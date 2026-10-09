Kamion s vrtnou soupravou na podvalníku narazil ve středu 7. října večer do mostu a zůstal pod ním zaklíněný. Dva vyprošťovací automobily s ním ještě ten večer nepohnuly. Ve čtvrtek proto přišly na řadu tanky. Uvolnit soupravu se hasičům podařilo až pozdě večer, přes noc ji rozebírali a v pátek po sedmé ráno ji podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče odvezli.
Ráno přivezl první tank Hasičský záchranný sbor Správy železnic ze své pražské stanice. Se soupravou nepohnul a během dne se porouchal. Odpoledne dorazil záložní tank Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR ze Zbirohu, sám však také neuspěl.
Potíž nebyla jen v tahu. Vrtací hlavice se zaklínila za hranou mostu, takže hasiči museli část konstrukce vybourat, aby kolem ní uvolnili místo. Jako kotevní bod pro tank posloužil 84tunový jeřáb firmy Švestka. Večer přijel z Přerova další tank drážních hasičů a souprava se pohnula, až když ji táhly dva tanky naráz a hasiči k nim připojili externí hydropohon.
|
S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit
Co hasičské vyprošťovací tanky dokážou
|Délka × šířka × výška
|8,15 × 3,45 × 2,64 metru
|Provozní hmotnost
|45 800 kg
|Míst k sezení
|2
|Maximální rychlost
|30 km/h v terénu – 60 km/h na silnici
|Výkon motoru
|573 kW při 2 000 ot/min, kroutící moment 3,160 Nm při 1 300-1 400 ot/min
|Délka oporné plochy pásů
|4,27 m
|Brodivost
|1,2 m
|Jeřáb
|maximální nosnost 19 tun, maximální vyložení 7,59 metru
|Naviják
|30 tun, přes dvě kladky až 90 tun, délka lana 200 metrů
Zdroj: zezivotaizs.cz
Vyprošťovací tanky hasiči využívají, když potřebují pracovat s extrémní hmotností a v obtížných podmínkách. Slouží k vyprošťování těžkých vozidel a techniky, manipulaci s těžkými konstrukcemi a zásazích v terénu, kde by běžná hasičská technika zapadla.
V Česku jsou doménou především u Hasičský záchranný sbor Správy železnic, kde se s nimi počítá především na vyprošťování vykolejených vlaků. Sbor jich má k dispozici hned osm rozmístěných v Praze, Havlíčkově brodě, Přerově a Milovicích.
Čtyři vyprošťovací tanky má i HZS České republiky. Kromě Zbiroha jsou další dva umístěné v Hlučíně a jeden v Jihlavě.
Vyprošťovací tank vyvinuli na Slovensku
Vyprošťovací tank VT-72B je takzvané speciální pásové vozidlo. Stroj vyvinutý v ZTS VVÚ Martin v letech 1983–1987 je postaven na podvozku středního tanku T-72. Technici ho vyvinuli na vyprošťování poškozené nebo uvázlé techniky a jejímu odtažení. Vozidlo se mohlo použít dokonce i pro polní opravy. Součástí stroje byla více než tři metry široká buldozerová radlice.
Vojenský vyprošťovací tank byl odolný vůči zbraním hromadného ničení (ZHN). Měl zachován kompletní pohon (motor, převodovka) z tanku T-72. Přeplňovaný pístový dvanáctiválec V-46 o maximálním výkonu 537 kW mohl spalovat naftu, benzin i letecký petrolej. Posádku tvořil řidič – mechanik a velitel – vazač. Pro práci používali silný jeřáb a naviják.
Pomáhaly i při povodních
Tanky Správy železnic zasahují v místech, kde předtím jiná technika selhala. V nepřístupném terénu tyto 45tunové kolosy vytahují dokonce i 90tunové lokomotivy zpět na násep. Stroje už se osvědčily také během povodní, kdy například sloužily jako kotvicí a přitahovaní body.
Jejich vysoký výkon je vykoupen velkou spotřebou. V terénu spálí na sto kilometrů 500 až tisíc litrů nafty. Na místo nasazení pochopitelně jedou na návěsu. V terénu se tedy po vlastní ose pohybují jen minimálně.
Během vytahování se uvádí hodinová spotřeba, která je podle vykonávané činnosti v rozmezí 50 až 500 litrů. Pro lepší představu, 500 litrů motorové nafty by mohlo vystačit běžnému osobnímu vozu na cestu z Prahy až na pobřeží Tichého oceánu.
Proč tankům vadí nafta s biosložkami
Ročník 1989
Právě převzatý vyprošťovací tank vyrobili v roce 1989. Jeho původní cena byla necelých 10 milionů Kčs. Správa železniční dopravní cesty (dnes Správa železnic), jej v rámci převodu mezi státními organizacemi, získala zdarma. V září roku 2013 ho začala opravovat společnost Excalibur Army.
Zatímco dříve jezdily na jakékoliv armádní palivo, dnes nesmějí používat naftu s biosložkami. U vyprošťovacích tanků je „řepka“ doslova vrahem motorů.
Je to dáno tím, že během času biosložka degraduje na látky, které dieselům škodí. A hasiči pochopitelně nemají čas tankovat techniku čerstvým palivem krátce před použitím.
Vysvětlení hledejte v nasazení této speciální techniky. Tanky zasahují průměrně šestkrát do roka. Jeden stroj tedy zasahuje v průměru sotva jednou za rok. Realita skutečného nasazení je však v praxi odlišná. Zatímco jeden tank je během roku využit vícekrát, jiný nemusí být v provozu několik let. Mezitím by palivo v nádrži degradovalo a při nastartování poškodilo motor.