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Definice sekundy se může v následujících letech změnit. Fyzik o kvantové revoluci

Tomáš Ratner
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Logo coloradské firmy Vescent. | foto: Web: Vescent.com

Od našeho zpravodaje v USA - V americkém Coloradu sídlí nenápadná firma Vescent, která kvantovou fyziku mění ve výdělečný byznys. Vyrábí optické lasery a hodiny, které budou pohánět budoucí kvantové počítače. I díky jejich technologiím se definice sekundy může v následujících letech změnit.

„Kvantová fyzika, to je způsob, jakým vesmír funguje na té úplně nejmenší úrovni atomů a molekul. A je to naprosto bizarní svět,“ usmívá se Andrew Attar, kvantový fyzik a ředitel vývoje firmy Vescent. „Vládne tam dualismus vln a částic, svět není deterministický, ale pravděpodobnostní. Už jen to, že realitu změříte, tu realitu samotnou změní,“ vysvětluje při prohlídce firmy.

Jak ale vzápětí dodává, inženýři dokázali tuto podivnost přenést do našeho světa už v minulém století. Aplikování těchto zákonitostí na pevné látky nám dalo polovodiče, počítače a internet. Nyní podle všeho stojíme na prahu kvantové revoluce 2.0.

Kdybyste naši přesnost přenesli na měření vzdálenosti od Země ke Slunci, bavíme se o odchylce na délkové stupnici jediného mikronu.

Andrew Attarkvantový fyzik

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