Účastníci letu Artemis II jsou již zpátky na Zemi a NASA se pomalu připravuje zveřejnit stovky gigabajtů obrazových dat, které na své cestě pořídili. Pojďme si před tím připomenout pozpátku, jak probíhala cesta čtyř astronautů. Tedy od přistání přes průlet kolem Měsíce až po jejich nástup do lodi. Na začátek galerie jsme si však nechali jeden snímek, který posádka pořídila při odletu od Země.
Autor: ČTK
A tady vše skončilo. Každý z astronautů dorazil po vyzvednutí z lodi Orion na palubu lodi USS John P. Murtha.
Autor: NASA
Takto vypadat přílet jednoho člena posádky mise Artemis II na loď USS John P. Murtha
Autor: NASA
Posádka vystupuje s kosmické lodi Orion po úspěšném absolvování mise Artemis II.
Autor: NASA
Posádka mise Artemis II se po více než devíti dnech může znovu nadechnout čerstvého vzduchu.
Autor: NASA
Posádka mise Artemis II čeká na vyzvednutí z lodi Orion
Autor: NASA
Kosmická loď Orion po návratu s posádkou z mise Artemis II čeká na vyzvednutí
Autor: NASA
Astronautí mise Artemis II právě přistáli po cestě kolem Měsíce
Autor: NASA
Okamžik přistání lodě Orion s posádkou po úspěšném absolvování mise Artemis II
Autor: NASA/Bill Ingalls
Loď Orion se snáší na hlavních padácích do oceánu na konci mise Artemis II
Autor: NASA
Loď Orion přistává ke konci mise Artemis II. V akci jsou dva stabilizační padáky.
Autor: NASA
Pohled z okna lodi Orion při misi Artemis II před zanořením do atmosféry Země.
Autor: NASA
Loď USS John P. Murtha čeká na přistání astronautů mise Artemis II
Autor: NASA
Pohled do řídícího centra NASA krátce po odpojení evropského servisního modulu od lodi Orion při misi Artemis II.
Autor: NASA
Odpojení evropského servisního modulu od samotné lodi Orion.
Autor: NASA
Infografika celého přistání lodi Orion s posádkou mise Artemis II
Autor: NASA
Grafické znázornění poslední fáze přistání lodi Orion s posádkou při misi Artemis II
Autor: NASA
Pohled do kontrolního centra Evropské kosmické agentury, kde sledují přistání mise Artemis II.
Autor: NASA
Posádka mise Artemis II je připravena na návrat na Zemi
Autor: NASA
Posádka mise Artemis II při přípravě na přistání
Autor: NASA
Mapa s vyznačeným plánovaným vstupem a přistáním lodi Orion při misi Artemis II
Autor: NASA
Dvě hodiny před přistáním posádky v rámci mise Artemis II je už Země na dosah.
Autor: NASA
Kosmická loď Orion míří k Zemi před přistáním v rámci mise Artemis II
Autor: NASA
Kosmická loď Orion tři hodiny před přistáním v rámci mise Artemis II
Autor: NASA
Snímek z lodi Orion při misi Artemis II zhruba 4,5 hodiny před přistáním.
Autor: NASA
Pohled z kosmické lodi Orion více než sedm hodin před přistáním při misi Artemis II
Autor: NASA
Vizualice lodi Orion více než sedm hodin před přistáním při misi Artemis II
Autor: NASA
Tento snímek pořízený při misi Artemis II zachycuje okamžik, kdy se Slunce začíná vynořovat zpoza Měsíce po téměř hodině tmy.
Autor: NASA
Jeden z nejúchvatnějších snímků pořízený posádkou během mise Artemis II ukazuje úplné zatmění Slunce Měsícem. Během 54 minut trvající fáze úplného zatmění tvořila korona zářící svatozář kolem tmavého měsíčního disku a odhalovala tak detaily vnější atmosféry Slunce, které jsou obvykle skryty jeho jasem. Na tomto snímku je vidět slabé záření na přivrácené straně Měsíce, které je osvětleno světlem odraženým od Země.
