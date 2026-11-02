Ať nejsme jen montovnou. Z vesmírných projektů získáme know-how, pomůže i český astronaut

Lounge – pořad iDNES.tvSledovat další díly na iDNES.tv
Hosté pořadu
Aleš Svoboda
astronaut
Aleš Svoboda je stíhací pilot Vzdušných sil Armády České republiky a český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. V Armádě České republiky slouží od roku 2005. Podílí se na strategickém projektu zavedení letounů F-35 Lightning II. Pohybuje se v prostředí, kde rozhodování probíhá v reálném čase a s neúplnými informacemi — a kde rychlost rozhodovací smyčky rozhoduje o výsledku. V roce 2022 byl v největším astronautickém výběru v historii vybrán z více než 22 500 uchazečů do nového týmu astronautů ESA. Má dva inženýrské tituly a doktorát z letecké a raketové techniky. Připravuje se na orbitální misi s ambicí stát se prvním astronautem samostatné České republiky. Nalétal více než 1 600 hodin na JAS-39 Gripen a dalších typech. Aleš rád sportuje, nejvíc ho baví hokej.
Jan Veselý
Planetum
Jan Veselý je popularizátor astronomie a vesmírných aktivit, učitel fyziky a učitel budoucích učitelů fyziky. Je sloupkařem Lidových novin — vědecké sloupky v příloze Orientace LN. Pracoval v několika hvězdárnách a planetáriích v České republice, v současné době v Planetum — Planetárium Praha. Absolvoval stáže v zahraničních vzdělávacích institucích. V rámci projektu Vzdělávací kanceláře ESA — ESERO vede workshopy pro učitele s vesmírnou a STEM tematikou. Je členem týmu projektu EDOUTA — souboru vzdělávacích a popularizačních aktivit pro misi Aleše Svobody na ISS.
Simon Klinga
LASAR
Simon Klinga je zakladatelem a vedoucím týmu LASAR. S týmem vyvíjejí pozemní laserové systémy proti kosmickému odpadu, aby oběžná dráha zůstala bezpečná pro rozvoj kosmické infrastruktury. Když mu bylo 17, vyslali s týmem družici LASARsat na oběžnou dráhu na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. V létě 2026 s týmem ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou poprvé zasáhli družici LASARsat laserem ze stanice Izaña-2 na Tenerife. Aktuálně s týmem přenášejí laserové měření družic do Česka. Je ambasadorem programu Česká cesta do vesmíru a jedním z velitelů mise Zero-G (2025). Je držitelem ocenění Forbes 30 pod 30 (2025) a Moonshot Idea Award v New Yorku (2024). Absolvoval Mercersburg Academy v USA.
Václav Kobera
MPO
Václav Kobera je ředitelem Kosmické agentury ČR na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Od roku 2004 pracoval v různých pozicích na Ministerstvu dopravy, od roku 2011 byl odpovědný za oblast kosmických aktivit a také za oblast nových dopravních technologií. Od roku 2017 je vedoucím delegace ČR do Evropské kosmické agentury ESA. Mezi lety 2021 a 2025 byl předsedou Správní rady Agentury EU pro Kosmický program EUSPA. Od roku 2024 je koordinátorem národního projektu Česká cesta do vesmíru. Po přechodu kosmických aktivit na MPO v březnu 2026 zastává funkci ředitele Kosmické agentury ČR.
„Ten výzkum se dělá proto, aby zkvalitňoval život lidí tady na Zemi,“ řekl hned v úvodu pořadu astronaut Aleš Svoboda. Zdůraznil, že česká národní mise na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) bude především o vědeckém výzkumu a technologických demonstracích. Během jedné národní mise se podle něj počet českých projektů na ISS zdesetinásobí oproti dosavadnímu stavu. Svoboda jmenoval například výzkum léčby nádorových onemocnění nebo projekt v oblasti nanorobotů, za kterým stojí profesor Pumera a jeho tým. Celkem poletí na ISS 13 samostatných projektů od 13 dodavatelů a jejich subdodavatelů.
Jan Veselý vidí přínos především ve vzdělávání. „Dnes existují různá edukativní videa, ale mluví v nich astronauti většinou anglicky, někdy francouzsky. My chystáme pro Aleše Svobodu aktivity, které osloví přímo české děti,“ upřesnil. Když k českým studentům mluví český astronaut z oběžné dráhy, je to podle něj úplně jiná úroveň. „Přitáhneme spoustu dalších lidí, další generaci ke studiu přírodních věd, a třeba i k tomu, aby se jednou vydali sami do vesmíru.“
Návratnost? Dříve 20 a dnes 5 až 10 let
Václav Kobera z ministerstva průmyslu a obchodu upozornil, že kosmické programy nejsou jen o výzkumu – vesmír je hodně o byznysu. „Výzkum je na začátku všeho. Věda a pak informace, které jsme schopni přetavit v technologie,“ řekl Kobera s odkazem na systémy Galileo a další velké projekty, které dnes slouží v každodenním životě. Na otázku, za jak dlouho se investice vrátí, odpověděl, že návratnost se počítá průběžně a čím dál tím víc se zkracuje. „Dřív jsme počítali, že návratnost je kolem dvaceti let. Teď už počítáme, že je to od pěti do deseti,“ dodal.
