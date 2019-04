Je lék proti Alzheimerově chorobě „za rohem“, zeptáme se v Rozstřelu

12:00 , aktualizováno 12:00

Neurolog Martin Tolar pracuje ve společnosti Alzheon, která chce do několika let dokončit vývoj svého preparátu pro nemocné s Alzheimerovou chorobou. Jak je účinný a kdy by měl být k dispozici? Dívejte se v pondělí 15. dubna od 12:30 na iDNES.cz.