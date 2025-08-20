Zlato i hazardní kostka: archeolog ukázal v Rozstřelu nálezy z hradecké dálnice

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Archeologové objevili u budoucí dálnice D35 u Hradce Králové rozsáhlé keltské sídliště. „Rozsah nálezů je naprosto bezprecedentní, něco takového se v Čechách ještě neobjevilo,“ říká v Rozstřelu vedoucí Centra terénní archeologie Univerzity Hradec Králové Ladislav Rytíř. Na místě experti našli stovky mincí, šperky, výrobní nástroje, ale i hrací kostku dokazující, že si Keltové krátili čas hazardem.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Napadlo mě, že zas bude strašně moc práce. Ale zároveň to byl okamžik, kdy jsem věděl, že jde o objev, který se stane jednou za život,“ říká archeolog Ladislav Rytíř k momentu, kdy jeho tým narazil na keltské sídliště u Hradce Králové.

Lokalita rozkládající se na ploše 25 hektarů je podle něj unikátní nejen rozsahem, ale i množstvím nálezů.

Zlaté mince i koník na keramice

Archeologové zde odhalili víc než 22 tisíc předmětů. „Obrovský soubor mincí, šperků a doplňků oděvů dělá z této lokality skutečný evropský unikát,“ popisuje Rytíř. Jen zlatých a stříbrných mincí našli stovky kusů.

To podle odborníků dokládá, že sídliště bylo napojené na obchodní stezky vedoucí do Středomoří, Podunají i na sever Evropy.

Unikátní archeologické nálezy pod budoucí dálnicí D35 na Královéhradecku (3. července 2025)
Unikátní archeologické nálezy pod budoucí dálnicí D35 na Královéhradecku (3. července 2025)
Unikátní archeologické nálezy pod budoucí dálnicí D35 na Královéhradecku (3. července 2025)
Hostem pořadu Rozstřel je Ladislav Rytíř, vedoucí Centra terénní archeologie FF UHK
25 fotografií

„Našli jsme i raznici, kterou se mince vyráběly, což je v Čechách unikátní. Dokládá to, že přímo na místě existovalo výrobní centrum,“ říká archeolog s tím, že vzácným objevem je také keramický střep s vyrytým koníkem. „Podobných nálezů je v celé Evropě méně než deset,“ zdůrazňuje Rytíř.

Vedle toho vykopali vědci i šperky, skleněné náramky či bronzové nákrčníky. A také hrací kostku. „Je to důkaz, že i Keltové se potřebovali bavit. Nechyběl jim hazard, zvlášť na místě, kde se razily mince,“ podotýká Rytíř s úsměvem.

Nebyli izolovaní, ale propojení se světem

Podle archeologů nález mění pohled na dějiny východních Čech. „Rozhodně to doplňuje naše poznání. Ukazuje to, že tato oblast byla součástí dálkového obchodu a kulturních vztahů s celou Evropou,“ vysvětluje archeolog.

Obyvatelé sídliště žili podle něj podobně jako my. „Říkám svým studentům, že je třeba o nich přemýšlet jako o lidech se stejnými potřebami a starostmi. Žili ve sloupových chatách, pěstovali obilí, vyráběli keramiku a šperky, obchodovali a bavili se,“ popisuje archeolog.

DNA analýzy z víc než 230 hrobů mají teprve ukázat, odkud tito lidé přišli a jak byli příbuzensky propojeni. „Možná zjistíme i jejich vzhled, zdravotní stav nebo výživu,“ doplňuje Rytíř.

Keltské sídliště vzniklo podle prvních výsledků ve 4. století před naším letopočtem a zaniklo o dvě století později. „Nemůžeme mluvit o tom, že by to byl nějaký státní útvar, ale rozhodně šlo o organizovanou společnost s vůdcem, řemeslníky i válečníky. Našli jsme dokonce stavby interpretované jako svatyně,“ říká archeolog.

Důvody zániku sídliště zatím nejsou jasné. „Mohlo jít o přerušení obchodních vazeb, změnu společenské struktury nebo třeba epidemii. Na přesnější odpověď si musíme počkat,“ dodává Rytíř.

Proč je keramický střep s vyrytým koníkem tak vzácný? Proč nepoužívali obyvatelé objeveného sídliště písmo? A jak moc archeologický výzkum pozdržel výstavbu hradecké dálnice? I na to odpovídal Ladislav Rytíř v Rozstřelu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nedopatření shora. Horskou železnici v nejvyprahlejší poušti světa zničil déšť

Zatímco k některým věcem dochází maximálně jednou za deset let, tak jiné se k této četnosti ani zdaleka nepřiblíží. Patří k nim například zkáza legendární horské železnice v nejvyprahlejší poušti...

Přistáli jsme, řekl a zemřel. Havárii ČSA před 50 lety přežili jen dva lidé

"Můj kolega řekl, že jsme přistáli na letišti," vypověděl jeden ze dvou přeživších z letu ČSA 540 do Teheránu. Ve skutečnosti letadlo havarovalo. Problém zřejmě zavinili pilot s kapitánem, kteří se...

