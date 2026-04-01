Lidé po 54 letech vyrazili k Měsíci. Čtyři astronauté jej při historické misi obletí

Na historickou cestu se vydali astronauti NASA Reid Wiseman, Victor Glover a Christina Kochová spolu s astronautem Kanadské vesmírné agentury (CSA) Jeremym Hansenem.
Mise začala s menším zpožděním 2. dubna v 0:35 SELČ. I přes menší problémy astronauté odletěli v době, kdy se blížil Měsíc úplňku. Start nezkazilo ani počasí ani žádné jiné problémy.
Řídící středisko několik desítek minut před startem řešilo dva problémy. Patřil sem jeden se systémem pro přerušení letu (FTS) a druhým byla teplotní anomálie u jedné z baterií systému pro přerušení startu (LTS). Ten byl patrně způsoben vadným teplotním senzorem. Vše ale dopadlo dobře a předstartovní přípravy pokračovaly až do odletu.
Původní termín stanovený na 2. dubna 0:24, kdy se otevíralo startovací okno, se sice nepodařilo dodržet, ale jedenáctiminutové zpoždění ničemu nevadilo. Vše pak probíhalo podle plánu, včetně oddělení pomocných motorů i jednotlivých stupňů nosiče.
Úspěšný pilotovaný let kolem Měsíce bude spolu s NASA úspěchem i dalších kosmických agentur, které se na celém projektu Artemis podílí. Patří sem i Evropská vesmírná agentura (ESA), která připomíná, že krátce po startu, přibližně po osmi minutách, se rozloží solární panely modulu Orion vyrobené v Evropě a začnou zásobovat kosmickou loď energií.
„Přibližně tři hodiny po startu se Orion oddělí od horního stupně rakety a astronauti převezmou ruční řízení. Pomocí motorů modulu ESM (dodaného ESA, pozn. red.) budou nacvičovat přibližovací manévry pro budoucí mise Artemis,“ připomínají zástupci ESA na stránkách agentury.
Evropský servisní modul (ESM) je součástí lodi Orion, pro níž opatřuje vzduch, elektřinu, udržuje správnou teplotu, řídí kurz a zajišťuje pohon. Během celé cesty provede ESM několik zážehů pro korekci trajektorie a po desetidenním letu se modul pro posádku oddělí od ESM, než bezpečně přistane na Zemi.
Na cestě kolem Měsíce se podílí i produkt z Česka. Součástí systému HERA (Hybrid Electronic Radiation Assessor) je šest čipů pro měření radiace dodaných pražskou firmou Advacam.
Artemis II navazuje na misi Artemis I z roku 2022, což byl úspěšný testovací let rakety Space Launch System s lodí Orion, a to bez posádky. Konečným cílem programu Artemis je návrat astronautů na Měsíc, což je nyní plánováno na rok 2028.
Misi Artemis II musela NASA opakovaně odložit kvůli technickým problémům, mimo jiné i kvůli úniku kapalného vodíku při tankování. Původně byla plánovaná na únor, později na březen a nakonec na začátek dubna.
Program Apollo, během něhož se na Měsíc dostalo 12 astronautů, ukončilo šesté a zároveň poslední přistání lidské posádky při misi Apollo 17 v prosinci 1972.
Doposud posledním člověkem na Měsíci je Eugene Cernan, americký astronaut po otci slovenského a po matce českého původu. Nynější Artemis II sice na Měsíc lidi nedoveze, ale zato svou lidskou posádku dostane zatím nejdál od Země, co se kdy člověk pohyboval.
Pokud se chcete o misi Artemis II dozvědět více, přečtěte si podrobný článek od známého popularizátora kosmonautiky Tomáše Přibyla:
