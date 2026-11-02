Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ať nejsme jen montovnou. Z vesmírných projektů získáme know-how, pomůže i český astronaut

Autor:
Vysíláme   10:00
Český kosmický výzkum už dávno není jen o tom, že se „vyhazují miliardy do vzduchoprázdna“. To se snažili v diskusním pořadu iDNES Lounge vysvětlit hned čtyři hosté: astronaut Aleš Svoboda, zakladatel studentského týmu LASAR Simon Klinga, popularizátor astronomie z Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy Jan Veselý a ředitel Kosmické agentury při ministerstvu průmyslu a obchodu Václav Kobera.

Lounge – pořad iDNES.tv

Sledovat další díly na iDNES.tv

Hosté pořadu

Aleš Svoboda
astronaut

Aleš Svoboda je stíhací pilot Vzdušných sil Armády České republiky a český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. V Armádě České republiky slouží od roku 2005. Podílí se na strategickém projektu zavedení letounů F-35 Lightning II. Pohybuje se v prostředí, kde rozhodování probíhá v reálném čase a s neúplnými informacemi — a kde rychlost rozhodovací smyčky rozhoduje o výsledku. V roce 2022 byl v největším astronautickém výběru v historii vybrán z více než 22 500 uchazečů do nového týmu astronautů ESA. Má dva inženýrské tituly a doktorát z letecké a raketové techniky. Připravuje se na orbitální misi s ambicí stát se prvním astronautem samostatné České republiky. Nalétal více než 1 600 hodin na JAS-39 Gripen a dalších typech. Aleš rád sportuje, nejvíc ho baví hokej.

Jan Veselý
Planetum

Jan Veselý je popularizátor astronomie a vesmírných aktivit, učitel fyziky a učitel budoucích učitelů fyziky. Je sloupkařem Lidových novin — vědecké sloupky v příloze Orientace LN. Pracoval v několika hvězdárnách a planetáriích v České republice, v současné době v Planetum — Planetárium Praha. Absolvoval stáže v zahraničních vzdělávacích institucích. V rámci projektu Vzdělávací kanceláře ESA — ESERO vede workshopy pro učitele s vesmírnou a STEM tematikou. Je členem týmu projektu EDOUTA — souboru vzdělávacích a popularizačních aktivit pro misi Aleše Svobody na ISS.

Simon Klinga
LASAR

Simon Klinga je zakladatelem a vedoucím týmu LASAR. S týmem vyvíjejí pozemní laserové systémy proti kosmickému odpadu, aby oběžná dráha zůstala bezpečná pro rozvoj kosmické infrastruktury. Když mu bylo 17, vyslali s týmem družici LASARsat na oběžnou dráhu na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. V létě 2026 s týmem ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou poprvé zasáhli družici LASARsat laserem ze stanice Iza&#241;a-2 na Tenerife. Aktuálně s týmem přenášejí laserové měření družic do Česka. Je ambasadorem programu Česká cesta do vesmíru a jedním z velitelů mise Zero-G (2025). Je držitelem ocenění Forbes 30 pod 30 (2025) a Moonshot Idea Award v New Yorku (2024). Absolvoval Mercersburg Academy v USA.

Václav Kobera
MPO

Václav Kobera je ředitelem Kosmické agentury ČR na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Od roku 2004 pracoval v různých pozicích na Ministerstvu dopravy, od roku 2011 byl odpovědný za oblast kosmických aktivit a také za oblast nových dopravních technologií. Od roku 2017 je vedoucím delegace ČR do Evropské kosmické agentury ESA. Mezi lety 2021 a 2025 byl předsedou Správní rady Agentury EU pro Kosmický program EUSPA. Od roku 2024 je koordinátorem národního projektu Česká cesta do vesmíru. Po přechodu kosmických aktivit na MPO v březnu 2026 zastává funkci ředitele Kosmické agentury ČR.

„Ten výzkum se dělá proto, aby zkvalitňoval život lidí tady na Zemi,“ řekl hned v úvodu pořadu astronaut Aleš Svoboda. Zdůraznil, že česká národní mise na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) bude především o vědeckém výzkumu a technologických demonstracích. Během jedné národní mise se podle něj počet českých projektů na ISS zdesetinásobí oproti dosavadnímu stavu. Svoboda jmenoval například výzkum léčby nádorových onemocnění nebo projekt v oblasti nanorobotů, za kterým stojí profesor Pumera a jeho tým. Celkem poletí na ISS 13 samostatných projektů od 13 dodavatelů a jejich subdodavatelů.