Autor: NASA
Atmosférický snímek úplného zatmění Slunce. V záběru je vidět pouze část Měsíce, který zcela zakrývá Slunce. Jasný stříbrný lesk na levém okraji snímku je planeta Venuše. Na snímku je vidět slabá sluneční korona jako jemný světelný svit kolem okraje Měsíce. Z tohoto úhlu pohledu byl Měsíc dostatečně velký na to, aby mohlo úplného zatmění trvat téměř 54 minut, což je mnohem déle než úplná sluneční zatmění, která jsou obvykle vidět ze Země.
Autor: NASA
Pilot mise Artemis II Victor Glover a specialistka mise Christina Kochová snímkují a pozorují měsíční povrch během přeletu mise Artemis II nad naší přirozenou oběžnicí.
Autor: NASA
Astronaut Kanadské kosmické agentury (CSA) a specialista mise Artemis II Jeremy Hansen je zachycen při pořizování snímků z okna kosmické lodi Orion, když začínal přelet nad Měsícem v rámci mise Artemis II. Hansen a jeho kolegové z posádky strávili přibližně sedm hodin tím, že se střídali u oken lodi Orion a zaznamenávali vědecká data, která pak sdíleli se svým týmem na Zemi.
Autor: NASA
Velitel mise Artemis II Reid Wiseman se dívá z okna kosmické lodi Orion. Střídal se s dalšími členy posádky u oken, aby pořizovali snímky a videozáznamy Měsíce a zaznamenávali svá pozorování. Data, která shromažďují, budou mít zásadní vliv na budoucnost měsíční vědy.
Autor: NASA
Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské oči spatřily celé toto místo, uvedl Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), který snímek zveřejnil. (5.4.2026)
Autor: NASA
Záběr východu Země jinak než z odvrácené strany Měsíce nepořídíte. Země se jeví jako jemný srpek, osvětlený pouze na horním okraji. Jemný modrý odstín planety a rozptýlené bílé mraky vynikají na pozadí černoty vesmíru, zatímco spodní část se ztrácí v noci. Podél měsíčního obzoru se proti jasnému srpku Země rýsuje členitý terén. Obě tělesa jsou orientována severními póly vlevo a jižními póly vpravo. Snímek byl pořízený objektivem o ohniskové vzdálenosti 400 mm. Tato fotografie byla otočena o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.
Autor: NASA
A ještě jeden záběr stejné oblasti z paluby lodi Orion asi tři minuty před tím, než se Země zanoří za Měsíc.
Autor: NASA
Detailnější pohled na Zemi, než se schová za Měsíc, který pořídila posádka mise Artemis II při letu nad jeho odvrácenou stranou 7. dubna 2026 v 0:41 hodin CEST.
Autor: NASA
Země zapadá za Měsíc na snímku z paluby lodi Orion při misi Artemis II. Tento snímek byl pořízen 7. dubna 2026 v 0:41 hodin CEST, pouhé tři minuty předtím, než se kosmická loď se svou posádkou dostala za Měsíc a na 40 minut ztratila kontakt se Zemí, než se objevila na druhé straně. V popředí je kráter Ohm s terasovitými okraji a relativně rovným dnem a centrálními vrcholy. Ty vznikly, když se povrch při nárazu, který kráter vytvořil, odrazil zpět.
Autor: NASA
Asi šest minut před zakrytím Země Měsícem v době, kdy je na její větší tmavé části právě noc. Na denní straně Země jsou nad tlumeně modrou oblohou v oblasti Austrálie a Oceánie vidět vířící mraky.
