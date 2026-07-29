Horké počasí může mít vážné zdravotní následky. Část lidí vysokým teplotám dokonce podlehne. Přesně vyčíslit úmrtnost následkem veder je ale obtížné. Velmi často zhoršují už existující chronické obtíže. Úmrtní listy pak uvádějí jako příčinu odchodu pacienta na onen svět onemocnění srdce, cév nebo dýchacího aparátu.
Proti horku se dá bránit. Nejlepší obranný prostředek je bezpochyby klimatizace. V evropských obytných domech je však vzácná. Lidé žijící na starém kontinentě se tak musejí uchylovat k jiným způsobům, jak si s vedrem poradit.
Mnoho jich používá větráky. Ventilátor se však může stát dvojsečnou zbraní. V opravdu velkém horku místo chlazení zahřívá. Kdy tato situace nastane, je však překvapivě těžké určit.
Několik výzkumných týmů se pokusilo odhadnout, nakolik je možné, že se některé části zemského povrchu stanou pro lidi neobyvatelnými. Obvykle přitom používají veličinu označovanou jako teplota mokrého teploměru.