Jan Veselý vidí přínos především ve vzdělávání. „Dnes existují různá edukativní videa, ale mluví v nich astronauti většinou anglicky, někdy francouzsky. My chystáme pro Aleše Svobodu aktivity, které osloví přímo české děti,“ upřesnil. Když k českým studentům mluví český astronaut z oběžné dráhy, je to podle něj úplně jiná úroveň. „Přitáhneme spoustu dalších lidí, další generaci ke studiu přírodních věd, a třeba i k tomu, aby se jednou vydali sami do vesmíru.“

Simon Klinga a Aleš Svoboda v pořadu iDNES Lounge na téma Česko ve vesmíru.

Návratnost? Dříve 20 a dnes 5 až 10 let

Václav Kobera z ministerstva průmyslu a obchodu upozornil, že kosmické programy nejsou jen o výzkumu – vesmír je hodně o byznysu. „Výzkum je na začátku všeho. Věda a pak informace, které jsme schopni přetavit v technologie,“ řekl Kobera s odkazem na systémy Galileo a další velké projekty, které dnes slouží v každodenním životě. Na otázku, za jak dlouho se investice vrátí, odpověděl, že návratnost se počítá průběžně a čím dál tím víc se zkracuje. „Dřív jsme počítali, že návratnost je kolem dvaceti let. Teď už počítáme, že je to od pěti do deseti,“ dodal.

Moderátorka Elen Černá během debaty nastolila i častý argument českých diskusí – proč na to nemůže přijít někdo jiný a my si know-how pak nekoupíme. „Nechceme být jenom montovnou. Chceme být státem, který má celý ten hodnotový řetězec: od výzkumu, vývoje, designu až po právo duševního vlastnictví, na základě kterého vyrábíme výrobky,“ zdůraznil Kobera. Česko je podle něj schopné vyrábět letadla, auta, tramvaje nebo vlaky – proč by tedy nebylo schopné dělat družice?

Malá kostka, velký problém: kosmický odpad

Simon Klinga ze studentského týmu LASAR připomněl, že oběžná dráha už dnes poskytuje každodenní služby, které si málokdo uvědomuje. Navigace, mapové aplikace, předpovědi počasí nebo sledování požárů a dalších přírodních hrozeb – to vše se opírá mimo jiné o informace získávané z oběžné dráhy. Družicová data pomáhají také zemědělcům a dalším oborům, které potřebují přesněji sledovat stav krajiny a plánovat svou činnost. Jenže čím více družic kolem Země létá, tím důležitější je zajistit, aby spolu s nimi na oběžné dráze nepřibýval nebezpečný odpad.

Do studia pořadu iDNES Lounge Klinga přinesl model družice, kterou jeho tým vyslal do vesmíru před dvěma roky. Reálná družice váží přibližně 1,3 kilogramu. „Pro nás je ta kostka dokonalý terč, na který jsme v červnu poprvé vystřelili laserem ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou,“ vysvětlil. Observatoř na Tenerife zasáhla družici letící obrovskou rychlostí. Cílem do budoucna je zasahovat laserem úlomky kosmického odpadu, které jsou nebezpečné pro všechny další družice. „Je důležité, abychom se byli schopni toho kosmického odpadu postupně zbavovat,“ podotýká Klinga.

Simon Klinga, zakladatel a vedoucí studentského týmu LASAR v pořadu iDNES Lounge.

Jeho tým spolupracuje s Českým laserovým centrem HiLASE. Ambicí je, aby se Česko stalo první zemí, která bude uklízet odpad na oběžné dráze. „To je problém, o kterém se mluví posledních sedmdesát let, a zatím nemá reálné řešení,“ doplnil mladý vědec. První krok – vlastní Satellite Laser Ranging Station s velmi slabým laserem v Teplicích – chtějí otevřít do konce roku. V horizontu pěti let by pak v Česku mělo vzniknout plnohodnotné zařízení. „Reálně jsme schopni z Česka drtivou většinu těch družic i kosmického odpadu zasáhnout,“ tvrdí Klinga.

Posádka, výcvik a 300 hodin navíc

Astronaut Aleš Svoboda přiblížil i praktické detaily mise. Posádka Crew Dragonu je vždy čtyřčlenná. On sám bude pilotem, velitelem je jeho francouzský kolega Thomas Pesquet, který musí mít minimálně jednu zkušenost z ISS. Další dva členové mají roli takzvaných mission specialistů. „Nejdřív doletíme na oběžnou dráhu, tam trvá zhruba jeden den, než se spojíme se stanicí. Pak budeme čtrnáct dní na orbitální stanici a pak se stejným modulem vrátíme zpátky,“ popsal Svoboda.