Autor: NASA
Snímek byl pořízen 36 minut před západem Země na níž sluneční světlo dopadá zprava. Z Měsíce je vidět Mare Orientale (Východní moře) s tmavým dnem z vychladlé lávy a vnějšími prstenci hor. Tento útvar pokrývá téměř celou spodní třetinu zachyceného povrchu Měsíce. Různé barvy v jeho povrchu naznačují jeho minerální složení. Řady malých prohlubní nad ním jsou sekundární krátery, které vznikly materiálem vyvrženým během prudkého primárního nárazu. Na snímku jsou i plně viditelné oba krátery, pro které posádka Artemis II navrhla jména Integrity a Carroll.
Autor: NASA
Na snímku pořízeném posádkou mise Artemis II je zachyceno území pokryté krátery na východním okraji pánve South Pole-Aitken. Tato pánev je největší impaktní kráter na Měsíci. Tento oválný útvar je dlouhý téměř dva tisíce kilometrů ze severu na jih a asi 1 600 km z východu na západ. Je také nejstarší pánví na Měsíci a nabízí nahlédnutí do dávné geologické historie, která se formovala po miliardy let.
Autor: NASA
Zachycená část Měsíce na tomto snímku ukazuje hranici mezi měsíčním dnem a nocí, kde nízko nad obzorem dopadající sluneční světlo vrhá na povrch dlouhé, dramatické stíny. Toto šikmé světlo zdůrazňuje členitý reliéf Měsíce a odhaluje krátery, hřebeny a struktury pánví v pozoruhodných detailech. Vynikají prvky jako jsou krátery Jule, Birkhoff a Stebbins a okolní vysočiny. Z tohoto úhlu pohledu hra světla a stínů zdůrazňuje složitost měsíčního povrchu způsobem, který není viditelný při plném osvětlení.
Autor: NASA
Během pozorování při průletu kolem Měsíce pořídila posádka mise Artemis II tento snímek, na kterém jsou znovu vidět prstence pánve Orientale. Tato pánev je jeden z nejmladších a nejlépe zachovaných velkých impaktních kráterů na Měsíci. Tyto soustředné prstence poskytují vědcům vzácný vhled do toho, jak mohutné impakty formují povrchy planet, a pomáhají tak zpřesnit modely vzniku kráterů a geologické historie Měsíce. V pozici 10 hodin od Orientale jsou viditelné dva menší krátery, které posádka Artemis II navrhla pojmenovat Integrity podle své lodi a Carroll podle jména zesnulé manželky jednoho člena posádky. Tyto prvky zdůrazňují, jak mohou pozorování posádky přímo podporovat identifikaci povrchových prvků a vědecký výzkum v reálném čase.
Autor: NASA/ESA
Přivrácená strana viditelná v horní třetině měsíčního disku je charakteristická tmavými skvrnami staré lávy. Pánev Orientale, kulatý kráter uprostřed s černou skvrnou staré lávy, je na snímku obklopen prstenci hor. Kulatá černá skvrna severovýchodně od Orientale je kráter Grimaldi. Další kráter Aristarchus je jasně bílá tečka uprostřed tmavě šedého lávového proudu v horní části snímku.
Autor: NASA/ESA
Detailní snímek kráteru Vavilov pořízený posádkou mise Artemis II na okraji starší a větší pánve Hertzsprung. Pravá část snímku zachycuje přechod od hladkého povrchu uvnitř vnitřního prstence hor k členitějšímu terénu kolem okraje. Kráter Vavilov, další krátery a jejich vyvržený materiál jsou zvýrazněny dlouhými stíny na hranici mezi měsíčním dnem a nocí.
Autor: NASA
Na tomto snímku Měsíce, který pořídila posádka mise Artemis II, je uprostřed vidět měsíční pánev Orientale s černou skvrnou staré lávy, která před miliardami let při erupci prorazila měsíční kůru. Pánev Orientale se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany, a je tak někdy částečně viditelná ze Země. Malý, jasný kráter nalevo od ní je Byrgius, z jehož pánve vyčnívají paprsky dlouhé 250 mil (přes 400 km).
