Měsíce. Z tohoto úhlu pohledu byl Měsíc dostatečně velký na to, aby mohlo úplného zatmění trvat téměř 54 minut, což je mnohem déle než úplná sluneční zatmění, která jsou obvykle vidět ze Země.
Autor: NASA
Tento snímek pořízený při misi Artemis II zachycuje okamžik, kdy se Slunce začíná vynořovat zpoza Měsíce po téměř hodině tmy.
Autor: NASA
Na tomto snímku Měsíce, který pořídila posádka mise Artemis II, je uprostřed vidět měsíční pánev Orientale s černou skvrnou staré lávy, která před miliardami let při erupci prorazila měsíční kůru. Orientale se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany, a je tak někdy částečně viditelný ze Země. Malý, jasný kráter nalevo od něj je Byrgius, z jehož pánve vyčnívají paprsky dlouhé 250 mil (přes 400 km).
Autor: NASA/ESA
Přivrácená strana viditelná v horní třetině měsíčního disku je charakteristická tmavými skvrnami staré lávy. Pánev Orientale, kulatý kráter uprostřed s černou skvrnou staré lávy, je na snímku obklopen prstenci hor. Kulatá černá skvrna severovýchodně od Orientale je kráter Grimaldi. Další kráter Aristarchus je jasně bílá tečka uprostřed tmavě šedého lávového proudu v horní části snímku.
Autor: NASA/ESA
Během pozorování při průletu kolem Měsíce pořídila posádka mise Artemis II tento snímek, na kterém jsou znovu vidět prstence pánve Orientale. Tato pánev je jeden z nejmladších a nejlépe zachovaných velkých impaktních kráterů na Měsíci. Tyto soustředné prstence poskytují vědcům vzácný vhled do toho, jak mohutné impakty formují povrchy planet, a pomáhají tak zpřesnit modely vzniku kráterů a geologické historie Měsíce. V pozici 10 hodin od Orientale jsou viditelné dva menší krátery, které posádka Artemis II navrhla pojmenovat Integrity podle své lodi a Carroll podle jména zesnulé manželky jednoho člena posádky. Tyto prvky zdůrazňují, jak mohou pozorování posádky přímo podporovat identifikaci povrchových prvků a vědecký výzkum v reálném čase.
Autor: NASA/ESA
Záběr východu Země jinak než z odvrácené strany Měsíce nepořídíte. Země se jeví jako jemný srpek, osvětlený pouze na horním okraji. Jemný modrý odstín planety a rozptýlené bílé mraky vynikají na pozadí černoty vesmíru, zatímco spodní část se ztrácí v noci. Podél měsíčního obzoru se proti jasnému srpku Země rýsuje členitý terén. Obě tělesa jsou orientována severními póly vlevo a jižními póly vpravo. Snímek byl pořízený objektivem o ohniskové vzdálenosti 400 mm. Tato fotografie byla otočena o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.
Autor: NASA
Zachycená část Měsíce na tomto snímku ukazuje hranici mezi měsíčním dnem a nocí, kde nízko nad obzorem dopadající sluneční světlo vrhá na povrch dlouhé, dramatické stíny. Toto šikmé světlo zdůrazňuje členitý reliéf Měsíce a odhaluje krátery, hřebeny a struktury pánví v pozoruhodných detailech. Vynikají prvky jako jsou krátery Jule, Birkhoff a Stebbins a okolní vysočiny. Z tohoto úhlu pohledu hra světla a stínů zdůrazňuje složitost měsíčního povrchu způsobem, který není viditelný při plném osvětlení.
Autor: NASA
Detailní snímek kráteru Vavilov pořízený posádkou mise Artemis II na okraji starší a větší pánve Hertzsprung. Pravá část snímku zachycuje přechod od hladkého povrchu uvnitř vnitřního prstence hor k členitějšímu terénu kolem okraje. Kráter Vavilov, další krátery a jejich vyvržený materiál jsou zvýrazněny dlouhými stíny na hranici mezi měsíčním dnem a nocí.
Autor: NASA
Na snímku pořízeném posádkou mise Artemis II je zachyceno území pokryté krátery na východním okraji pánve South Pole-Aitken. Tato pánev je největší impaktní kráter na Měsíci. Tento oválný útvar je dlouhý téměř dva tisíce kilometrů ze severu na jih a asi 1 600 km z východu na západ. Je to také nejstarší pánví na Měsíci a nabízí nahlédnutí do dávné geologické historie, která se formovala po miliardy let.
Autor: NASA
Snímek byl pořízen 36 minut před západem Země na níž sluneční světlo dopadá zprava. Z Měsíce je vidět Mare Orientale (Východní moře) s tmavým dnem z vychladlé lávy a vnějšími prstenci hor. Tento útvar pokrývá téměř celou spodní třetinu zachyceného povrchu Měsíce. Různé barvy v jeho povrchu naznačují jeho minerální složení. Řady malých prohlubní nad ním jsou sekundární krátery, které vznikly materiálem vyvrženým během prudkého primárního nárazu. Na snímku jsou i plně viditelné oba krátery, pro které posádka Artemis II navrhla jména Integrity a Carroll.
