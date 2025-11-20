Vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka nebylo nikdy lehké. To by se mělo podle firem produkujících „deathboty“ od základů změnit. O zesnulého člověka nepřijdeme, pokud uložíme jeho „digitální ostatky“ (například texty, zvukové nahrávky, fotografie, videa, e-maily, příspěvky na sociálních sítích) do umělé inteligence, protože ta nám z nich vytvoří avatara, se kterým si budeme moct popovídat stejně jako s drahým zesnulým. Stále budeme mít možnost se mu svěřovat s radostmi i strastmi, nacházet u něj útěchu i povzbuzení.
Umělou inteligenci lze „donutit“ k vytvoření dezinformace. Pokud by k tomu došlo u deathbota a dezinformaci by dostal truchlící člověk, můžou být následky opravdu závažné.