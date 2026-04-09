Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, říká expert

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Mise Artemis II míří domů a podle expertů překonala očekávání. Loď Orion obstála v náročném testu, přinesla nečekaná pozorování a ukázala, že návrat člověka k Měsíci je znovu reálný. Vedle techniky však hrají roli i emoce – právě ty mohou rozhodnout o tom, kdo bude psát další kapitolu dobývání vesmíru.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Mise Artemis míří domů. Splnila zatím očekávání?
Ve všech ohledech si dovolím říct, že v tuto chvíli je i předčila. Když se na to podíváme po technické stránce, tak kosmická loď Orion, která je hlavní výzvou celé expedice, měla být otestována do úplného maxima. A ukázalo se, že cestu opravdu zvládá bezchybně, a dokonce nad očekávání. To, že se občas objeví nějaké drobnosti, třeba nefunkční záchod, jsou skutečně maličkosti, se kterými astronauti musejí počítat a jsou na ně trénovaní.

A vědecké závěry?
Tady jsme teprve ve fázi vyhodnocování. Věda se samozřejmě nedělá přes noc. Snímky, které pořídili, pozorování, která natočili na svá přenosná zařízení a poslali na Zemi, a potom i data v obrovských gigabajtech, která budou vyzvednuta z paměťových médií po přistání, se budou vyhodnocovat týdny, měsíce a možná i roky. Zatím to ale vypadá velmi dobře. Určitě se podařilo zaznamenat i věci, které vědci nečekali. Bylo to slyšet i z přenosů, kdy se posádka snažila reprodukovat, co přesně při pozorování vidí a jak mají rozdělené role. Bylo znát, že v řídicím středisku občas zavládlo nadšení: „Vy to opravdu vidíte? My jsme ani nedoufali, že to uvidíte.“

Co máte na mysli?
Třeba různé záblesky, které se tam objevovaly. Většinou jde o odrazy nebo geologické procesy. Také se ukazuje, že některé barvy vnímá lidské oko úplně jinak než kamera. To je mimochodem i odpověď na častou otázku, proč tam posíláme lidi, když je to drahé, a proč nestačí družice, které dokážou Měsíc fotografovat ve vysoké kvalitě. Každý vědec vám řekne, že lidské oko je na vnímání barev a detailů nastavené jinak než obyčejná kamera. Jakmile řídicí středisko slyšelo, že na povrchu vidí až namodralé nebo nazelenalé odstíny, tak to je přesně ten druh informace, který chcete získat.

Hostem pořadu Rozstřel je Jan Spratek, odborný pracovník pražského planetária a popularizátor kosmonautiky.
Detailnější pohled na Zemi, než se schová za Měsíc, který pořídila posádka mise Artemis II při letu nad jeho odvrácenou stranou 7. dubna 2026 v 0:41 hodin CEST.
NASA zveřejnila první snímky Země pořízené posádkou mise Artemis II. (4. dubna 2026)
Jeden z nejúchvatnějších snímků pořízený posádkou během mise Artemis II ukazuje úplné zatmění Slunce Měsícem. Během 54 minut trvající fáze úplného zatmění tvořila koróna zářící svatozář kolem tmavého měsíčního disku a odhalovala tak detaily vnější atmosféry Slunce, které jsou obvykle skryty jeho jasem. Na tomto snímku je vidět slabé záření na přivrácené straně Měsíce, které je osvětleno světlem odraženým od Země.
81 fotografií

A to tam neviděli astronauti před více než 50 lety?
Neviděli, a vlastně ani nemohli. Mise Apollo letěly k Měsíci v době, kdy byla přivrácená strana k Zemi nasvícená, zjednodušeně řečeno za „úplňku“. Mělo to velkou logiku. Jednak astronauti přistávali na přivrácené straně, kde máte stálou optickou i rádiovou komunikaci a nedostanete se do rádiového stínu. To jsme ostatně slyšeli i teď, když se astronauti ocitli za Měsícem a na chvíli s nimi nebylo možné komunikovat. Důležité je také to, že přivrácená a odvrácená strana Měsíce jsou geologicky významně odlišné. Procesy, které probíhaly na odvrácené straně, nejsou stejné jako na přivrácené. A právě z toho se budeme snažit vyvozovat více o geologii Měsíce. Oni tam navíc letí v období, kdy je odvrácená strana částečně osvětlená, takže vidí něco, co lidské oko dosud nikdy nevidělo. A lidské oko je úžasný detekční přístroj.

Lidé jsou z těch nových snímků nadšení. Jasně, některé věci vidí lidské oko poprvé, chápu to. Ale přece už roky máme extrémně detailní fotografie Měsíce, kolem měsíce létají satelity. Není to spíš emoce než nějaký reálný přínos?
To je dobrá otázka. Samozřejmě že tam emoce hrají obrovskou roli. Buďme lidští a zároveň faktičtí: všichni s emocemi pracujeme. Vědecké závěry a pozorování jsou extrémně důležité, u vědy i u experimentů. Pojďme se na to podívat právě z emočního hlediska. Podívejme se na to, co tahle mise může vytvořit u mladé generace, která se právě rozhoduje, jestli půjde studovat vědu a techniku. Generace, která si říká, jestli půjde dělat ekonomii nebo právo, anebo se pustí do kosmických sond, pokročilých čipů, jaderných reaktorů a dalších věcí, které naši společnost posouvají dál. Díky nim pak můžeme žít levněji, lépe, posouvá se zdravotnictví i kosmická medicína, tedy extrémní medicína, která dokáže rozvíjet i obory využitelné tady na Zemi. Bavme se o motivaci mladé generace.

