Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Toaleta jako riziko? Spláchnutí dostane bakterie do výšky, kde je lze vdechnout

Roman Všetečka
  13:00
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Řada z nás už asi slyšela, že záchod patří mezi prostředí, kde se udržují poměrně bohaté kolonie bakterií. Nyní vědci v jedné studii zkoušeli zjistit, co se s nimi stane, když někdo na toaletě spláchne.

Vědci se věnují mnoha různým výzkumům. Ty, které zkoumají praktické věci, zaujmou více než teoretické studie. Příkladem je i bádání nad tím, jak spláchnutí na toaletě ovlivní prostředí v jejím bezprostředním okolí.

Vyplývá z ní, že i když dodržujete hygienické návyky, jako je mytí rukou po použití toalety a vyhýbáte se bakteriím na splachovadlech, kohoutcích, záchodových prkénkách a klikách dveří, jste vystaveni nějakému množství bakterií.

Vědci také zjišťovali, jaký vliv mají další podmínky na šíření těchto aerosolů. Vedle designu toalety je to například i objem vody v nádržce.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Pokochejte se Prahou za diktatury komunistů. Od stalinismu až po poslední obušky

Praha, 1965

Podívejme se na bohatý soubor výjevů z Prahy z let padesátých až osmdesátých. Uvidíme místa, která již ve skutečnosti neuvidíme, ale i místa, která se prakticky nezměnila, nepočítáme-li tehdejší...

KVÍZ: Jednoduchý železniční test „pade na pade“. Vyhrajte vouchery ČD

Motorová lokomotiva zvaná Brejlovec

V tomto kvízu je úkolem poznat lokomotivy podle jejich známých přezdívek. Aby byl kvíz jednoduchý pro každého, je u každé otázky na výběr pouze ze dvou odpovědí.A tak i ten, kdo určitou lokomotivu...

Čech Jiří Pruša jako první na světě dobyl severní pól v ultralehkém letadle

Severní pól

V sobotu 4. července 2026 v 8:46 ráno odstartoval Jiří Pruša z nejsevernějšího letiště světa na Špicberkách a po zhruba dvanácti hodinách se tam vrátil jako první člověk, který doletěl na severní pól...

O invazi do Československa z roku 1968 lžou i někteří politici

Lidé se 21. srpna 1968 shromáždili před budovou Československého rozhlasu.

Podívejme se na dva konkrétní lživé příspěvky z velké množiny podobných, které zaplavují sociální sítě, a uveďme je na pravou míru. V případě jejich šiřitelů lze sice doučování z dějepisu přirovnat k...

Kartáček s kamerou a vodním dělem. Novinka Dysonu má zkrátit otravnou hygienu

Dyson CameraJet

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Může se stát, že vám zubní kartáček vybavený kamerou, stroboskopickým světlem, vodním dělem a výkonným procesorem zpracovávající obraz a obsluhující čerpadlo přijde jako „overkill“. Přesto právě...

Toaleta jako riziko? Spláchnutí dostane bakterie do výšky, kde je lze vdechnout

Premium
ilustrační snímek

Řada z nás už asi slyšela, že záchod patří mezi prostředí, kde se udržují poměrně bohaté kolonie bakterií. Nyní vědci v jedné studii zkoušeli zjistit, co se s nimi stane, když někdo na toaletě...

15. září 2026

AI Overviews v Česku zasahují pětinu vyhledávání. Firmy řeší, jak být vidět

Ve spolupráci
Marek Foršt, Head of SEO v evisions

Být na první stránce Googlu už nemusí znamenat, že si vás uživatel skutečně všimne. Umělá inteligence stále častěji odpovídá přímo ve výsledcích vyhledávání a část lidí už na původní web vůbec...

15. září 2026,  aktualizováno  13:38

Hrůza a bezmoc. Když poprvé vyjel do boje tank, vyvolal v zákopech paniku

Snímek dokumentující s jakým terénem se musely osádky vypořádat

Dnes uplynulo přesně 110 let od chvíle, kdy se poprvé dostaly do boje obrněné vozy známé pod názvem tank. Jak ovlivnily průběh první světové války a jak důležitý okamžik historie to byl, to si...

