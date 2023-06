Ve školách si klepali na čelo, co tam děláme s umělou inteligencí, říká lektorka

„Umělá inteligence nefunguje tak, že se jí popisuje reálný svět. Ukazuje se jí jen spousta příkladů a ona se učí sama. Je to strojové učení,“ vysvětluje základní princip fungování umělé inteligence hned na začátku rozhovoru Eva Nečasová. „Je to software, který dělá z mnoha dat výstupy.“

Nestíhá skoro nikdo

Podle Evy Nečasové je vývoj posledních let na poli umělé inteligence natolik překotný, že je těžké ho stíhat i pro samotné odborníky. Přesto, nebo spíše právě proto, je podle zakladatelky iniciativy AI dětem důležité, aby vzdělávací instituce učily žáky, jak s umělou inteligencí pracovat.

Iniciativa, složená z pedagogů, metodiků a expertů z oblasti AI, se snaží školám v zavádění tohoto typu vzdělávání pomáhat. Začátky ale nebyly lehké. Nečasová sama přiznává: „Ve školách si klepali na čelo, co tam děláme s umělou inteligencí, když se v tuto chvíli zavádí nová informatika“, směje se a dodává: „Naštěstí se vývojem událostí školy samy začaly přesvědčovat o tom, že je potřeba o umělé inteligenci víc mluvit.“

Iniciativa školám předává kompetenční model postavený na základě korejského kurikula. „Korejský model stojí na třech pilířích. První je dovednosti AI. To znamená, že bychom rádi, aby děti využívaly technologie AI smysluplně. Druhý je znalosti. Alespoň rámcově vědět, jak umělá inteligence funguje a co to je strojové učení. Třetím pilířem je postoj k AI. Znát limity té technologie a dokázat kriticky posoudit, kdy může být přínosná a kdy nám naopak může do života vnést něco, co tam nechceme.“

Znalostní část by podle Nečasové měla začínat už ve třetí třídě. „V tomto věku dětem hravou formou říkáme, co to strojové učení je, jak funguje a také, co to je etika umělé inteligence. Postupem času pak jdeme víc do hloubky.“

Pro seznamování dětí s fungováním umělé inteligence na našem trhu existuje také řada dobře napsaných knih. Jednou z nich je třeba Strojové učení pro děti, za kterou stojí vývojář IBM Dale Lane. Krok za krokem seznamuje děti i rodiče s tím, jak je možné se pomocí her a aplikací naučit systémy strojového učení. A není jediným zdrojem.

„Na stránkách AI dětem.cz jsou k dispozici různé jak edukativní materiály pro děti, tak i metodické materiály pro pedagogy. Jsou strukturované tak, aby se učitelé nemuseli nic učit extra dopředu. Informace a základní principy, které potřebují vědět, získávají už jen přípravou na danou hodinu,“ doplňuje Eva Nečasová.

ChatGPT změní způsob studování

Velkou změnu do školství přináší ChatGPT, který je schopen na základě zadání psát texty, počítačové programy nebo poezii. A také seminární práce. Podle Evy Nečasové bude i tady potřebná změna myšlení a přístupu pedagogických pracovníků.

„Mě samotou překvapilo, jak jsou k té změně vysoké školy otevřené. Některé dokonce povolily svým studentům využívání tohoto nástroje při psaní diplomových prací.“ Technologie ChatGPT může být v těchto situacích podle Evy Nečasové přínosná, musí se ale používat správně. „Musí být patrné, že studenti textu porozuměli a následkem toho se dobrali správného výsledku nebo výstupu. Ne, že udělali jen Ctrl + C a Ctrl + V. Proto bude potřeba redefinovat zadání těchto prací.“

Na otázku, jestli jsme ve vývoji umělé inteligence překročili jakousi červenou linii, jak upozorňují někteří odborníci, si host Rozstřelu podle vlastních slov odpovědět netroufá.

„Já si myslím, že vše je hlavně o nás, o lidech. Technologie jsou neutrální, je na nás, jak je využijeme. I proto se domnívám, že bychom hlavně měli pracovat na kompetenčním rozvoji. Svět se bude hodně měnit a měly bychom na to naše děti připravit. Je důležité nebát se zkoušet nové věci, nové cesty, být kreativní, a především těm věcem porozumět. Nástrahám umělé inteligence se bude umět ubránit jen vzdělaná společnost.“