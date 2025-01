Měsíc hrál klíčovou roli v evoluci. Bez něj by život na Zemi vypadal jinak

Historické okamžiky Sledovat další díly na iDNES.tv

Na noční obloze ho vídáme téměř denně, ale kde se vlastně Měsíc vzal Podle zřejmě nejuznávanější teorie se před 4,5 miliardami let, tedy krátce po samotném vzniku Země, naše planeta srazila s velikým vesmírným tělesem, obřím asteroidem, který nazýváme Theia, která byla veliká zhruba jako Mars.

Počítačové simulace, které uvidíte ve videu u článku, poskytují dramatický obraz srážky, která z naší planety doslova vytrhla obří kus a vyslala jej do vesmíru. Jak v knize „Budoucnost lidstva: náš úděl mezi hvězdami“ píše profesor teoretické fyziky Michio Kaku, asteroid se však naštěstí o Zemi spíše jenom otřel, nevrazil do ní zpříma a zásadně nepoškodil její vnitřní železné jádro, což mělo klíčový vliv na to, že na Zemi mohl v budoucnu vzniknout život.

Kymácející se Měsíc

Slapové jevy zná zřejmě každé malé dítě. Měsíc má totiž gravitační sílu, která hraje významnou roli v mořském přílivu a odlivu. Kromě toho je odpovědný za proudy, které pomáhají přenášet teplo od rovníku k pólům, a tím podstatně spoluutváří zemské podnebí.

Měsíc se krátce po svém vzniku nejprve při oběhu Země divoce kymácel, ale vlivem zemské gravitace se kymácení postupně zpomalilo, až se začal kolem naší planety otáčet vázanou rotací. Při ní se doba jeho rotace rovná době jeho oběhu kolem Země. Proto je k zeměkouli přivrácen stále stejnou stranou. Zároveň se od Země vzdaluje asi o čtyři centimetry za rok.

Profesor globální historie a autor knihy „Proměny Země – dějiny člověka a klimatu“ Peter Frankopan uvádí, že jelikož Měsíc býval k Zemi v dávné minulosti daleko blíže, snad až o polovinu dnešní vzdálenosti, musel být vliv Měsíce na naši planetu mnohem silnější. Více než dnes ovlivňoval zemské klima a pravděpodobně i pozemský život.

Současné modely podle profesora Frankopana například naznačují, že velké rozdíly mezi přílivem a odlivem vypuzovaly ryby do mělkých vod na pevnině, čímž se urychlila evoluce končetin i orgánu na vdechování vzduchu, tedy plic. Měsíc tedy pomohl k rozšíření života mimo oceány.

Měsíc ovlivňuje migraci i reprodukci

Kromě toho je rozmnožování mořských živočichů úzce synchronizováno s lunárními fázemi a zejména migrace a také reprodukce u ryb, krabů a planktonu jsou podněcovány svitem Měsíce.

Frankopan dokumentuje, že korálové geny mění svou aktivitu v závislosti na fázích přirůstání a ubýváním Měsíce. Zákonitě se v rámci evoluce řada těchto mechanismů zachovala i po rozšíření života na souši. Uznávaný profesor globálních dějin uvádí, že lunární fáze ovlivňují například načasování kopulačního období pakoně hřivnatého.

O vlivu Měsíce se hovoří i v souvislosti se spontánním porodem u krav. Také mnozí primáti jsou aktivnější v noci za úplňku, zřejmě kvůli tomu, že více světla poskytuje lepší možnost úniku před šelmami. Za úplňku jsou aktivnější i ptáci, například albatrosi.

Lunární fáze a měsíční svit jsou podle Frankopana spjaty s každoročními migracemi miliard živočichů, hlavně ptáků, jejichž potravní možnosti jsou silně závislé na světle.

A v neposlední řadě existují důležité vazby mezi měsíčními cykly a lidským chováním, aktivitou, dokonce i plodností. Výzkum domorodých společenstev v Argentině, která stále ještě nemají přístup k elektřině, a tudíž poskytují užitečné kontrolní podmínky, ukazuje, že spánek v těchto komunitách začíná později a je kratší v nocích před úplňkem, kdy se měsíční světlo objevuje v hodinách po setmění.

Tato skutečnost naznačuje, že zejména u předprůmyslových společností, jež neměly přístup k umělému světlu, měla měsíční aktivita silný vliv na spánkové návyky.

Menstruace i poruchy chování

A je tu ještě jeden očividný vliv. Data o ženských menstruačních cyklech ukazují souvislosti s měsíčním světlem a lunární gravitací. Podle řady odborníků bylo lidské reprodukční chování původně synchronizováno s Měsícem, ale později se změnilo v souvislosti s moderním způsobem života.

Měsíc bezesporu ovlivňuje lidské chování a způsobuje podle profesora Frankopana jeho poruchy, což se často promítá do lidové kultury, a dokonce do jazyka, přičemž pojem náměsíčný naznačuje vztah mezi mentální chorobou a Měsícem. Řada vědců sice kauzální vazby tohoto typu většinou odmítá, ale někteří badatelé zdůrazňují, že manické epizody u pacientů s bipolární poruchou jsou pozoruhodně synchronizovány se třemi odlišnými lunárními fázemi.

Bez Měsíce by určitě nebyl náš svět takový jako dnes. Neznali bychom odliv a příliv, mořské ekosystémy by se chovaly jinak. Měsíc mimo jiné ovlivňuje i sklon zemské osy, a právě díky tomu probíhá pravidelné střídání ročních období.

Lunární cykly ovlivňují flóru i faunu, na souši i na moři, mají vliv na reprodukci i migraci živočichů. A výzkum vlivu Měsíce na Zemi zdaleka nekončí, v budoucnu přijdou vědci nesporně i s dalšími objevy.