Moderátorka Elen Černá během debaty nastolila i častý argument českých diskusí – proč na to nemůže přijít někdo jiný a my si know-how pak nekoupíme. „Nechceme být jenom montovnou. Chceme být státem, který má celý ten hodnotový řetězec: od výzkumu, vývoje, designu až po právo duševního vlastnictví, na základě kterého vyrábíme výrobky,“ zdůraznil Kobera. Česko je podle něj schopné vyrábět letadla, auta, tramvaje nebo vlaky – proč by tedy nebylo schopné dělat družice?
Malá kostka, velký problém: kosmický odpad
Simon Klinga ze studentského týmu LASAR připomněl, že oběžná dráha už dnes poskytuje každodenní služby, které si málokdo uvědomuje. Navigace, mapové aplikace, předpovědi počasí nebo sledování požárů a dalších přírodních hrozeb – to vše se opírá mimo jiné o informace získávané z oběžné dráhy. Družicová data pomáhají také zemědělcům a dalším oborům, které potřebují přesněji sledovat stav krajiny a plánovat svou činnost. Jenže čím více družic kolem Země létá, tím důležitější je zajistit, aby spolu s nimi na oběžné dráze nepřibýval nebezpečný odpad.
Do studia pořadu iDNES Lounge Klinga přinesl model družice, kterou jeho tým vyslal do vesmíru před dvěma roky. Reálná družice váží přibližně 1,3 kilogramu. „Pro nás je ta kostka dokonalý terč, na který jsme v červnu poprvé vystřelili laserem ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou,“ vysvětlil. Observatoř na Tenerife zasáhla družici letící obrovskou rychlostí. Cílem do budoucna je zasahovat laserem úlomky kosmického odpadu, které jsou nebezpečné pro všechny další družice. „Je důležité, abychom se byli schopni toho kosmického odpadu postupně zbavovat,“ podotýká Klinga.
Jeho tým spolupracuje s Českým laserovým centrem HiLASE. Ambicí je, aby se Česko stalo první zemí, která bude uklízet odpad na oběžné dráze. „To je problém, o kterém se mluví posledních sedmdesát let, a zatím nemá reálné řešení,“ doplnil mladý vědec. První krok – vlastní Satellite Laser Ranging Station s velmi slabým laserem v Teplicích – chtějí otevřít do konce roku. V horizontu pěti let by pak v Česku mělo vzniknout plnohodnotné zařízení. „Reálně jsme schopni z Česka drtivou většinu těch družic i kosmického odpadu zasáhnout,“ tvrdí Klinga.
Posádka, výcvik a 300 hodin navíc
Astronaut Aleš Svoboda přiblížil i praktické detaily mise. Posádka Crew Dragonu je vždy čtyřčlenná. On sám bude pilotem, velitelem je jeho francouzský kolega Thomas Pesquet, který musí mít minimálně jednu zkušenost z ISS. Další dva členové mají roli takzvaných mission specialistů. „Nejdřív doletíme na oběžnou dráhu, tam trvá zhruba jeden den, než se spojíme se stanicí. Pak budeme čtrnáct dní na orbitální stanici a pak se stejným modulem vrátíme zpátky,“ popsal Svoboda.
Role pilota je podle něj specifická a souvisí s jeho profesním backgroundem ze vzdušných sil a Armády České republiky. „Doposud bylo pilotů návratového modulu Crew Dragon z Evropy skutečně málo, pouze dva. Z celého světa asi okolo dvaceti,“ poznamenal Svoboda. To s sebou nese asi 300 hodin specializovaného výcviku navíc nad rámec standardního výcviku pro let na ISS. „Celá Česká republika mým prostřednictvím získá toto know-how,“ dodal.
V tuto chvíli ještě není vybraný poslední člen. Na otázku, zda při sestavování posádky hrají roli i věci, jako je geopolitická situace, náboženství nebo osobní antipatie, odpověděl, že pilotované mise nejsou mateřská školka. „Je to čistě profesionální záležitost. Ti astronauti už jsou předvybraní, prošli poměrně rigorózním výběrovým řízením právě proto, aby byli schopni fungovat i s ostatními lidmi v podstatě jakékoliv kultury či národnosti,“ podotkl Aleš Svoboda. Prostředí kosmického výzkumu je podle něj ze své podstaty mezinárodní, protože se bavíme doslova o obíhání okolo celé Země.
