Piloti mají v kosmickém tréninku výhodu, říká budoucí astronaut Svoboda

Jaké máte dojmy z parabolického letu?

Jenom pozitivní. Splnil svůj účel, děti byly nadšené. Myslím, že to rozhodně stálo za to a bylo to super.

Pochopil jsem, že letem účast studentů v projektu nekončí. Budou z nich ambasadoři.

Jasně. Hlavní cíl je propojit vzdělávání, vědu, výzkum a průmysl s kosmickým sektorem. Pro studenty to není jednorázová záležitost. Letu předcházel asi půlroční výběr, kde měli příležitost ukázat, co umí, a vyzkoušet si celou řadu aktivit. Podle plánu se teď mají o své zážitky dělit a šířit své pocity a dojmy dál. Budou se účastnit i dalších aktivit, na svých školách i v rámci českého kosmického programu.

Mělo by to podpořit zájem o STEM obory (Science, Technology, Engineering, Mathematics – věda, technika, inženýrství a matematika). Účelem je zvýšit procento lidí, kteří se hlásí na střední a vysoké školy technického nebo přírodovědného zaměření.

Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské kosmické agentury.

Potřebují trénink ve stavu beztíže i skuteční astronauti? K čemu?

Je to jeho běžná součást. Sám mám absolvovat výcvik v beztížném stavu, navozovaném také pomocí parabolických letů, v září letošního roku. Účelem je, aby se lidé, kteří mají pracovat na orbitální stanici, naučili pohybovat v prostředí mikrogravitace. Fyzika toho pohybu je totiž trošku jiná než na zemi. Astronauti se učí ovládat různé nástroje. Taky pak nestráví první týden na oběžné dráze přemýšlením, jak se dostat z bodu A do bodu B.

Vloni na podzim jste absolvoval první část výcviku. Co vám připadalo nejzajímavější?

Asi praktické věci. Když si člověk může něco vyzkoušet vlastníma rukama, odnese si z toho víc než z poslouchání přednášek nejrůznějších odborníků a projíždění powerpointových prezentací. Líbil se mi výcvik ve speciálním bazénu nebo třeba přežití venku.

Bylo něco naopak nuda?

Je to zhruba stejné, jako si všichni pamatujeme ze školy. Každého baví spíš věci, které mají souvislost s tím, co bude reálně dělat. Sáhodlouhé úvody, zařazování problematiky do nějakých širších kontextů jsou nudnější. Tohohle naštěstí nebylo moc. Měli jsme třeba i lekce, jak je evropský kosmický program ukotvený v různých unijních institucích. Je to něco, o čem by evropští astronauti měli mít základní ponětí, ale asi se nedá říct, že nás to bavilo.