Role pilota je podle něj specifická a souvisí s jeho profesním backgroundem ze vzdušných sil a Armády České republiky. „Doposud bylo pilotů návratového modulu Crew Dragon z Evropy skutečně málo, pouze dva. Z celého světa asi okolo dvaceti,“ poznamenal Svoboda. To s sebou nese asi 300 hodin specializovaného výcviku navíc nad rámec standardního výcviku pro let na ISS. „Celá Česká republika mým prostřednictvím získá toto know-how,“ dodal.

Astronaut Aleš Svoboda v pořadu iDNES Lounge.

V tuto chvíli ještě není vybraný poslední člen. Na otázku, zda při sestavování posádky hrají roli i věci, jako je geopolitická situace, náboženství nebo osobní antipatie, odpověděl, že pilotované mise nejsou mateřská školka. „Je to čistě profesionální záležitost. Ti astronauti už jsou předvybraní, prošli poměrně rigorózním výběrovým řízením právě proto, aby byli schopni fungovat i s ostatními lidmi v podstatě jakékoliv kultury či národnosti,“ podotkl Aleš Svoboda. Prostředí kosmického výzkumu je podle něj ze své podstaty mezinárodní, protože se bavíme doslova o obíhání okolo celé Země.

Vzdělávání a ZeroG

Jan Veselý z Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy připomněl také doprovodné aktivity projektu – do Česka už zavítalo letadlo, ve kterém evropští astronauti trénují stav beztíže. Parabolický let nabízí asi 20 sekund beztíže a testují se při něm experimenty, které jednou poletí do vesmíru. Do podobného výběrového řízení se zapojilo 26 studentů, kteří letěli, a akce se opakuje – nyní probíhá výběr z několika tisíc přihlášených.

Václav Kobera doplnil, že celý projekt je zarámovaný národním projektem Česká cesta do vesmíru. „Potřebujeme se zaměřit na vzdělávání, popularizaci a podporu průmyslu, abychom z toho maximálně vytěžili,“ řekl. Do letošního ročníku ZeroG se přihlásilo 3 364 mladých lidí, což je podle něj nejvíc na světě – pro srovnání ve Francii to bylo maximálně 2 500 lidí. I v tom byl podle hostů vidět efekt „našeho“ astronauta.

Soukromý sektor jako správná cesta

Debata se dotkla také rostoucí role soukromého sektoru. Aleš Svoboda to označil za změnu paradigmatu, která přišla po ukončení programu Space Shuttle v roce 2011. „Dřív velké agentury placené z veřejných peněz samy zabezpečovaly dopravu astronautů a nákladu na oběžnou dráhu. To znamenalo, že za nimi šla veškerá rizika, veškeré vývojové náklady a pak i provoz samotný,“ vysvětlil. Dnes tento model zabezpečuje soukromý sektor – například SpaceX vyvinula z vlastních prostředků znovupoužitelnou raketu Falcon 9 a návratový modul Dragon a nabízí je vládním zákazníkům jako službu. „Když to dáte do komerční sféry, vystavíte to konkurenčnímu prostředí. Komerční subjekty jsou často schopné na sebe vzít daleko více rizika,“ vysvětlil Svoboda.

NASA a ESA se tak mohou zaměřovat na přelomové projekty, jako je program Artemis – návrat k lunárnímu programu. Jan Veselý připomněl, že díky komerčnímu přístupu výrazně zlevnil i start družic. „Start takové družice do vesmíru je hromadný. Falcon 9 vynese desítky družic najednou. Jedna taková družice dnes stojí kolem milionu korun,“ doplnil. Právě díky tomu si i vzdělávací instituce placená z veřejných peněz mohla dovolit vyslat svou družici do vesmíru.

Jan Veselý, Planetum – Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy v pořadu iDNES Lounge.

Proč investovat do vesmíru, když máme problémy na Zemi?

Jak hosté vnímají častý argument, že když máme tolik problémů na Zemi, nemá smysl investovat desítky milionů dolarů do průzkumu vesmíru? Aleš Svoboda označil tuto dichotomii za falešnou. „My přece můžeme těch problémů řešit víc než jenom jeden. To neznamená, že když se přestaneme věnovat kosmickému výzkumu, tak že o to více peněz bude na jiné problémy,“ míní. Jde podle něj o to, co tady chceme budovat – zda ekonomiku založenou na duševním vlastnictví, nebo montovnu. Celosvětová ekonomika spojená s technologiemi, jako je GPS, činí okolo 400 miliard eur ročně a projekce do roku 2040 hovoří o 1 000 miliardách ročně. „Teď je otázka, jestli chceme být toho součástí, jestli chceme sedět u toho stolu, anebo jenom stát někde za plotem a koukat, jestli na nás vůbec něco zbude,“ uzavřel Aleš Svoboda.