Autor: NASA/ESA
Mužská část posádky mise Artemis II krátce před zahájením pozorování průletu kolem Měsíce nastavuje své fotografické vybavení.
Autor: NASA
Snímek zachycující část evropského servisního modulu lodi Orion s částí Měsíce a Zemí ve tvaru půlměsíce, pořízený během mise Artemis II
Autor: NASA/ESA
Odpojení kosmické lodi Orion, která dopraví čtyřčlennou posádku k Měsíci a zpátky.
Autor: NASA
Řídící centrum v Kennedyho vesmírném středisku při posledních přípravách na odlet mise Artemis II
Autor: NASA
Pohled z kamery na nosiče SLS po startu k misi Artemis II
Autor: NASA
Ilustrace úkonů prováděných během prvních minut letu mise Artemis II
Autor: NASA
Florida zažila start rakety Orion v rámci mise Artemis II, která po 54 letech zavede lidskou posádku k Měsíci (2. dubna 2026)
Autor: Reuters
Lidé sledují na Floridě start rakety Orion v rámci mise Artemis II, která po 54 letech zavede lidskou posádku k Měsíci (2. dubna 2026)
Autor: Reuters
Lidé sledují na Floridě start rakety Orion v rámci mise Artemis II, která po 54 letech zavede lidskou posádku k Měsíci (2. dubna 2026)
Autor: Reuters
Odpojené pomocné motory po startu nosiče SLS k misi Artemis II
Autor: NASA
Florida zažila start rakety Orion v rámci mise Artemis II, která po 54 letech zavede lidskou posádku k Měsíci (2. dubna 2026)
Autor: Reuters
Start rakety SLS s pilotovanou lodí Orion k misi Artemis II pozorovaly nadšené davy.
Autor: NASA
Florida zažila start rakety Orion v rámci mise Artemis II, která po 54 letech zavede lidskou posádku k Měsíci (2. dubna 2026)
Autor: Reuters
Start rakety SLS s lodí Orion k misi Artemis II
Autor: NASA
Členové mise Artemis II budou první posádkou, která od roku 1972 obletí Měsíc. (1. dubna 2026)
Autor: ČTK
Start mise Artemis II
Autor: NASA
Florida zažila start rakety Orion v rámci mise Artemis II, která po 54 letech zavede lidskou posádku k Měsíci (2. dubna 2026)
Autor: AP
Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.
Autor: NASA
Je čtvrtek 2. dubna 2026. V 0:35 proběhl zážeh a start. Raketa SLS odlétá na misi Artemis II.
Autor: NASA
Zapalování motorové sekce těsně před odletem na misi Artemis II
Autor: NASA
Test pohybu motorových trysek před odletem na misi Artemis II
Autor: NASA
Motorová sekce rakety SLS minuty před odletem na misi Artemis II
Autor: NASA
Pohled z odsouvaného ramena nástupní plošiny od lodi Orion před startem k misi Artemis II
Autor: NASA
Pohled zdola na odsouvaná ramena nástupní plošiny od lodi Orion před startem k misi Artemis II
Autor: NASA
Od lodi Orion odsouvaný můstek před startem k misi Artemis II
Autor: NASA
Pohled na odpočet před startovací rampou s raketou SLS a lodí Orion připravenou k odletu na misi Artemis II
Autor: NASA
Rameno nástupní rampy před tím, než jej odsunuli od vstupu do lodi Orion před startem k misi Artemis II.
Autor: NASA
Zavírání vstupního poklopu do lodi Orion před odletem posádky na misi Artemis II
Autor: NASA
Posádka je na svých místech a připravena k odletu na misi Artemis II.
Autor: NASA
Při usazování posádky do lodi Orion před misí Artemis II asistují k tomu určení specialisté.
Autor: NASA
Poslední ze čtyř členů posádky mise Artemis II nastupuje do lodi Orion.
