Na ukrajinské frontě se rodí zabijácké bakterie vzdorující antibiotikům

Část 1/4

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Hluboké rány po ruských šrapnelech a projektilech, těžké popáleniny a další traumata ohrožují na životě ukrajinské vojáky i civilisty. Rychlý převoz do nemocnice není především ve frontových oblastech vždycky možný a ranění jsou pak léčeni v polních podmínkách. To hraje do karet armádě neviditelných zabijáků, kteří si vybírají daň na lidských životech stejně jako dělostřelecká palba nebo raketové útoky.

Ukrajina vede válku s neúprosným nepřítelem nejen na bojové linii, ale také v nemocnicích. „Nesmrtelné“ bakterie Klebsiella pneumoniae vzdorují prakticky všem antibiotikům a zabíjejí bez rozdílu vojáky i civilisty, ženy i muže, děti i seniory. Upozorňuje na ně švédsko-ukrajinský tým lékařů vedený Kristianem Riesbeckem z univerzity ve švédském Lundu ve studii zveřejněné vědeckým časopisem Journal of Infection.

Mikrobiální původci chorob odolní vůči lékům představují globální problém. Podle dat Světové zdravotnické organizace mají ročně na svědomí 1,27 milionů úmrtí a významně přispívají k dalším 4,95 milionům úmrtí. Jak vyplývá ze zprávy Global antimicrobial resistance and use surveillance system (‎GLASS) za rok 2022, připadá u infekcí močových cest způsobených bakterií Escherichia coli každá pátá na kmeny se sníženou citlivostí na standardní antibiotika, jako je ampicilin, kotrimoxazol a fluorochinolony. Antibiotiku cefalosporinu vzdoruje přes 40 % bakterií Escherichia coli a více než třetina bakterií Staphylococcus aureus je rezistentní k léčbě meticilinem.

Mikrobiologové dělí rezistentní mikroby do tří kategorií: Multirezistentní bakterie vzdorují přinejmenším třem skupinám antibiotik. Extrémně rezistentní zůstávají citlivé alespoň na jedno antibiotikum. A pak jsou tu panrezistentní kmeny bakterií, s nimiž si už neporadí žádné z dostupných antibiotik.