Vědci se věnují mnoha různým výzkumům. Ty, které zkoumají praktické věci, zaujmou více než teoretické studie. Příkladem je i bádání nad tím, jak spláchnutí na toaletě ovlivní prostředí v jejím bezprostředním okolí.
Vyplývá z ní, že i když dodržujete hygienické návyky, jako je mytí rukou po použití toalety a vyhýbáte se bakteriím na splachovadlech, kohoutcích, záchodových prkénkách a klikách dveří, jste vystaveni nějakému množství bakterií.
Vědci také zjišťovali, jaký vliv mají další podmínky na šíření těchto aerosolů. Vedle designu toalety je to například i objem vody v nádržce.