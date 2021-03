Vakcíny by měly chránit i proti variantám koronaviru. Někdy „pomaleji“

Některé nové varianty viru SARS-CoV-2, které se objevily v posledních měsících, mohou částečně „unikat“ naší imunitní obraně. Velmi zjednodušeně řečeno jde o viry, které mají trochu jiný tvar. Některé protilátky, které virus poznávají „po hmatu“, tak virus tedy nerozeznají účinně. Takový virus by se do značné míry mohl šířit i mezi těmi, kdo již nakaženi byli a měli by být chráněni. A vyvolat tedy snadno další vlnu nákazy.



Netýká se to všech nových variant. Například „britská“ linie B.1.1.7., která v Česku dnes převládá, „únikovou“ podle všeho příliš není. Větší obavy budí v tomto ohledu například „jihoafrická“ linie B.1.351, která v Česku již byla také odhalena.



Díky jihoafrické zkoušce víme, že viry z této linie mohou zřejmě účinně infikovat i ty, kdo byli očkování vakcínou AstraZeneca, a dokonce u nich mohou vyvolat i mírnou formu nemoci. Méně efektivně na viry z linie B.1.351 reagují i protilátky lidí očkovaných jinými vakcínami.



Už v předchozím článku jsme psali, že situace není tak špatná, jak by se mohlo na první pohled zdát. A nyní máme tvrdá data, která tento předpoklad dále potvrzují. Vakcíny by měly chránit i proti „únikovým“ mutacím. A to díky druhé linii imunitní obrany.



Pomalejší, důkladnější

Předem jen velmi krátce – a také zjednodušeně – k popisu průběhu infekce virem SARS-CoV-2. V krvi i jinde se vyskytující protilátky jako různé typy imunoglobinu (IgG, IgM, IgA) jsou první, ale ne jedinou linií obrany. Jsou nejrychlejší, a pokud máme vhodných protilátek dostatek, tělo se může infekci zcela ubránit. Obrazně řečeno odrazit nepřítele už na hradbách.



Ale pokud to se nepodaří, nastoupí další složky obrany. Jde o různé typy buněk imunitního systému, které mají různé funkce a druhy „zbraní“. Nastoupí pomaleji, ale průběh infekce mohou i tak výrazně ovlivnit.



Proti vážnému průběhu nemoci covid-19 tak nejlépe nechrání množství protilátek, ale buněk známých jako tzv. T-lymfocyty, které jsou součástí tzv. adaptivní buněčné imunity (viz například tato práce v časopise Cell). T-lymfocyty reagují na infekci s větším zpožděném, i několika dní po jejím vstupu, ale jejich aktivita je pro průběh nemoci zásadní. Bohužel, starší lidé jich obecně mívají méně...

Červená krvinka (vlevo), krevní destička (uprostřed) a bílá krvinka (vpravo)

Na rozdíl od protilátek se mohou naučit rozeznávat na povrchu viru celou řadu charakteristických rysů, díky kterým ho mohou odhalit a zničit. Obvykle si „pamatují“ 15–20 míst na povrchu viru. Mohou ho tak bezpečně poznat, i když do jisté míry zmutuje. Jedna či dokonce několik změn viru v důsledku mutací je tedy jen tak nezmate. (Nové varianty mívají desítky změn proti původnímu SARS-CoV-2, ale zdaleka ne všechny jsou v místech, na která se imunitní systém zaměřuje.)

Ovšem aktivita tohoto typu buněk se měří podstatně obtížněji než množství protilátek v krvi. V praxi to znamená, že dobré odpovědi na otázky k roli T-lymfocytů (někdy označovaných jako T-buňky) dostáváme později než v případě aktivity protilátek. Řada odborníků předpokládala, že T-lymfocyty budou hrát v infekci zásadní roli, ale potvrzení tohoto předpokladu nějakou dobu trvalo (a povedlo se i díky práci českých vědců).

Co říkají na nováčky

Klíčovou otázkou tedy je, zda „nové varianty“ koronaviru mohou unikat pozornosti T-lymfocytů a jiných složek buněčné imunity. Bez odpovědi na tuto otázku je těžko říci, jaké nebezpečí tyto linie představují pro infikovaného. (Alespoň tedy z jeho individuálního pohledu; z epidemiologického hlediska jsou stále problematické, protože se mohou lépe šířit, o tom dále.)

Dosavadní výsledky jsou ovšem příznivé. Důležitým signálem je především (zatím předběžná) publikace kalifornského týmu kolem Alessandra Setteho a Shanea Crottyho. Její autoři sledovali reakci T-lymfocytů odebraných dobrovolníkům na čtyři „nové“ linie viru SARS-CoV-2 (B.1.1.7, B.1.351, P.1 a CAL.20C). Šlo jak o lidi, kteří prodělali nákazu před objevením nových variant, tak o jedince očkované mRNA vakcínami (v USA se nepoužívá vakcína AstraZeneca, takže ti do skupiny zařazeni být bohužel nemohli.) Ve všech případech T-lymfocyty (konkrétně jejich „typ“ CD4+ a CD8+) reagovaly na tyto varianty prakticky stejně razantně jako na varianty starší.



Na grafech je znázorněna akvitiva T-lymfocytů proti různým variantám viru SARS-CoV-2. Černé tečky a sloupce vyznačují hodnoty proti „původnímu“ SARS-CoV-2, šedě proti „brtiské variantě“, červeně „jihoafrické“, oranžově „brazilské“ a modře „kalifornské“. (Názvy dáváme do uvozovek hlavně proto, že skutečné místo původu není přesně známo.)

Dobrou zprávou je, že stejný výsledek měla i studie provedená na očkovaných či v minulosti infikovaných dobrovolnících v Británii. Také zatím dostupná jako tzv. preprint. (Bohužel, i v té byli jen lidé očkovaní mRNA vakcínami.)



Oba výsledky tak shodně naznačují, že jak vakcíny, tak předchozí infekce by měly zřejmě pomoci chránit proti vážnému průběhu nemoci. Nevíme, v jak velkém procentu případů to bude platit, účastníků bylo ve studiích málo. (Podle britského týmu by mohla vakcína poskytovat lepší ochranu než prodělaná infekce, ale na hodnocení je asi brzy.) V každém případě, pokud očkovaní lidé po nákaze novou variantou budou mít jen lehký průběh, vakcína svůj hlavní cíl splní.

Jak jsme již uváděli, ani tak není samozřejmě existence „únikových“ variant nic příznivého. Pokud virus dokáže čelit protilátkové obraně, může se po nějakou dobu „množit“. A infikovaný by tak mohl nakazit další. Pokud to tak skutečně bude, zranitelní lidé nebudou chránit „stádní imunitou“. Infekce se k nim tedy může snadno dostat.



Data bude samozřejmě ještě zapotřebí ověřit jak jinými týmy (a ideálně na větším vzorku), tak v reálném světě. Takových pozorování je málo, protože míra proočkovanosti je nízká. Nejlepší laboratoří budou v tuto chvíli patrně USA, kde se prokazatelně vyskytuje několik „únikových variant“, a očkování přitom probíhá rychleji než v Evropě.