Co vás nejvíc během expedice nejvíce zaujalo, či dokonce dojalo?
Já jsem opravdu brečel a snad se nerozbrečím i teď ve chvíli, kdy posádka při pozorování a vyhodnocování prvních pohledů na odvrácenou stranu Měsíce zjistila z map, že tam jsou dva dosud nepojmenované krátery. Jeden z nich pojmenovali Integrity. A druhý Carol, podle zesnulé manželky velitele posádky Reida Wisemana, která zemřela na rakovinu. Dodnes si ten okamžik přesně pamatuji. Poslouchal jsem to živě, stál jsem u kuchyňské linky, přišla za mnou žena a ptala se, co mi je. A já jí říkám: „Oni právě pojmenovávají kráter po Reidově ženě.“ V tu chvíli brečeli úplně všichni, i v řídicím středisku. Takže jsem v tom nebyl sám.

Umíme létat k Měsíci dnes lépe, rychleji a bezpečněji než před 50 lety?
Rozdělím to. „Lépe“ je otázka, co přesně by to znamenalo, ale kdybych to měl úplně zjednodušit, tak řeknu ano. „Rychleji“? Vlastně není důvod létat rychleji. A „bezpečněji“ stoprocentně. A to neporovnatelně. Samozřejmě že nebezpečné je to i teď, ale tehdy to byla úplně jiná liga. Vlastně je skoro zázrak, že při dobývání Měsíce nikdo nezemřel. Apollo 13 mělo opravdu namále, a to velmi. A když to vrátím ještě dál, tak při misi Apollo 1, což byla testovací mise, uhořeli tři astronauti během rutinních testů na Zemi. A to měli být lidé, kteří měli jako první přistát na Měsíci. Neměl to být Armstrong s Aldrinem. Dnes létáme rozhodně bezpečněji, protože bezpečnost astronauta je naprostou prioritou. Jakmile by při kosmické misi zemřel astronaut, jakou finanční, mediální a politickou podporu byste pak měli třeba od amerického Kongresu?

A dalo by se to vyjádřit procentuálně? Tedy šance, že to přežijí před 50 lety, a šance dnes?
U některých misí se reálně říkalo, že je to padesát na padesát. I u Apolla 11 se to těmto číslům blížilo. Takže ano, tehdy to bylo opravdu na hraně. A buďme rádi, že to vyšlo.

A dnes?
Dnes se bavíme o jednotkách procent, kdy něco hrozí. U Orionu se to ale strašně špatně vyčísluje, protože jde vlastně o první let s posádkou. Vezměme to jinak: program raketoplánů běžel od roku 1981 do roku 2011, tedy třicet let nepřetržitých letů. Bylo to 135 misí. Ano, dvě skončily tragicky – Challenger a Columbia. Když si to spočítáte, tak jsou to opravdu jednotky procent, kdy se něco nepodařilo. V kosmickém prostoru od roku 2003 při letu nikdo nezemřel. Naposledy to byla právě mise Columbia. Takže říct, že je to stoprocentně bezpečné, nemůžete ani u řízení auta. Ale bezpečnost astronauta je skutečně na prvním místě a zatím to vypadá dobře.

Astronautka NASA a specialistka na misi Artemis II Christina Kochová se během cesty k Měsíci divá z jednoho z hlavních oken kabiny kosmické lodi Orion na Zemi. Snímek byl pořízen iPhonem 17 Pro Max.

A hrozí jim něco během cesty? Něco může prorazit obal lodi, při přistání hrozí nebezpečí; říká se, že to bude za extrémní rychlosti...
Pojďme vzít dvě věci. První je srážka s nějakým objektem. Samozřejmě že ta šance existuje, řekněme si to natvrdo. Do lodi ostatně i něco naráží, ale většinou jde o mikroskopické částice, které vůbec nezaznamenáme. Může ale přiletět i něco o velikosti malého kamínku, a to už může být nebezpečné. Stěny lodi jsou samozřejmě relativně tenké, protože proč by měly být tlusté. Uvnitř máte v podstatě běžný tlak, astronauti tam létají v teplácích, nemusejí být pořád ve skafandrech. Ty mají jen při startu, přistání nebo v rizikové situaci. A kolem nich je vakuum. Ale kdyby nastala situace, že by něco plášť prorazilo, tak například u Orionu jsou systémy podpory života udělané tak, že po dost dlouhou dobu dokážou astronautům vytvářet dostatečnou atmosféru, aby si v klidu stihli obléct skafandry. Loď tedy umí dodat takové množství vzduchu, že se astronaut může bez paniky připravit. A bezpečnostní skafandr je pak dokáže udržet naživu až sedm dní. Takže i na tohle se myslelo.

