Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nová nápověda k léčbě nespavosti. Jedna látka by mohla mít důležitý vliv

Roman Všetečka
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Vědci jsou na stopě novému postupu, který by mohl ovlivnit to, jak přistupujeme ke spánkovým poruchám. Mohla by s nimi pomoci molekula, jež se běžně nachází v mozku.

Dobrý spánek se v moderní společnosti řeší stále více. Což souvisí s tím, jak ho ovlivňují moderní technologie i naše měnící se zvyky. Nezdravý životní styl, ponocování kvůli práci nebo zábavě, umělé osvětlení a zářící obrazovky klamou mozek a zkracují dobu odpočinku.

Mnoho dospělých dnes trpí špatnou kvalitou spánku, což má negativní dopad na zdraví, soustředění a každodenní náladu. A stále častěji lékaři diagnostikují i spánkové poruchy.

Spánková hygiena vychází z ověřených postupů, které by měly pomoci lidem k lepšímu spánku. Ale je to jen jedna část úspěchu.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Čtěte víc za 99 Kč měsíčně

  • Investigativu od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Reportáže a rozhovory s osobnostmi

99 Kč / měsíc

Získat iDNES Premium
Nabídka platí pro nové předplatitele.
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dvě prvotřídní vesmírné podívané. Nejlepší snímky vrcholu Perseid i zatmění

Takto vypadalo úplné zatmění Slunce 12. srpna 2026 při pozorování ze Španělska.

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Ještě více si lidé užili událost ve...

Česko zažilo zatmění Slunce ze čtyř pětin. Nadšenci byli v balonu či jeli do Španělska

Zatmění Slunce bylo možné také komponovat s pražskými památkami. (12. srpna...

Velkou pozornost si vysloužilo letošní zatmění Slunce. To úplné bylo možné sledovat jen v několika zemích, částečné si užila celá západní Evropa. V Česku se Slunce schovalo za Měsíc z více než čtyř...

Zatmění Slunce 2026: kdy začíná, kdy vrcholí a kde ho uvidíte nejdéle

ilustrační snímek

Dnes krátce po čtvrt na osm večer čeká Českou republiku astronomický úkaz století. V 19:18 se na prvních místech do slunečního kotouče zakousne Měsíc a začne tak zatmění Slunce, které jej zakryje z...

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

Perseidy 2026 v Česku: kdy vrcholí, kde je sledovat a kolik jich uvidíte

Čím dále od měst a zdrojů světelného znečištění se pozorovatel nachází, tím...

Perseidy 2026 vrcholí dnes v noci z 12. na 13. srpna, jen pár hodin po dnešním částečném zatmění Slunce. Měsíc je v novu, obloha proto zůstane tmavá celou noc a vyniknou i slabší meteory – za dobrých...

Díky gulášovému socialismu měli v Maďarské lidové republice i benzinky Shell

Veszprém, 1973, čerpací stanice

Shell, Agip a BP, tři jména motoristům milá, benzinky jak jarní růže květ, která by z těch tří milejší byla, nikdo nemůže rozumět. Ale nechme Erbena Erbenem a podívejme se na jednu maďarskou věc z...

19. srpna 2026

Nová nápověda k léčbě nespavosti. Jedna látka by mohla mít důležitý vliv

Premium
ilustrační snímek

Vědci jsou na stopě novému postupu, který by mohl ovlivnit to, jak přistupujeme ke spánkovým poruchám. Mohla by s nimi pomoci molekula, jež se běžně nachází v mozku.

19. srpna 2026

KVÍZ: Nevadí, že nejste modelářem, po našem kvízu budete

Stíhač tanků Marder II

Modelářství, stejně jako různé jiné koníčky a vášně, má své zvláštní termíny. I když nemodelaříte, u řady z nich lze jejich význam logicky odvodit. U některých už je to však složitější. Posuďte...

vydáno 19. srpna 2026

Medúza na Marsu? Záhadný snímek rozvířil debaty na sociálních sítích

Snímek pořízený roverem Curiosity na povrchu Marsu 20. srpna 2023.

Vypadá jako medúza nebo kamera na stativu. Záhadný objekt na povrchu Marsu vyfotografovalo vozítko Curiosity, které zkoumá povrch rudé planety od roku 2012. Mezi nadšenci pro vesmír i nezávislými...

18. srpna 2026  14:40

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

18. srpna 2026  11:59

Proměnil domácí zábavu na desetiletí dopředu, dnes jej skoro nikdo nepozná

Philips N1500

Nahrát si televizní pořad v nepřítomnosti a pustit si jej kdykoli, máte chuť? Dnes samozřejmost, před 55 lety sen. První kazetový videorekordér určený pro domácnosti tuto možnost přinesl a cílil na...

18. srpna 2026

Uležené včerejší jídlo z ledničky chutná líp? Vědci zkoumali rozdíl proti čerstvému

Premium
ilustrační snímek

Francouzské brambory, gulášová polévka, zapečené těstoviny. To jsou jen některé pokrmy, o nichž se traduje, že je odležení přes noc vylepší. Je to ale pravda? Odpověď přináší věda.

18. srpna 2026

Válec nechal rezivět před výjevem z polní opravy pásového traktoru DT-75

Soutěž
Pohled bez stromu

Používat čas jako součást modelářského díla – i tak by se dalo z jistého pohledu charakterizovat další dílo z oblasti pracovních strojů, které do naší soutěže zaslal Jiří Poch. Prozkoumejte příběh...

17. srpna 2026

Pokochejte se úplným zatměním Slunce z balónu přímo ze Španělska

Vlastní Eclipse balónový let byl možný jen shodou naprostých náhod. Vlastní...

Jak sledovat zatmění Slunce, když máte doma horkovzdušný balón? Skupina balonářů z celého světa se rozhodla, že vyrazí přímo na místo, odkud bylo možné sledovat úplné zatmění i se svými létajícími...

16. srpna 2026

Dopamin je víc než hormon štěstí. Neurovědec odhaluje tajemství mozku

Premium
„Všechny děje probíhají prakticky okamžitě. Když něco uvidíme, uslyšíme nebo se...

Evoluce během statisíců let „vyladila“ lidský mozek do podoby, jaká nemá obdobu ani konkurenci – 86 miliard neuronů a biliony synapsí, které provedou desítky až stovky bilionů operací za sekundu....

15. srpna 2026

Zatmění Slunce 2027: kdy nastane v Česku, jak bude velké a jak ho sledovat

Téměř úplné zatmění Slunce zaznamenané nad Prahou (12. srpna 2026)

Kdo po středečním nebeském divadle schoval ochranné brýle na sledování zatmění s pocitem, že je na roky vystaráno, nemusí je uklízet moc hluboko. Další zatmění Slunce přijde už za necelý rok, tedy v...

15. srpna 2026

Sedm technických vychytávek, které využijete i po návratu z dovolené

ilustrační snímek

Cestovní technika má zvláštní problém. Polovina gadgetů vypadá skvěle na Instagramu, ale po dvou dnech skončí na dně batohu. Druhá polovina člověku zachrání nervy, baterii telefonu, spánek nebo třeba...

15. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.