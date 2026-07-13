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Stinná stránka vesmírných letů. Co udělá pobyt v kosmu s lidskou psychikou

Jaroslav Petr

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Mezinárodní vesmírná stanice v listopadu 2021. Snímek byl pořízen z paluby Crew Dragonu. | foto: NASA

Let do kosmu vypadá pro nezúčastněné jako skvělý zážitek. Jak při něm dostává lidská psychika zabrat, si popíšeme i v rámci seriálu Česká cesta do vesmíru.

„Viděl jsem chladnou, temnou, černou prázdnotu. Nepodobala se žádné černi, jakou lze spatřit na Zemi. Byla hluboká, pohlcující, všudypřítomná. Obrátil jsem se zpět a viděl jsem zakřivení Země, béžovou barvu pouště, bělobu mraků a modř oblohy. Byl to život. Matka Země. Gaia. A já ji opouštěl. Všechny moje představy se ukázaly jako mylné. Všechno bylo jinak. Ta krása není tam venku, je tam dole. Když jsem to nechal za sebou, mé pouto k naší malé planetě se ještě více prohloubilo. Můj výlet do vesmíru měl být oslavou; místo toho připomínal pohřeb.“ Tak nějak popsal své dojmy z letu raketou Blue Origin devadesátiletý William Shatner v knize „Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder“.

Posádka za 24 hodin zažije 16 východů a západů slunce. Vnitřní biologické hodiny dostávají za těchto podmínek zabrat.

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Mezinárodní vesmírná stanice v listopadu 2021. Snímek byl pořízen z paluby Crew...

Let do kosmu vypadá pro nezúčastněné jako skvělý zážitek. Jak při něm dostává lidská psychika zabrat, si popíšeme i v rámci seriálu Česká cesta do vesmíru.

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