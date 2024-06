Zkoumá žraloky žijící 400 let. Tajemství dlouhověkosti je v DNA, líčí biolog

Jak vás napadlo zkoumat zrovna žraloka malohlavého?

V našem výzkumu se věnujeme různým oblastem a jednou z nich je dlouhověkost. Velcí obratlovci žijí obecně poměrně krátkou dobu, uvádí se 8 až 100 let, přičemž k té horní hranici patří například člověk. A naprostá většina žraloků má věkové rozpětí 20 až 40 let, ovšem žralok malohlavý (též grónský) žije až 400 let. A to je v živočišné říši unikátní. V rostlinné říši jsou výjimky, kdy některé stromy žijí stovky až tisíce let, ale u obratlovců nic podobného nenajdeme. V rámci výzkumu proteinu p53, který je velmi důležitý u nádorových onemocnění a hraje roli v procesu stárnutí, jsme zjišťovali, jaké organismy tento protein mají a v jaké podobě.