Jan Veselý vidí cestu ve dvou rovinách. Zapojením českých firem a vědeckých ústavů do vývoje kosmických technologií získá Česká republika know-how a odpovídající postavení ve světě. A za druhé – kosmický výzkum je mezinárodní, což podle něj otupuje hrany. „Když budeme všichni spolupracovat, tak si myslím, že se nám na Zemi bude lépe žít,“ dodal.

iDNES LOUNGE

Sledovat další díly na iDNES.tv

Václav Kobera připomněl, že v České republice sídlí Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA), která má na kosmické projekty pro tuto finanční perspektivu zhruba 10 miliard eur a do roku 2028 se její rozpočet asi zpětinásobí. „Česká republika je docela dost vidět. Máme šikovnou vědu, máme šikovný průmysl. Potřebujeme opravdu ty vědecké výsledky přetavovat do našeho průmyslu, abychom na tom vydělávali.“

Na závěr se moderátorka zeptala Simona Klingy, zakladatele studentského týmu LASAR, zda už jeho tým dostal nabídky na odkup vynálezu. „To nebylo tak seriózní. A hlavně to není ten cíl pro nás. Jestli je nějaký cíl, tak ideálně udržet náš projekt tady v Česku, a aby z něj Česko mohlo do budoucna benefitovat,“ vysvětlil. Je to podle něj velká sázka, ale má šanci na úspěch. Česká cesta do vesmíru tak není jen o jednom letu. Je o experimentech, které mohou léčit rakovinu, o laseru, který může uklízet oběžnou dráhu, o generaci dětí, které budou chtít studovat přírodní vědy, a také o místě u stolu, kde se rozhoduje o budoucnosti kosmického byznysu.

Hosty pořadu iDNES Lounge na téma „Česko ve vesmíru“ jsou zleva Václav Kobera, ředitel Kosmické agentury, Jan Veselý, Planetum – Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy, moderátorka Elen Černá, Simon Klinga, zakladatel a vedoucí studentského týmu LASAR a astronaut Aleš Svoboda.
Simon Klinga a Aleš Svoboda v pořadu iDNES Lounge na téma Česko ve vesmíru.
Astronaut Aleš Svoboda v pořadu iDNES Lounge na téma Česko ve vesmíru.
Simon Klinga a Aleš Svoboda v pořadu iDNES LOUNGE na téma „Česko ve vesmíru“.
7 fotografií
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kolos na Dunaji. Vodní dílo, které změnilo řeku a samo se muselo přizpůsobit

Vodní dílo Gabčíkovo

Vodní dílo Gabčíkovo patří k nejvýznamnějším vodohospodářským stavbám na Dunaji. Vzniklo jako součást ambiciózního československo-maďarského projektu, který měl využít energetický potenciál řeky,...

Toto tisíctunové monstrum na silnici potkat nechcete. Sune se 6 metrů za minutu

V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi...

V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi vypravíte. Nedaleko německého Lipska se však s rypadlem velkým jako sedmipodlažní dům mohli setkat cestující na silnici mezi...

KVÍZ: Nemáte nárok tento kvíz o internetu nezvládnout. Udělali jsme ho jednoduchý

Brýle Snapchat Spectacles

Internet tu byl už před sociálními sítěmi a generativní umělou inteligencí. Právě tehdy vznikly legendární služby a memy. Vyzkoušejte, jak si pamatujete věci, jejichž odraz najdete i v současnosti.

Apple zmenšil nejvýkonnější notebook a přidal dotek, ale něco mu chybí

Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku...

Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku Pro. Podařilo se mu ještě zmenšit jak 16", tak i 14" variantu, které jsou zároveň lehčí. Možná ještě zajímavější je pak...

Myš místo zabijácké kombinace Alt + F4. Podívejte, co se ve Windows stane

ilustrační snímek

Naučte se používat skrytý hardwarový benchmark, vyhledávat v titulkách na YouTube nebo bleskové zabíjet zamrzlé aplikací jedním kliknutím myši. Ukážeme vám také, jak proměnit monitor v bezdrátové...

Ať nejsme jen montovnou. Z vesmírných projektů získáme know-how, pomůže i český astronaut

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma „Česko ve vesmíru“ jsou zleva Václav Kobera,...