Autor: NASA
Maskot Rise, který při misi Artemis II funguje jako indikátor nulové gravitace. Tento malý měkký předmět navržený osmiletým studentem začne v kabině lodi poletovat, čímž posádce ukáže, že je v mikrogravitaci.
Autor: NASA
Astronauté míří po můstku ke své lodi Orion před odletem na misi Artemis II.
Autor: NASA
Astronauti dorazili na startovací plošinu před misí Artemis II.
Autor: NASA
Astronauti mise Artemis II nastupují do dodávky, která je dopraví ke startovací rampě.
Autor: NASA
Poslední kontrola astronautů a jejich skafandrů před misí Artemis II, než se vydají na cestu k raketě.
Autor: NASA
Poslední desítky minut před startem mise Artemis II
Autor: NASA
Informační panel ukazuje, že jsou loď i nosič pro misi Artemis II plně natankované a čekají na start.
Autor: NASA
Raketa SLS s lodí Orion na startovací rampě 39B ve středu 1. dubna 2026
Autor: archiv Tomáš Přibyl
Raketa Space Launch System (SLS) a kosmická loď Orion na startovacím komplexu 39B před misí Artemis II.
Autor: NASA
Raketa SLS (Space Launch System) a kosmická loď Orion čekající 1. února 2026 na rampě 39B v Kennedyho vesmírném středisku NASA.
Autor: NASA/Sam Lott
Astronauti mise Artemis II před raketou SLS a lodí Orion, která je dopraví na cestu kolem Měsíce. Mise se účastní Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová z NASA a astronaut CSA (Kanadská kosmická agentura) Jeremy Hansen.
Autor: Reuters
Posádka mise Artemis II, která má letět na druhé SLS. Zleva: Victor Glover (USA), Jeremy Hansen (Kanada), Christina Kochová a Reid Wiseman (oba USA)
Autor: NASA
Mise Artemis II připravena ke startu
Autor: NASA
Raketa Space Launch System (SLS) a kosmická loď Orion nasvícené na startovacím komplexu 39B v sobotu 17. ledna 2026 po vyvezení z montážní věže před misí Artemis II.
Autor: NASA/Keegan Barber
Raketa SLS je přesouvána na startovací rampu
Autor: NASA
Loď Orion na raketě SLS musela v sobotou 17. ledna 2026 absolvovat mnohahodinovou cestu z montážní haly na rampu 39B, než vyrazí na cestu, při níž Orion i s posádkou obletí Měsíc. Odlet je plánovaný na 6. února 2026.
Autor: Reuters
SLS pro misi Artemis II putuje na startovací rampu
Autor: NASA
Raketa SLS pro misi Artemis II na startovací rampě 39B
Autor: archiv Tomáš Přibyl
Můstkem vlevo nastoupí astronauti do lodi Orion
Autor: NASA
Nosič a kosmická loď pro misi Artemis II k Měsíci na své pomalé cestě k rampě 39B v Kennedyho vesmírném středisku v sobotu 17. ledna 2026.
Autor: AP
Pohled na nosič SLS a loď Orion pro misi Artemis II krátce po vyjetí z montážní budovy v Kennedyho vesmírném středisku na Cape Canaveral na Floridě 17. ledna 2026.
Autor: Reuters
Pohled na 98metrovou soustavu kosmické lodi Orion a rakety SLS při výjezdu z montážní haly VAB.
Autor: Reuters
Kosmická loď Orion opouští montážní budovu na vrcholu rakety SLS v Kennedyho vesmírném středisku na Cape Canaveral na Floridě v USA 17. ledna 2026.
Autor: Reuters
Lidé sledují vyvezení lodě Orion a nosiče SLS z montážní haly v Kennedyho vesmírném středisku na Cape Canaveral na Floridě v USA 17. ledna 2026.
