„Napadlo mě, že zas bude strašně moc práce. Ale zároveň to byl okamžik, kdy jsem věděl, že jde o objev, který se stane jednou za život,“ říká archeolog Ladislav Rytíř k momentu, kdy jeho tým narazil na keltské sídliště u Hradce Králové.
Lokalita rozkládající se na ploše 25 hektarů je podle něj unikátní nejen rozsahem, ale i množstvím nálezů.
Zlaté mince i koník na keramice
Archeologové zde odhalili víc než 22 tisíc předmětů. „Obrovský soubor mincí, šperků a doplňků oděvů dělá z této lokality skutečný evropský unikát,“ popisuje Rytíř. Jen zlatých a stříbrných mincí našli stovky kusů.
To podle odborníků dokládá, že sídliště bylo napojené na obchodní stezky vedoucí do Středomoří, Podunají i na sever Evropy.
„Našli jsme i raznici, kterou se mince vyráběly, což je v Čechách unikátní. Dokládá to, že přímo na místě existovalo výrobní centrum,“ říká archeolog s tím, že vzácným objevem je také keramický střep s vyrytým koníkem. „Podobných nálezů je v celé Evropě méně než deset,“ zdůrazňuje Rytíř.
Vedle toho vykopali vědci i šperky, skleněné náramky či bronzové nákrčníky. A také hrací kostku. „Je to důkaz, že i Keltové se potřebovali bavit. Nechyběl jim hazard, zvlášť na místě, kde se razily mince,“ podotýká Rytíř s úsměvem.
Nebyli izolovaní, ale propojení se světem
Podle archeologů nález mění pohled na dějiny východních Čech. „Rozhodně to doplňuje naše poznání. Ukazuje to, že tato oblast byla součástí dálkového obchodu a kulturních vztahů s celou Evropou,“ vysvětluje archeolog.
Obyvatelé sídliště žili podle něj podobně jako my. „Říkám svým studentům, že je třeba o nich přemýšlet jako o lidech se stejnými potřebami a starostmi. Žili ve sloupových chatách, pěstovali obilí, vyráběli keramiku a šperky, obchodovali a bavili se,“ popisuje archeolog.
DNA analýzy z víc než 230 hrobů mají teprve ukázat, odkud tito lidé přišli a jak byli příbuzensky propojeni. „Možná zjistíme i jejich vzhled, zdravotní stav nebo výživu,“ doplňuje Rytíř.
Keltské sídliště vzniklo podle prvních výsledků ve 4. století před naším letopočtem a zaniklo o dvě století později. „Nemůžeme mluvit o tom, že by to byl nějaký státní útvar, ale rozhodně šlo o organizovanou společnost s vůdcem, řemeslníky i válečníky. Našli jsme dokonce stavby interpretované jako svatyně,“ říká archeolog.
Důvody zániku sídliště zatím nejsou jasné. „Mohlo jít o přerušení obchodních vazeb, změnu společenské struktury nebo třeba epidemii. Na přesnější odpověď si musíme počkat,“ dodává Rytíř.
