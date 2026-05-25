Aleš Svoboda: Pro radioamatéry je snazší se dovolat na ISS než do Austrálie

Radek John
Stačí už jen specializovaná příprava a může se letět. Budoucí český astronaut Aleš Svoboda dokončil třetí část základního kosmického výcviku. Zeptali jsme se ho, co se v ní naučil.
Část 1/5

Jako obvykle jsem si před rozhovorem přečetl váš deník na webu Kosmonautix.cz. Zaujalo mě, že jste opět absolvoval spoustu lékařských vyšetření. Předpokládám, že jako stíhací pilot musíte na nějaká chodit i kvůli svému hlavnímu zaměstnání. Je vůbec možné, že vám ještě něco najdou?
Je všeobecně známo, že když se vyšetřuje dostatečně dlouho, nakonec se vždycky něco najde. Hledá se však něco, co by mohlo představovat riziko pro kosmický let. Lékařské prohlídky se dělají pravidelně s ročním intervalem. V kosmickém programu jsou podobné jako ty, co musím absolvovat v Ústavu leteckého zdravotnictví. Občas k nim přibude něco navíc.

Armáda vyžaduje třeba hyperbarickou komoru. ESA zase chtěla jiná vyšetření, která jsou součástí certifikace pro astronauty. Byla to třeba kompletní kolonoskopie, nejenom částečná. Byl jsem i na magnetické rezonanci mozku a páteře.

Mohou na něco přijít ještě teď, když už se let chystá?
Lidské tělo je složité, takže teoreticky mohou odhalit cokoliv. Prošli jsme přísnými vyšetřeními už při výběru. Měla najít věci, které by do budoucna mohly představovat komplikaci nebo měly potenciál přerůst v problém. Pravidelné prohlídky slouží spíš k průběžné kontrole. Nikdo není stoprocentně zdravý. Že by ale něco najednou vyskočilo a člověk byl okamžitě out, už moc nehrozí.

Naopak je lepší, když mají lékaři víc zpětných dat. Mohou tak třeba vysledovat nějaký trend a prohlásit, že daná věc je u konkrétního člověka normální. Kdyby o něm nevěděli vůbec nic a půl roku před letem najednou objevili nějakou nesrovnalost, mohl by nastat problém.

U pilotů je to stejné. Když nám bylo devatenáct nebo dvacet a začínali jsme školu, museli jsme projít poměrně přísnou selekcí. Teď už nás lékaři jen průběžně sledují, jestli se neobjeví nějaký nepříznivý vývoj.

Aleš Svoboda

Narozen roku 1986.

Stíhací pilot letectva ČR. Vystudoval vojenské technologie na Univerzitě obrany v Brně a dopravní inženýrství na Univerzitě Pardubice, absolvoval také mezinárodní školu pro důstojníky letek na Letecké univerzitě vzdušných sil USA v Alabamě.

Má doktorát z letecké a raketové techniky.

Má se stát prvním zástupcem samostatného Česka, který se podívá do vesmíru. Zatím absolvoval třetí část výcviku v Evropském středisku astronautů.

Kdysi jsem slyšel, že k létání na stíhačce člověk nesmí mít výplně v zubech.
To jsou městské legendy. Já mám asi pět plomb. Někteří zubaři to ani nepoznají, protože jsou dobře udělané. Asi by byl problém, kdyby měl člověk se zuby něco, co hrozí akutním zánětem. Pokud je to nějaká léčená záležitost, která nemá potenciál přerůst v krizi, je to v pohodě.

Další věc, která mě zaujala, bylo potápění. Od běžného se celkem lišilo.
V kosmickém výcviku představuje potápění předstupeň pro výstupy do volného kosmického prostoru. Na ty se pak člověk připravuje ve velkém bazénu v Houstonu. Má i klasický skafandr. V mém případě bylo ovšem cílem získat spíš základní vhled. Absolvoval jsem praktické seznámení s nejdůležitějšími postupy a omezeními. Předcházela mu i nějaká teorie. Praktická zkušenost ale byla hlavní.

Jak to tedy probíhalo?
Navazovali jsme na potápěčské kurzy, kterými jsme už prošli. Tentokrát to bylo metodou SSDS. Znamená to Shore Supplied Diving System, Potápěčský systém s dodávkou dýchací směsi ze břehu. Máte na sobě celoobličejovou masku. Dýchací směs vám do ní místo z láhve na zádech proudí hadicí z agregátu na břehu. Ten zároveň zabezpečuje i komunikaci. Společně s dýchací šňůrou totiž vede kabel, po kterém běží audio.

Navíc pořád máte na zádech klasickou lahev. Je to záloha, kdyby hlavní agregát přestal pracovat. Můžete se na ni přepnout trojcestným ventilem. Kromě toho je u vás vždycky zkušený potápěč. Kdyby se objevil nějaký problém, tak vám pomůže.

Používá se stejný systém mimo kosmický výcvik?
Ano, i mimo vodu. Hodí se třeba hasičům, kteří se pohybují v zakouřených nebo toxických prostorech. Mají ochranný oblek a masku. Místo pupeční šňůry si nosí lahev na zádech. Přímo potápěči používají SSDS při různých podvodních pracích. Hlavní výhoda obličejové masky je komunikace přes mikrofon. Nemusíte používat jenom posunky.



25. května 2026