15. září 2026

Tato modelářská díla zvítězila ve druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026

Soutěž
ilustrační snímek

Léto je pryč a s ním i naše modelářská soutěž Příběh mého modelu. Opět jsme se utvrdili v tom, kolik se mezi námi najde velmi zručných výtvarníků, kteří dokážou běžnou stavebnici posunout mnohem dál....

14. září 2026  17:32

Družice FLEX s optikou z Turnova změří neviditelnou záři rostlin

Realizace optického teleskopu v TOPTEC v českém Turnově.

Přestože rostlina může na pohled vypadat zeleně a zdravě, kvůli suchu nebo horku pozvolna zpomaluje fotosyntézu. Evropská kosmická agentura (ESA) se chystá vyslat do vesmíru novou družici FLEX, která...

14. září 2026  10:15

Zachrání jednou lidstvo? Proti hrozbě z vesmíru pomůže elektromagnet, líčí vědec

Premium
Český geofyzik a specialista na magnetismus Günther Kletetschka

Český vědec Günther Kletetschka má hromadu netradičních nápadů. Dva nejnovější nám popsal v rozhovoru. První se týká problému, na němž si vylámalo zuby několik generací teoretiků. Druhý zase může...

14. září 2026

O invazi do Československa z roku 1968 lžou i někteří politici

Lidé se 21. srpna 1968 shromáždili před budovou Československého rozhlasu.

Podívejme se na dva konkrétní lživé příspěvky z velké množiny podobných, které zaplavují sociální sítě, a uveďme je na pravou míru. V případě jejich šiřitelů lze sice doučování z dějepisu přirovnat k...

14. září 2026

Měsíc v pondělí spolkne Venuši za bílého dne. Oba budou mít tvar srpku

V pondělí v poledne zmizí Venuše. Měsíc ji spolkne za bílého dne

V pondělí 14. září 2026 kolem půl dvanácté dopoledne nastane na denní obloze mimořádný astronomický úkaz, který přiláká majitele dalekohledů i pouhé zvědavce. Měsíc na nebi postupně zakryje jasnou...

13. září 2026

S novými čipy vás AI modely mohou děsit o něco méně, tajnosti neprozradí

RTX Spark na IFA 2026

Na trh míří první notebooky a miniaturní počítače se supečipy Nvidia RTX Spark. Úzké propojení výpočetní a grafické části a také štědré porce sjednocené paměti z nich dělá supervýkonné stroje,...

13. září 2026

Letňany vzdaly hold cvičným strojům, na kterých vyrostli mladí piloti

Letňany 2026

V sobotu 5. září se letiště Praha-Letňany po dvou letech opět otevřelo veřejnosti při tradiční akci Den letiště Letňany. Nejednalo se „pouze“ o klasický letecký den, ale také o den plný zábavy pro...

13. září 2026

Vystrčit hlavu za sklo se nevyplácí. Let v stříbrném kočáru Junkers A50 není pro sraby

Premium
Junkers A50 Junior je krásný historický aeroplán. Proletět se v něm je úžasný...

Znáte to. Někdy něco uvidíte a řeknete si: Jé, to by se mi líbilo. A ono se vám to po čase splní. Přesně to se mi stalo, když zavolal kolega, jestli bych se nechtěl proletět v historickém aeroplánu...

12. září 2026

Obětní beránek srážky letadel nad Záhřebem. Vyšetřování obnažilo systém

McDonnell Douglas DC-9-32 byl vyrobený v roce 1976 a pro Innex-Adria Aviopromet...

Při srážce dvou dopravních letadel přesně před 50. lety nad Záhřebem zahynulo 176 lidí. Kdo za to mohl? Tragédii a zejména následné vyšetřování pro Technet zpracoval publicista a řídící letového...

12. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×