Před 20 lety se u Atén zřítil let duchů. Helios Airways měl pokračovat do Prahy

Běžný dovolenkový let se změnil v nekontrolované zmrzlé bloudění a skončil katastrofou. Pád letounu severně od Atén si vyžádal životy všech 121 lidí palubě. Od největšího leteckého neštěstí v řecké...

KVÍZ: Necháte se nachytat? Takhle vás chtějí ošálit internetoví podvodníci

Každou chvíli můžete někde číst nebo slyšet, jak se někdo nechal nachytat na nějakém podvodu, který probíhal prostřednictvím nějakého druhu elektronické komunikace, přes internetové služby a podobně....

Příběh začal v trafice. Metařská Praga S5T má kartáče ze zubních kartáčků

Soutěž

Dá se z Praga V3S předělat na Pragu S5T? Evidentně ano. Martin Šíla nám tuto pozoruhodnou metamorfózu popsal v příběhu svého modelu metařského vozu:

Zlato i hazardní kostka: archeolog ukázal v Rozstřelu nálezy z hradecké dálnice

Vysíláme

Archeologové objevili u budoucí dálnice D35 u Hradce Králové rozsáhlé keltské sídliště. „Rozsah nálezů je naprosto bezprecedentní, něco takového se v Čechách ještě neobjevilo,“ říká v Rozstřelu...

20. srpna 2025

Ohnivé peklo po vzletu si vyžádalo 154 obětí. 17 let od tragédie Spanair 5022

Tragédie letu 5022 společnosti Spanair na sebe nenechala dlouho čekat. Letoun s víc než 170 lidmi na palubě se zřítil jen několik sekund po startu. Za pádem stála souhra nešťastných náhod i porušení...

20. srpna 2025

Příběh začal v trafice. Metařská Praga S5T má kartáče ze zubních kartáčků

Soutěž

Dá se z Praga V3S předělat na Pragu S5T? Evidentně ano. Martin Šíla nám tuto pozoruhodnou metamorfózu popsal v příběhu svého modelu metařského vozu:

20. srpna 2025

To napětí, jak model buldozeru bude vypadat ráno. Takto vznikal Stalinec

Soutěž

Příběh o vzniku legendárního buldozeru do soutěže Příběh mého modelu poslal Miloš Mohač. U Stalince experimentoval s řadou technik, které přinesly mnoho zábavných a napínavých chvil. Dále už modelář...

19. srpna 2025  13:19

Testujeme, lze-li na Marsu pěstovat salát. Slovenka o vedení zkušebních misí NASA

Premium

Vesmír je obrovský a stále neprobádaný. Země je pro změnu přeplněná a téměř zničená. Vyvstává tak otázka, jestli by se nedalo žít někde jinde. Na jiné planetě. Třeba na Marsu. Tuto možnost zkoumá i...

19. srpna 2025

Armáda před 100 lety pořádala velké manévry v Praze i na Slovensku

Léto 1925 patřilo tradičním vojenským manévrům první republiky. Na pražské periferii i na jihovýchodním Slovensku se před očima tisíců diváků odehrávaly cvičné bitvy jízdy, pěchoty i motorových...

19. srpna 2025

Test notebooků: Připlatit, nebo ušetřit? Jak vybrat počítač pro studenta

Premium

Notebook dnes pro žáky a studenty není zbytečný luxus, ale nezbytná studijní pomůcka. Leckterému rodiči může její výběr zamotat hlavu. Ve velkém přehledovém testu vám v nelehkém rozhodování pomůžeme,...

19. srpna 2025

KVÍZ: Necháte se nachytat? Takhle vás chtějí ošálit internetoví podvodníci

Každou chvíli můžete někde číst nebo slyšet, jak se někdo nechal nachytat na nějakém podvodu, který probíhal prostřednictvím nějakého druhu elektronické komunikace, přes internetové služby a podobně....

vydáno 19. srpna 2025

Nedopatření shora. Horskou železnici v nejvyprahlejší poušti světa zničil déšť

Zatímco k některým věcem dochází maximálně jednou za deset let, tak jiné se k této četnosti ani zdaleka nepřiblíží. Patří k nim například zkáza legendární horské železnice v nejvyprahlejší poušti...

18. srpna 2025

Darovaný model z půdy zachycuje válečné okamžiky v Normandii

Soutěž

Lukáš Kaufner se s námi v soutěži Příběh mého modelu podělil o dioráma s názvem Montebourg. Ujal se poškozeného modelu protiletadlového děla a pomocí dobové fotky ztvárnil historický okamžik.

18. srpna 2025

Přistáli jsme, řekl a zemřel. Havárii ČSA před 50 lety přežili jen dva lidé

"Můj kolega řekl, že jsme přistáli na letišti," vypověděl jeden ze dvou přeživších z letu ČSA 540 do Teheránu. Ve skutečnosti letadlo havarovalo. Problém zřejmě zavinili pilot s kapitánem, kteří se...

17. srpna 2025  8:28

Před 100 lety spálilo Čechy tropické vedro a smetly bleskové povodně

Srpen 1925 přinesl do Čech tropické teploty, které ve stínu přesahovaly 33 stupňů a na slunci se blížily padesátce. Po několika dnech horka pak ale přišla ničivá bouře s vichřicí a bleskovými...

17. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.