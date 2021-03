Závod o lůžka a životy. Podívejte se, jak se zaplnily české JIPky

Česká republika prožívá další „rozhodující týden“ v našem dlouhém a zatím dosti neúspěšném boji proti epidemii způsobené virem SARS-CoV-2. Březen 2021 je v jednom ohledu ovšem skutečně nejhorší: zátěž nemocnic nikdy nebyla vyšší.

V českých nemocnicích leží rekordní počet nemocných s covid-19 a lůžka se rychle plní. Nemocnice a další zařízení přidávají lůžka, časem nevyhnutelně musí narazit na hranice možností, jak kvůli nedostatku vybavení, tak personálu.



Největší nedostatek je v tuto chvíli lůžek intenzivní péče (JIP/ARO). Ta z logiky věci nikdy nemohou být obsazena zcela, aby bylo kam ukládat pacienty, kteří do nemocnice dorazí ve vážném stavu. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že pokud klesne volná kapacita těchto lůžek pod pět procent, je z praktického hlediska vyčerpána. Časový průběh boje s exponenciální logikou pandemie můžete vidět na následujícím grafu, který budeme pravidelně aktualizovat.



Graf zobrazuje data s dvoudenním zpožděním, a to z prostého důvodu – data z posledních 24 hodin bývají poněkud zavádějící. Řada pacientů je dohlašována zpětně. Pokud se tedy na článek díváte 11. března a obsahoval by údaje z 10. března, mohlo by se zdát, že situace se obrací. Jde ale pouze o důsledek pozdního zanášení části nemocných do systému.



Zachycuje obsazenost lůžek na jednotkách intenzivní péče (JIP), včetně lůžek nouzově upravených (tzv. reprofilovaných) na podobný standard, ale s malým zpožděním. Tedy tak, aby na ně mohli být umístěni pacienti napojení na umělou plicní ventilaci. Je to tedy spíše „optimistický“ pohled, protože nejde o stoprocentní ekvivalent běžných JIP/ARO lůžek.



Graf nezohledňuje jednu důležitou okolnost, totiž lokalitu. Volná lůžka v Ostravě problém nemocných v Chebu neřeší. Nákaza se v tuto chvíli přelévá napříč republikou ze západu na východ, vytížení JIP je aktuálně nejvyšší stále v Karlovarském kraji, pak ve Středočeském a v Praze. Tam je zdravotnictví v situaci, kdy JIP/ARO lůžka jsou i podle zmíněné definice ministerstva zdravotnictví již de facto plně obsazená: volných jich je méně než pět procent.



Stav lůžkové péče v Praze dopoledne 11. března 2021 podle aktuálního přehledu kapacit lůžkové péče v ČR

Některé části republiky se tedy nikdy nemusí dostat do situace, ve které jsou dnes například pražské nemocnice. Bude záležet na dalším vývoji událostí, především samozřejmě na opatřeních.



Jak jsme psali v předchozím článku, neměli bychom čekat úplný kolaps nemocnic. Dochází a bude docházet k omezení dostupnosti především pro ty pacienty, kteří podle lékařů budou mít nejhorší výhledy na zotavení.



Bylo by méně více?

Dovést český systém poskytování akutní péče do současného stavu nebylo jednoduché; je totiž poměrně robustní.



Počet lůžek intenzivní péče na 100 tisíc obyvatel ve vybraných zemích Země lůžka JIP na 100 tis. obyvatel ČR 37,6 Německo 33,9 Rakousko 28,9 USA 25,8 Belgie 17,4 Francie 16,3 Kanada 12,9 OECD 12 Švýcarsko 11,8 Maďarsko 11,2 Korea 10,6 Velká Británie 10,5 Polsko 10,1 Španělsko 9,7 Austrálie 9,4 Itálie 8,6 Norsko 8,5 Dánsko 7,8 Čile 7,3 Nizozemsko 6,7 Japonsko 5,2 Irsko 5 Nový Zéland 3,6 Mexiko 3,3

Srovnání s ostatními státy je poněkud zavádějící v tom smyslu, že české údaje jsou aktuální (z března 2021), z některých jiných zemí jsou údaje až čtyři roky staré. Pro ČR také uvádíme lůžka ARO a JIP dohromady, v jiných zemích může být metodika jiná, a některá lůžka, která se by se u nás započítávala do konceptu intenzivní péče, by se nepočítala. Přesto můžeme bezpečně říci, že české zdravotnictví na tom v tomto ohledu není ve světovém srovnání špatně.



Kvalita a rozsah české péče ale nemusí být nutně čistým pozitivem. Ekonom Štěpán Jurajda přišel v nedávném rozhovoru se zajímavým myšlenkovým experimentem. Řekněme, že česká - tedy především vládní – odpověď na epidemii je založena primárně na tom, abychom nezahltili kapacity zdravotní péče.



Politikům do hlavy nevidíme, nemůžeme to nikdy stoprocentně potvrdit. Ovšem tento předpoklad poměrně dobře vysvětluje, proč Česká republika opakovaně „brzdila“ epidemii tak pozdě. Až ve chvíli, kdy by další exponenciální růst kapacity lůžek nevyhnutelně vyčerpal. To není žádná spekulace: lůžek nemůže nikdy přibývat exponenciálně, nakažených ano.



