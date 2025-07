Část 1/9

Chuck Yeager a experimentální raketový letoun Bell X-1 pojmenovaný Glamorous Glennis. Dne 14.10.1947 na tomto stroji Yeager jako první v historii překročil ve vodorovném letu rychlost zvuku.

Písmenem X se označuje série amerických experimentálních letounů a raket, na kterých se testují nové technologie. Prvním strojem této řady byl raketový letoun Bell X-1, jenž byl postaven roku 1945 a poprvé vzlétl o rok později. Je známý také jako Bell Model 44 nebo pod zkratkou XS-1, která znamená Experimental, Supersonic (experimentální, nadzvukový).

Jeden z nejznámějších strojů této série nesl označení X-15, celým názvem North American X-15 podle svého výrobce. Dosáhl řady zajímavých rekordů, a přesto, že byl sestrojen již v 50. letech minulého století, v některých ohledech nebyl dosud překonán.

Projekt na stavbu letounu, který měl být schopen létat hypersonickou rychlostí (tzn. rychleji než zhruba pětinásobek rychlosti zvuku) byl schválen 13. září 1954, oficiální pojmenování X-15 získal 17. ledna 1955. Na projektu se podílely toto organizace: National Advisory Committee for Aeronautics (NACA, Národní poradní výbor pro letectví), United States Air Force (USAF, Letectvo Spojených států amerických) a United States Navy (USN nebo NAVY, Námořnictvo Spojených států amerických). První zmíněná organizace se na podzim 1958 změnila na výrazně známější National Aeronautics and Space Administration (NASA, Národní úřad pro letectví a vesmír).

Brzy byly osloveny letecké společnosti, aby předložily své návrhy na letouny podle požadavků, které zadala NACA. Přihlásilo se jich několik, ale po upřesňování podmínek postupně odstupovaly, až zbyly jen čtyři. Jejich návrhy prošly důkladným posouzením a do finále postoupily jen dva. NACA a USAF vybraly jako nejvhodnější návrh od North American Aviation, Inc. (NAA, Severoamerická letecká společnost), kdežto NAVY se více zamlouval návrh od The Douglas Aircraft Company (Letecká společnost Douglas). Nakonec zástupci NAVY ustoupili a vítězem se díky tomu stala NAA.