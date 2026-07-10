„Obecně jsme pozorovali, že naše širší statistické odhady přinášejí vyšší čísla než přímá hlášení z terénu, při těch totiž často dochází k opomenutí lidí, kteří zemřeli v důsledku veder, ale není u nich zřejmé, že příčinou byly právě vysoké teploty,“ řekl New Scientistu Christopher Callahan z Indianské univerzity. Komentoval přitom vlastní odhad následků šesti rekordně teplých dnů na starém kontinentu. Využil k němu statistický model, který zveřejnil s týmem dalších vědců už loni.
Pod nejnovějším odhadem je podepsaný sám. Rukopis článku visí na webu zenodo.com. Zatím ještě čeká, až projde recenzním řízením. Je k němu proto třeba přistupovat opatrně. Jeho obsah se před oficiálním zveřejněním ve vědeckém časopise může ještě změnit.
Callahan v článku odhadl počet úmrtí na starém kontinentu souvisejících s horky mezi 22. a 28. červnem na 20 390. Uvádí však k tomu i statistické rozpětí. Skutečný počet obětí se podle něj mohl pohybovat mezi 17 201 a 25 141.