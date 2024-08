Česká cesta do vesmíru. Přišla skepse, jestli se věc podaří rozhýbat, líčí pilot

Vysvětlete mně, laikovi, jak byste vlastně do vesmíru letěl.

Raketou, ve které sice není moc místa, ale dá se to vydržet, protože let k orbitální stanici trvá jen osm a půl hodiny. Pobyt na stanici by pak byl několikatýdenní.

Tam je prostoru mnohem víc, že?

Místa je na ní dost, protože je velká přibližně jako fotbalové hřiště.

Prošel jste výběrovým řízením Evropské kosmické agentury a stal se členem záložního týmu astronautů. Co to znamená?

V roce 2022 bylo vybráno sedmnáct lidí pro cesty do vesmíru. Pět z nich jsou kariérní astronauti, dvanáct dalších tvoří záložní tým. Kariérní pětice začala na plný úvazek pracovat v Německu pro Evropskou kosmickou agenturu a čeká na přiřazení k půlročním misím na ISS, tedy na Mezinárodní vesmírné stanici. Existují ale i kratší, třeba dvoutýdenní mise, na něž budou připraveni lidé z druhé skupiny, mezi něž patřím i já. Nejsou vytrženi ze svých profesí a poletí v okamžiku, kdy pro ně bude nachystán konkrétní projekt. Pochopitelně předtím absolvují výcvik.