Jinak řečeno, kdybychom měli méně lůžek a lékařů, možná bychom na tom mohli být lépe, vyplývá z této premisy. Česko by si nemohlo dovolit rozběhnout nákazu do takové míry jako v říjnu, v prosinci nebo nyní v únoru a březnu. Kdy se znovu počty oficiálně uváděných úmrtí v souvislosti s covidem-19 pohybují přes 200 denně. Stejně jako na podzim budou skutečné počty zemřelých „navíc“ výrazně vyšší. Ovšem o kolik, to uvidíme zhruba za šest týdnů, kdy Český statistický úřad zveřejní statistiky úmrtí za druhý březnový týden.



Počet zemřelých „v souvislosti s covid-19“ (data MZ) Datum Počet zemřelých za den 01.09.2020 1 03.09.2020 4 04.09.2020 3 05.09.2020 5 06.09.2020 3 07.09.2020 2 08.09.2020 5 09.09.2020 3 10.09.2020 5 11.09.2020 3 12.09.2020 6 13.09.2020 5 14.09.2020 6 15.09.2020 10 16.09.2020 7 17.09.2020 7 18.09.2020 12 19.09.2020 8 20.09.2020 6 21.09.2020 15 22.09.2020 10 23.09.2020 22 24.09.2020 10 25.09.2020 10 26.09.2020 16 27.09.2020 16 28.09.2020 11 29.09.2020 21 30.09.2020 16 01.10.2020 29 02.10.2020 21 03.10.2020 13 04.10.2020 35 05.10.2020 29 06.10.2020 38 07.10.2020 51 08.10.2020 26 09.10.2020 61 10.10.2020 53 11.10.2020 42 12.10.2020 69 13.10.2020 53 14.10.2020 66 15.10.2020 62 16.10.2020 80 17.10.2020 81 18.10.2020 83 19.10.2020 109 20.10.2020 109 21.10.2020 130 22.10.2020 127 23.10.2020 124 24.10.2020 141 25.10.2020 154 26.10.2020 162 27.10.2020 194 28.10.2020 168 29.10.2020 199 30.10.2020 218 31.10.2020 194 01.11.2020 222 02.11.2020 223 03.11.2020 262 04.11.2020 226 05.11.2020 193 06.11.2020 216 07.11.2020 199 08.11.2020 204 09.11.2020 186 10.11.2020 214 11.11.2020 183 12.11.2020 171 13.11.2020 178 14.11.2020 183 15.11.2020 151 16.11.2020 173 17.11.2020 138 18.11.2020 154 19.11.2020 133 20.11.2020 116 21.11.2020 132 22.11.2020 125 23.11.2020 129 24.11.2020 136 25.11.2020 121 26.11.2020 131 27.11.2020 137 28.11.2020 117 29.11.2020 94 30.11.2020 126 01.12.2020 98 02.12.2020 115 03.12.2020 98 04.12.2020 94 05.12.2020 128 06.12.2020 87 07.12.2020 94 08.12.2020 93 09.12.2020 81 10.12.2020 113 11.12.2020 105 12.12.2020 97 13.12.2020 107 14.12.2020 130 15.12.2020 105 16.12.2020 112 17.12.2020 106 18.12.2020 98 19.12.2020 112 20.12.2020 97 21.12.2020 102 22.12.2020 102 23.12.2020 114 24.12.2020 109 25.12.2020 105 26.12.2020 122 27.12.2020 108 28.12.2020 132 29.12.2020 131 30.12.2020 149 31.12.2020 127 01.01.2021 150 02.01.2021 152 03.01.2021 140 04.01.2021 150 05.01.2021 178 06.01.2021 156 07.01.2021 186 08.01.2021 193 09.01.2021 160 10.01.2021 182 11.01.2021 163 12.01.2021 174 13.01.2021 164 14.01.2021 177 15.01.2021 164 16.01.2021 151 17.01.2021 155 18.01.2021 157 19.01.2021 149 20.01.2021 146 21.01.2021 148 22.01.2021 133 23.01.2021 142 24.01.2021 143 25.01.2021 135 26.01.2021 142 27.01.2021 157 28.01.2021 133 29.01.2021 150 30.01.2021 122 31.01.2021 115 01.02.2021 131 02.02.2021 134 03.02.2021 131 04.02.2021 125 05.02.2021 125 06.02.2021 125 07.02.2021 127 08.02.2021 133 09.02.2021 133 10.02.2021 133 11.02.2021 129 12.02.2021 142 13.02.2021 112 14.02.2021 142 15.02.2021 127 16.02.2021 148 17.02.2021 129 18.02.2021 170 19.02.2021 171 20.02.2021 167 21.02.2021 142 22.02.2021 162 23.02.2021 146 24.02.2021 138 25.02.2021 178 26.02.2021 188 27.02.2021 178 28.02.2021 169 01.03.2021 196 02.03.2021 189 03.03.2021 192 04.03.2021 210 05.03.2021 176 06.03.2021 189 07.03.2021 179 08.03.2021 207

V rámci tohoto myšlenkové experimentu by mělo platit, že kdyby bylo lůžek méně, pandemii by bylo nutné začít brzdit rychleji, v době, kdy to bude stát méně životů i financí. A museli bychom „zabrzdit“ na nižší úroveň šíření nákazy, na které lépe fungují levné (a v Česku dlouho nefunkční) nástroje, jako je trasování, podpora home office nebo motivace k izolaci.