Autor: NASA
Asi šest minut před zakrytí Země Měsícem v době, kdy je na její větší tmavé části právě noc. Na denní straně Země jsou nad tlumeně modrou oblohou v oblasti Austrálie a Oceánie vidět vířící mraky.
Autor: NASA
Země zapadá za Měsíc na snímku z paluby lodi Orion při misi Artemis II. Tento snímek byl pořízen 7. dubna 2026 v 0:41 hodin CEST, pouhé tři minuty předtím, než se kosmická loď se svou posádkou dostala za Měsíc a na 40 minut ztratila kontakt se Zemí, než se objevila na druhé straně. V popředí je kráter Ohm s terasovitými okraji a relativně rovným dnem a centrálními vrcholy. Ty vznikly, když se povrch při nárazu, který kráter vytvořil, odrazil zpět.
Autor: NASA
Detailnější na Zemi než se schová za Měsíc, který pořídila posádka mise Artemis II při letu nad jeho odvrácenou stranou 7. dubna 2026 v 0:41 hodin CEST.
Autor: NASA
A ještě jeden záběr stejné oblasti z paluby lodi Orion asi tři minuty před tím, než se Země zanoří za Měsíce
Autor: NASA
Velitel mise Artemis II Reid Wiseman se dívá z okna kosmické lodi Orion. Střídal se s dalšími členy posádky u oken, aby pořizovali snímky a videozáznamy Měsíce a zaznamenávali své pozorování. Data, která shromažďují, budou mít zásadní vliv na budoucnost měsíční vědy.
Autor: NASA
Astronaut Kanadské kosmické agentury (CSA) a specialista mise Artemis II Jeremy Hansen je zachycen při pořizování snímků z okna kosmické lodi Orion, když začínal přelet nad Měsícem v rámci mise Artemis II. Hansen a jeho kolegové z posádky strávili přibližně sedm hodin tím, že se střídali u oken lodi Orion a zaznamenávali vědecká data, která pak sdíleli se svým týmem na Zemi.
Autor: NASA
Pilot mise Artemis II Victor Glover a specialistka mise Christina Kochová snímkují a pozorují měsíční povrch během přeletu mise Artemis II nad naší přirozenou oběžnicí.
Autor: NASA
Mužská část posádky mise Artemis II krátce před zahájením pozorování průletu kolem Měsíce nastavuje své fotografické vybavení.
Autor: NASA
Astronaut Jeremy Hansen pořídil snímek přes kryt přiložený na okno č. 2 kosmické lodi Orion. Ten slouží k tomu, aby se světlo z kabiny neodráželo na sklech oken.
Autor: NASA
Posádka mise Artemis II používá brýle pro bezpečné sledování zatmění, které jsou stejné jako ty, které vyrobila NASA pro prstencové zatmění v roce 2023 a úplné zatmění Slunce v roce 2024. Jednalo se o první použití brýlí na zatmění u Měsíce.
Autor: NASA
Snímek zachycující část evropského servisní modulu lodi Orion s částí Měsíce a Zemí ve tvaru půlměsíce, pořízený během mise Artemis II.
Autor: NASA/ESA
NASA zveřejnila první snímky Země pořízené posádkou mise Artemis II. (4. dubna 2026)
Autor: X: NASA Artemis
Start rakety SLS s pilotovanou lodí Orion k misi Artemis II pozorovaly nadšené davy.
Autor: NASA
Ilustrace úkonů prováděných během prvních minut letu mise Artemis II
Autor: NASA
Pohled z kamery na nosiče SLS po startu k misi Artemis II
Autor: NASA
Florida zažila start rakety Orion v rámci mise Artemis II, která po 54 letech zavedla lidskou posádku k Měsíci (2. dubna 2026)
Autor: Reuters
Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.
Autor: NASA
Je čtvrtek 2. dubna 2026. V 0:35 proběhl zážeh a start. Raketa SLS odlétá na misi Artemis II.
Autor: NASA
Zapalování motorové sekce těsně před odletem na misi Artemis II
Autor: NASA
Pohled zdola na odsouvaná ramena nástupní plošiny od lodi Orion před startem k misi Artemis II
Autor: NASA
Poslední desítky minut před startem mise Artemis II
Autor: NASA
Posádka je na svých místech a připravena k odletu na misi Artemis II.
Autor: NASA
Zavírání vstupního poklopu do lodi Orion před odletem posádky na misi Artemis II
Autor: NASA
Při usazování posádky do lodi Orion před misí Artemis II asistují k tomu určení specialisté.
Autor: NASA
Astronauté míří po můstku ke své lodi Orion před odletem na misi Artemis II.
Autor: NASA
Astronauti dorazili na startovací plošinu před misí Artemis II
Autor: NASA
Astronauti mise Artemis II nastupují do dodávky, která je dopraví ke startovací rampě.
Autor: NASA
Poslední kontrola astronautů a jejich skafandrů před misí Artemis II, než se vydají na cestu k raketě.
Autor: NASA
Informační panel ukazuje, že jsou loď i nosič pro misi Artemis II plně natankované a čekají na start.
Autor: NASA
Mise Artemis II připravena ke startu
Autor: NASA