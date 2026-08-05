Kvíz: Velký prázdninový test o železnici na našem území
Srpnový železniční kvíz nabízí otázky napříč tématem tuzemské železniční dopravy, z nichž některé jsme vytáhli z těch nejtemnějších zákoutí dep. O co je tento kvíz jednodušší, o to je delší.
Čtenáři, kteří do pondělí 31. srpna 2026 do 23 hodin zodpoví správně aspoň na 38 z celkem 40 otázek, se mohou zaregistrovat do soutěže o dva cestovní vouchery Českých drah v hodnotě 500 Kč.
Vyhrajte vouchery a procestujte vlakem Česko
Odpovězte správně na otázky v železničním kvízu měsíce a vyhrajte 2 × vouchery Českých drah v hodnotě 500 Kč. Voucher lze využít k nákupu vnitrostátních a mezinárodních jízdenek ČD včetně místenek, lůžek, lehátek, aplikací na In Kartě a jízdenek a místenek SJT (OneTicket) na pokladních přepážkách ČD, e-shopu ČD, aplikaci Můj vlak, u průvodčích ve vlaku a ve vybraných jízdenkových automatech. Voucher není možné vrátit nebo vyměnit za peníze a nelze jím zaplatit nákup jiného voucheru. Partnerem soutěže jsou České dráhy, a.s.
České dráhy jsou největší český železniční dopravce, který každý den vypravuje průměrně 6 600 vlaků. V roce 2024 České dráhy přepravily celkem 168,8 milionu cestujících. Dopravce v posledních letech masivně investuje do modernizace vozidlového parku. Pro mezistátní dopravu pořizuje nové moderní vlaky ComfortJet a lokomotivy Vectron pro rychlost až 230 km/hod., v regionech pak nasazuje nové elektrické vlaky RegioPanter a dieselové jednotky RegioFox. Jako první dopravce v České republice České dráhy nasadily do provozu bateriové vlaky, které umožňují jízdu jak na elektrizovaných tratích, tak v úsecích bez elektrického napájení. České dráhy také zajišťují mezinárodní spojení a jejími vlaky mohou cestující dojet z Prahy přímo a pohodlně např. do Berlína, Vídně, Curychu, Bratislavy, Budapešti, Varšavy a v budoucnu například až do Kodaně.
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