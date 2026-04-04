Blíž Měsíci než Zemi. Artemis II je za polovinou trasy, NASA ukázala snímky

Autor: ,
  8:43aktualizováno  13:09
Posádka lodi Orion již překonala polovinu trasy mezi Zemí a Měsícem. Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) mezitím zveřejnil první snímky Země, které pořídili členové mise Artemis II. Budou první posádkou, která od roku 1972 proletí kolem Měsíce.

„Nyní jste blíže Měsíci, než k nám na Zemi,“ sdělilo astronautům řízení mise kolem šesté ráno SELČ. „Právě teď můžeme vidět Měsíc z dokovacího otvoru, je to krásný pohled,“ reagovala astronautka Christina Kochová. Orion se podle AFP přibližně tou dobou nacházel více než 219 tisíc kilometrů od Země, přičemž ke svému cíli by měl dorazit v pondělí.

NASA o překonání jednoho z důležitých momentů výpravy informoval také na síti X, kde zveřejnil snímek pořízený z vesmírné lodi. Ta překonala polovinu cesty k Měsíci za dva dny, pět hodin a 24 minut po startu, uvedla AFP. Dalším milníkem bude pátý den letu vstup kosmické lodi do „lunární sféry vlivu“, kdy začne být gravitace Měsíce silnější než přitažlivost Země.

To budou úžasná selfíčka. Astronauti si mohli do vesmíru vzít i vlastní iPhone

Agentura AP mezitím upozornila, že NASA v pátek zveřejnil první snímky planety Země, které pořídila posádka lodi. Jeden z nich zachycuje celou planetu i s viditelnými oceány, pevninou a mraky. Poté, co řídící středisko změnilo polohu jejich kabiny, se v jejich oknech objevila Země i s polární září, napsala AP. „Byl to ten nejúžasnější okamžik,“ řekl astronaut Reid Wiseman.

„Jsou tam vidět dvě polární záře (vpravo nahoře a vlevo dole) a zvířetníkové světlo (vpravo dole), zatímco Země zakrývá Slunce,“ uvedl NASA na svém webu. Na síti X zveřejnil společně s čerstvou fotografií také podobný snímek, který pořídila mise Apollo 17 v roce 1972. „Za posledních 54 let jsme ušli tak daleko, ale jedna věc se nezměnila: Náš domov vypadá z vesmíru úžasně!“ okomentoval vesmírný úřad fotografie.

NASA zveřejnila první snímky Země pořízené posádkou mise Artemis II. (4. dubna 2026)
Členové mise Artemis II budou první posádkou, která od roku 1972 obletí kolem Měsíce. (1. dubna 2026)
48 fotografií

Země se na novém záběru jeví vzhůru nohama, je na ní vidět Atlantický oceán, vlevo je západní část Sahary a Pyrenejský poloostrov, vpravo východní část Jižní Ameriky, uvedla stanice BBC a podotkla, že NASA planetu jasně viditelnou vpravo dole identifikoval jako Venuši. NASA zveřejnil také snímek, který ukazuje Zemi v téměř úplné tmě, kde jsou na některých místech vidět umělá lidská osvětlení, podotkla BBC.

Raketa odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Cílem mise je průlet lodi s posádkou kolem Měsíce, což lidstvo učiní poprvé od roku 1972. Konečným cílem programu Artemis je návrat astronautů na Měsíc, což je nyní plánováno na rok 2028. Misi Artemis II musel NASA opakovaně odložit kvůli technickým problémům.

Lidé po 54 letech vyrazili k Měsíci. Čtyři astronauté jej při historické misi obletí

Členy lunární mise jsou poprvé v historii žena (Christina Kochová), Afroameričan (Victor Glover) a občan jiné země než USA (Jeremy Hansen). Velitel mise Artemis II Reid Wiseman je ve věku 50 let nejstarším astronautem letícím k Měsíci, překonal tak dosud nejstaršího Alana Sheparda, který se v roce 1971 prošel jako pátý člověk na Měsíci ve věku 47 let. K Měsíci dosud mířily skoro tři desítky astronautů, z nichž se 12 prošlo po lunárním povrchu.

Vstoupit do diskuse (176 příspěvků)

Nejčtenější

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

6. dubna 2026

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.