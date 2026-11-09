„Kvantová fyzika, to je způsob, jakým vesmír funguje na té úplně nejmenší úrovni atomů a molekul. A je to naprosto bizarní svět,“ usmívá se Andrew Attar, kvantový fyzik a ředitel vývoje firmy Vescent. „Vládne tam dualismus vln a částic, svět není deterministický, ale pravděpodobnostní. Už jen to, že realitu změříte, tu realitu samotnou změní,“ vysvětluje při prohlídce firmy.
Jak ale vzápětí dodává, inženýři dokázali tuto podivnost přenést do našeho světa už v minulém století. Aplikování těchto zákonitostí na pevné látky nám dalo polovodiče, počítače a internet. Nyní podle všeho stojíme na prahu kvantové revoluce 2.0.
Kdybyste naši přesnost přenesli na měření vzdálenosti od Země ke Slunci, bavíme se o odchylce na délkové stupnici jediného mikronu.