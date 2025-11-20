Kontakt se záhrobím. Jak se daří AI simulovat blízké, kteří nás navždy opustili

ilustrační snímek | foto: Michael Nitzschke / imageBROKER / ProfimediaProfimedia.cz

Jaroslav Petr
Umělá inteligence simuluje nejen hlas, ale také způsob řeči a osobnostní charakteristiky lidí, kteří už nejsou mezi námi. Co nám takové „hlasy ze záhrobí“ přinášejí a co nám berou?

Vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka nebylo nikdy lehké. To by se mělo podle firem produkujících „deathboty“ od základů změnit. O zesnulého člověka nepřijdeme, pokud uložíme jeho „digitální ostatky“ (například texty, zvukové nahrávky, fotografie, videa, e-maily, příspěvky na sociálních sítích) do umělé inteligence, protože ta nám z nich vytvoří avatara, se kterým si budeme moct popovídat stejně jako s drahým zesnulým. Stále budeme mít možnost se mu svěřovat s radostmi i strastmi, nacházet u něj útěchu i povzbuzení.

Umělou inteligenci lze „donutit“ k vytvoření dezinformace. Pokud by k tomu došlo u deathbota a dezinformaci by dostal truchlící člověk, můžou být následky opravdu závažné.

20. listopadu 2025

20. listopadu 2025

Kontakt se záhrobím. Jak se daří AI simulovat blízké, kteří nás navždy opustili

ilustrační snímek

Umělá inteligence simuluje nejen hlas, ale také způsob řeči a osobnostní charakteristiky lidí, kteří už nejsou mezi námi. Co nám takové „hlasy ze záhrobí“ přinášejí a co nám berou?

20. listopadu 2025