A může se loď nějakému nebezpečí vyhnout? Je na začátku naprogramovaná a letí podle původního plánu, anebo ji mohou řídit i astronauti?
To je moc pěkná otázka. Ta loď letí po takzvané trajektorii přímého a bezpečného návratu. Kdybych to měl hodně zjednodušit: když vezmu propisku a hodím ji, tak zase spadne zpátky. Tady jen letíte zhruba 400 tisíc kilometrů daleko a Měsíc vás gravitačně ovlivní, proto vzniká taková pomyslná osmička. Letíte tak, aby vás Měsíc zároveň zpomalil, proto letíte před ním v jeho směru letu, ne za ním. Kdybyste letěli za ním, urychlilo by vás to, a to nechcete. I kdyby Měsíc úplně netrefili, vrátili by se domů. A i kdyby kolem něj proletěli jiným úhlem nebo rychlostí, také by se vrátili.

Ale museli by zapnout motory?
Nemuseli.

Takže by to bylo dané gravitací?
Přesně tak. Gravitací Země, která tam samozřejmě všude působí, jen podle vzdálenosti různě silně.

Proto udělali nejprve tu otočku kolem Země...
To byl hlavně moment pro testování systémů. Potom nastal okamžik, kdy bylo třeba zažehnout motor pro přeletovou dráhu k Měsíci. Jinými slovy, Orion se urychlil natolik, aby ho Země už nedržela tak silně a aby mohl setrvačností odletět směrem k Měsíci po správné trajektorii a správnou rychlostí.

A tohle udělal počítač, nebo astronauti na palubě?
Tohle v podstatě udělal počítač. Ale ptal jste se i na možnost manévrování – a tam ano, mohou manévrovat. V jedné části letu měl pilot Victor Glover za úkol kosmickou loď Orion otestovat i z hlediska manévrování. Létal s ní kolem modulu ICPS.

Detailnější pohled na Zemi, než se schová za Měsíc, který pořídila posádka mise Artemis II při letu nad jeho odvrácenou stranou 7. dubna 2026 v 0:41 hodin CEST.

Takže řídil?
Řídil opravdu reálně, pomocí trysek v několika stupních volnosti. Nechci zacházet do technických detailů, ale zkrátka s tím létal jako s joystickem a šlo to krásně. Jsou z toho nádherné záběry a moje technické srdce při tom opravdu zaplesalo. A dovolím si ještě jednu pěknou věc. Servisní modul – připomínám, že to není modul s kladívky a krumpáči, ale část, která drží astronauty naživu – vyrobila Evropská kosmická agentura. Vyrobila ho Evropa. A funguje tak dobře, že nejen drží astronauty naživu, ale i zážeh pro přelet k Měsíci byl proveden s takovou přesností, že první dva ze čtyř plánovaných korekčních manévrů mohly být vynechány. Bylo to zkrátka natolik přesné. A to je přesně ten moment, kdy můžeme spolehlivě říct: ano, všechno se daří dobře.

Takže kdyby náhodou přišla zpráva, že se blíží nějaký objekt, teoreticky by se mu mohli vyhnout?
Ano. Ale musel by to být velký kus, o kterém byste věděli dost dopředu. Pokud je to malý kamínek, ten spíš vůbec nezpozorujete. Ale jednoduše řečeno: kdyby potřebovali manévrovat, mohou.

Testujeme, jestli lidstvo stále umí létat k Měsíci... Kdy se dočkáme mise, která na Měsíci skutečně přistane? A už víme, kde by měla přistát?
Program Artemis prošel několika úpravami. Abych byl konkrétní: toto je Artemis II a podle současných plánů by měla poprvé na Měsíci přistát Artemis IV. Všichni se teď ve Spojených státech i mezi mezinárodními partnery hrnou k jižnímu pólu Měsíce. Je to velmi ambiciózní, protože po těch padesáti letech by možná dávalo smysl si to s novou technologií nejdřív zkusit trochu jinde. Čeká se hlavně na přistávací moduly a další techniku. Oficiální vyjádření, ke kterým jsem osobně trochu skeptický, ale to je můj názor, mluví o roce 2028. Tedy opětovné přistání na Měsíci v rámci Artemis IV, s přistávacím modulem, o němž zatím ještě nevíme, zda bude od SpaceX, nebo od Blue Origin.

A na jižní pól proto, že je tam voda?
Přesně tak. My se totiž chceme na Měsíci naučit trvale žít. Nemá to být jen o tom vzít praporek, zabodnout vlajku a zase odletět.

A na co dalšího jsme se ptali Jana Spratka? Je dnešní digitální technika opravdu spolehlivější než „zlatý analog“ éry Apolla? Může návrat ohrozit kosmické smetí na oběžné dráze? Jak nebezpečný je extrémně rychlý návrat do atmosféry? A kde a kdy přesně má Orion přistát?

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.