Český kosmický výzkum už dávno není jen o tom, že se „vyhazují miliardy do vzduchoprázdna“. To se snažili v diskusním pořadu iDNES Lounge vysvětlit hned čtyři hosté: astronaut Aleš Svoboda,...

2. listopadu 2026

Vylezl jsem na židli a fotil start přes ostnatý drát, vzpomíná fotograf Barták

Fotograf Pavel Barták

Za tři desetiletí fotografování pomalu marně hledá nějaké unikátní letadlo, které by neměl ve svém archivu. Viděl létat stroje, z nichž některé už dnes nelétají a stal se svědkem i tragických...

2. listopadu 2026

Rusko by mohlo nadobro uzavřít tunel v části svého segmentu na ISS

Skleněné „dno“ modulu ISS na Vánoce 2015 nad Bahamskými ostrovy (foceno 17mm...

Už od roku 2019 se potýkají Rusové s problémy v jedné části svého segmentu na Mezinárodní vesmírné stanici. Letos v červnu se dokonce část posádky kvůli tomu musela uchýlit do bezpečí připojené...

1. listopadu 2026

Pašování a spory o ryby. Norové před 100 lety odmítli kontroverzní prohibici

Úsměvy na rtech, ale alkohol teče do výlevky. Prohibice v akci.

Zákaz měl omezit pití, místo toho přinesl pašování, nelegální pálení a problémy se zahraničním obchodem. V referendu z října 1926 se téměř 56 procent norských voličů vyslovilo proti pokračování...

1. listopadu 2026

Spadl egyptský boeing kvůli poruše, nebo úmyslně? Vyšetřovatelé jasno nemají

Před 27 do Atlantiku dopadl letoun EgyptAir 990. Dodnes se vedou spory, zda šlo o úmysl nebo technickou závadu

Egyptský Boeing 767 se během letu z New Yorku do Káhiry na Halloween roku 1999 zřítil do oceánu několik set kilometrů od pobřeží. Ani po víc než čtvrtstoletí od tragické události s určitostí neznáme...

31. října 2026

Nečekejte, že generace Z pozná phishing líp než vy. Kliká na něj častěji

Generace Z a phishing: Proč jsou mladí podvedeni častěji?

Mladí lidé jsou považováni za digitálně nejzkušenější generaci, která se v online světě pohybuje s naprostou samozřejmostí. Podle globálního průzkumu však v testech rozpoznání phishingu dopadají...

31. října 2026

Přežil pohřbení zaživa. Poslednímu nebezpečí však slavný Harry Houdini neunikl

Harry Houdini při proslulém čísle spoutaný řetězy se zámky

Jeden z nejznámějších iluzionistů Harry Houdini, od jehož předčasného úmrtí uplynulo 31. října 100 let, se z každých pout dokázal hravě osvobodit, svázaný skákal do řeky, aby se za chvilku k údivu...

31. října 2026

AI už nám dokáže tak trochu číst myšlenky nebo nakreslit, na co se díváme

Premium
Skenování mozkové aktivity

Jsou věci, které si člověk chce nechat pro sebe nebo si je prostě jen promyslet, než je vypustí ven. Naše myšlenky patří jen nám, ale pokusy je různými způsoby přečíst, jsou tady už dlouho. Rozvoj...

31. října 2026

Kolos na Dunaji. Vodní dílo, které změnilo řeku a samo se muselo přizpůsobit

Vodní dílo Gabčíkovo

Vodní dílo Gabčíkovo patří k nejvýznamnějším vodohospodářským stavbám na Dunaji. Vzniklo jako součást ambiciózního československo-maďarského projektu, který měl využít energetický potenciál řeky,...

31. října 2026

Toto tisíctunové monstrum na silnici potkat nechcete. Sune se 6 metrů za minutu

V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi...

V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi vypravíte. Nedaleko německého Lipska se však s rypadlem velkým jako sedmipodlažní dům mohli setkat cestující na silnici mezi...

30. října 2026

Apple zmenšil nejvýkonnější notebook a přidal dotek, ale něco mu chybí

Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku...

Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku Pro. Podařilo se mu ještě zmenšit jak 16", tak i 14" variantu, které jsou zároveň lehčí. Možná ještě zajímavější je pak...

29. října 2026  12:35

Vrak objevený u tureckého pobřeží je nejstarší na světě. Loď plula do Tróje

Průzkum nejstaršího lodního vraku na světě u tureckého ostrova Kekova

Vědci zveřejnili předběžný popis pozůstatků lodě objevených u tureckého ostrova Kekova. Brázdila Středozemní moře už ve starší době bronzové, před 4 400 až 4 700 lety. Ve stejném období rostla v...

29. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×