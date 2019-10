Kolik právníků by nasytilo T. rexe? O hodně víc než před dvaceti lety

Potřebné množství potravy závisí do značné míry na velikosti dravého živočicha. Velcí jedinci tyranosaura by ročně potřebovali spořádat několik stovek tvorů o velikosti dospělého člověka. V jejich době však byli hojní několikatunoví rohatí a kachnozobí dinosauři, kteří byli mnohem vydatnějším zdrojem masité potravy. Zde trojice různě velkých a starých kosterních exemplářů druhu T. rex v expozici Natural History Museum of Los Angeles County.