Autor: Reuters
Montážní budova NASA zkráceně označovaná jako VAB má výšku 160 metrů, nosič i s kosmickou lodí pro misi Artemis II pak necelých 100 metrů.
Autor: Reuters
První metry cesty nosiče SLS a lodi Orion na startovací rampu 39B v Kennedyho vesmírném středisku na Cape Canaveral na Floridě v sobotu 17. ledna 2026.
Autor: Reuters
Pohled do montážní budovy po otevření dveří před odjezdem nosiče SLS s lodí Orion na odpalovací rampu 39B v sobotu 17. ledna 2026.
Autor: NASA/Joel Kowsky
Vše je připraveno na vyvezení lodi Orion s nosičem SLS z montážní haly VAB v Kennedyho vesmírném středisku na Cape Canaveral na Floridě.
Autor: NASA/Keegan Barber, AP
Detailní pohled na připravený nosič SLS s lodí Orion na vrcholu při přípravách na cestu z montážní haly v pátek 16. ledna 2026.
Autor: Reuters
V pátek 16. ledna byla loď i nosič určené pro misi Artemis II připraveny k vyvezení z montážní haly na startovací rampu 39B v Kennedyho vesmírném středisku NASA na Floridě.
Autor: NASA/Kim Shiflett
Raketa SLS a kosmická loď Orion uvnitř montážní budovy při přípravě na vyjetí k odpalovací rampě 39B ve čtvrtek 15. ledna 2026 v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě.
Autor: NASA/Aubrey Gemignani, AP
Část SLS pro misi Artemis II v hangáru VAB
Autor: NASA
Je listopad 2024, stavba rakety pro Artemis II začíná
Autor: NASA
V Kennedyho kosmickém středisku intenzivně probíhají přípravy na misi Artemis II.
Autor: NASA
Kosmická loď Orion pro misi Artemis II, která dostala jméno Integrity.
Autor: NASA
Kosmické lodě pro mise (zleva) Artemis II, Artemis III a Artemis IV. Program ovšem může skončit už „trojkou“
Autor: NASA
Příprava lodi Orion pro misi Artemis II
Autor: NASA
Horní stupeň ICPS pro raketu SLS mise Artemis II
Autor: NASA
Pohled na jeden z raketových motorů, který bude využit při misi Artemis II.
Autor: NASA
Sestavování rakety SLS pro misi Artemis II
Autor: NASA
Raketa SLS/Artemis II mezi obslužnými plošinami v montážní hale
Autor: NASA
Pásový transportér NASA č. 2 se v pátek 9. ledna 2026 přesunul k budově pro montáž vozidel v Kennedyho vesmírném středisku NASA na Floridě. Právě on přepravil raketu NASA SLS (Space Launch System) se sondou Orion do startovacího komplexu 39B před startem mise Artemis II.
Autor: NASA/Ben Smegelsky
Pohled na testovací model vesmírné toalety umístěné v tréninkovém středisku pro posádku mise Artemis II
Autor: NASA/Jeremy Hansen
Posádka mise Artemis II při tréninku
Autor: NASA
Posádka mise Artemis II u své lodi Orion
Autor: NASA
Protože posádka Artemis III má být plně americká, může se astronaut Jeremy Hansen z Kanady stát jediným neameričanem, který se vydá k Měsíci
Autor: NASA
Příprava nosiče SLS a lodi Orion k misi Artemis II v září 2025.
Autor: NASA
Posádka mise Artemis II NASA (zleva doprava): astronauti NASA Christina Kochová, Victor Glover, Reid Wiseman (vsedě) a astronaut kanadské vesmírné agentury Jeremy Hansen.
Autor: NASA
Plán mise Artemis II. Jejím cílem je obletět Měsíc s pilotovanou lodí Orion.
Autor: NASA
Emblém mise Artemis II
Autor: NASA
Vzor palubního lístku pro misi Artemis II
Autor: NASA