Vzdělávání a ZeroG
Jan Veselý z Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy připomněl také doprovodné aktivity projektu – do Česka už zavítalo letadlo, ve kterém evropští astronauti trénují stav beztíže. Parabolický let nabízí asi 20 sekund beztíže a testují se při něm experimenty, které jednou poletí do vesmíru. Do podobného výběrového řízení se zapojilo 26 studentů, kteří letěli, a akce se opakuje – nyní probíhá výběr z několika tisíc přihlášených.
Václav Kobera doplnil, že celý projekt je zarámovaný národním projektem Česká cesta do vesmíru. „Potřebujeme se zaměřit na vzdělávání, popularizaci a podporu průmyslu, abychom z toho maximálně vytěžili,“ řekl. Do letošního ročníku ZeroG se přihlásilo 3 364 mladých lidí, což je podle něj nejvíc na světě – pro srovnání ve Francii to bylo maximálně 2 500 lidí. I v tom byl podle hostů vidět efekt „našeho“ astronauta.
Soukromý sektor jako správná cesta
Debata se dotkla také rostoucí role soukromého sektoru. Aleš Svoboda to označil za změnu paradigmatu, která přišla po ukončení programu Space Shuttle v roce 2011. „Dřív velké agentury placené z veřejných peněz samy zabezpečovaly dopravu astronautů a nákladu na oběžnou dráhu. To znamenalo, že za nimi šla veškerá rizika, veškeré vývojové náklady a pak i provoz samotný,“ vysvětlil. Dnes tento model zabezpečuje soukromý sektor – například SpaceX vyvinula z vlastních prostředků znovupoužitelnou raketu Falcon 9 a návratový modul Dragon a nabízí je vládním zákazníkům jako službu. „Když to dáte do komerční sféry, vystavíte to konkurenčnímu prostředí. Komerční subjekty jsou často schopné na sebe vzít daleko více rizika,“ vysvětlil Svoboda.
NASA a ESA se tak mohou zaměřovat na přelomové projekty, jako je program Artemis – návrat k lunárnímu programu. Jan Veselý připomněl, že díky komerčnímu přístupu výrazně zlevnil i start družic. „Start takové družice do vesmíru je hromadný. Falcon 9 vynese desítky družic najednou. Jedna taková družice dnes stojí kolem milionu korun,“ doplnil. Právě díky tomu si i vzdělávací instituce placená z veřejných peněz mohla dovolit vyslat svou družici do vesmíru.
Proč investovat do vesmíru, když máme problémy na Zemi?
Jak hosté vnímají častý argument, že když máme tolik problémů na Zemi, nemá smysl investovat desítky milionů dolarů do průzkumu vesmíru? Aleš Svoboda označil tuto dichotomii za falešnou. „My přece můžeme těch problémů řešit víc než jenom jeden. To neznamená, že když se přestaneme věnovat kosmickému výzkumu, tak že o to více peněz bude na jiné problémy,“ míní. Jde podle něj o to, co tady chceme budovat – zda ekonomiku založenou na duševním vlastnictví, nebo montovnu. Celosvětová ekonomika spojená s technologiemi, jako je GPS, činí okolo 400 miliard eur ročně a projekce do roku 2040 hovoří o 1 000 miliardách ročně. „Teď je otázka, jestli chceme být toho součástí, jestli chceme sedět u toho stolu, anebo jenom stát někde za plotem a koukat, jestli na nás vůbec něco zbude,“ uzavřel Aleš Svoboda.
Jan Veselý vidí cestu ve dvou rovinách. Zapojením českých firem a vědeckých ústavů do vývoje kosmických technologií získá Česká republika know-how a odpovídající postavení ve světě. A za druhé – kosmický výzkum je mezinárodní, což podle něj otupuje hrany. „Když budeme všichni spolupracovat, tak si myslím, že se nám na Zemi bude lépe žít,“ dodal.
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Václav Kobera připomněl, že v České republice sídlí Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA), která má na kosmické projekty pro tuto finanční perspektivu zhruba 10 miliard eur a do roku 2028 se její rozpočet asi zpětinásobí. „Česká republika je docela dost vidět. Máme šikovnou vědu, máme šikovný průmysl. Potřebujeme opravdu ty vědecké výsledky přetavovat do našeho průmyslu, abychom na tom vydělávali.“
Na závěr se moderátorka zeptala Simona Klingy, zakladatele studentského týmu LASAR, zda už jeho tým dostal nabídky na odkup vynálezu. „To nebylo tak seriózní. A hlavně to není ten cíl pro nás. Jestli je nějaký cíl, tak ideálně udržet náš projekt tady v Česku, a aby z něj Česko mohlo do budoucna benefitovat,“ vysvětlil. Je to podle něj velká sázka, ale má šanci na úspěch. Česká cesta do vesmíru tak není jen o jednom letu. Je o experimentech, které mohou léčit rakovinu, o laseru, který může uklízet oběžnou dráhu, o generaci dětí, které budou chtít studovat přírodní vědy, a také o místě u stolu, kde se rozhoduje o budoucnosti kosmického byznysu.