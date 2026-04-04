„Nyní jste blíže Měsíci, než k nám na Zemi,“ sdělilo astronautům řízení mise kolem šesté ráno SELČ. „Právě teď můžeme vidět Měsíc z dokovacího otvoru, je to krásný pohled,“ reagovala astronautka Christina Kochová. Orion se podle AFP přibližně tou dobou nacházel více než 219 tisíc kilometrů od Země, přičemž ke svému cíli by měl dorazit v pondělí.
NASA o překonání jednoho z důležitých momentů výpravy informoval také na síti X, kde zveřejnil snímek pořízený z vesmírné lodi. Ta překonala polovinu cesty k Měsíci za dva dny, pět hodin a 24 minut po startu, uvedla AFP. Dalším milníkem bude pátý den letu vstup kosmické lodi do „lunární sféry vlivu“, kdy začne být gravitace Měsíce silnější než přitažlivost Země.
Agentura AP mezitím upozornila, že NASA v pátek zveřejnil první snímky planety Země, které pořídila posádka lodi. Jeden z nich zachycuje celou planetu i s viditelnými oceány, pevninou a mraky. Poté, co řídící středisko změnilo polohu jejich kabiny, se v jejich oknech objevila Země i s polární září, napsala AP. „Byl to ten nejúžasnější okamžik,“ řekl astronaut Reid Wiseman.
„Jsou tam vidět dvě polární záře (vpravo nahoře a vlevo dole) a zvířetníkové světlo (vpravo dole), zatímco Země zakrývá Slunce,“ uvedl NASA na svém webu. Na síti X zveřejnil společně s čerstvou fotografií také podobný snímek, který pořídila mise Apollo 17 v roce 1972. „Za posledních 54 let jsme ušli tak daleko, ale jedna věc se nezměnila: Náš domov vypadá z vesmíru úžasně!“ okomentoval vesmírný úřad fotografie.
Země se na novém záběru jeví vzhůru nohama, je na ní vidět Atlantický oceán, vlevo je západní část Sahary a Pyrenejský poloostrov, vpravo východní část Jižní Ameriky, uvedla stanice BBC a podotkla, že NASA planetu jasně viditelnou vpravo dole identifikoval jako Venuši. NASA zveřejnil také snímek, který ukazuje Zemi v téměř úplné tmě, kde jsou na některých místech vidět umělá lidská osvětlení, podotkla BBC.
Raketa odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Cílem mise je průlet lodi s posádkou kolem Měsíce, což lidstvo učiní poprvé od roku 1972. Konečným cílem programu Artemis je návrat astronautů na Měsíc, což je nyní plánováno na rok 2028. Misi Artemis II musel NASA opakovaně odložit kvůli technickým problémům.
Členy lunární mise jsou poprvé v historii žena (Christina Kochová), Afroameričan (Victor Glover) a občan jiné země než USA (Jeremy Hansen). Velitel mise Artemis II Reid Wiseman je ve věku 50 let nejstarším astronautem letícím k Měsíci, překonal tak dosud nejstaršího Alana Sheparda, který se v roce 1971 prošel jako pátý člověk na Měsíci ve věku 47 let. K Měsíci dosud mířily skoro tři desítky astronautů, z nichž se 12 prošlo po lunárním povrchu.