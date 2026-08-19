Nová nápověda k léčbě nespavosti. Jedna látka by mohla mít důležitý vliv

Dobrý spánek se v moderní společnosti řeší stále více. Což souvisí s tím, jak ho ovlivňují moderní technologie i naše měnící se zvyky. Nezdravý životní styl, ponocování kvůli práci nebo zábavě, umělé osvětlení a zářící obrazovky klamou mozek a zkracují dobu odpočinku.
Mnoho dospělých dnes trpí špatnou kvalitou spánku, což má negativní dopad na zdraví, soustředění a každodenní náladu. A stále častěji lékaři diagnostikují i spánkové poruchy.
Spánková hygiena vychází z ověřených postupů, které by měly pomoci lidem k lepšímu spánku. Ale je to jen jedna část úspěchu.