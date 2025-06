Žlutý cirkus míří do Prahy. Přečtěte si, jak naposledy ztratil Poláka

Cílovou pásku protrhne opět kolem čtvrté odpoledne v parku na Kavčích horách na Pankráci (hned za budovou České televize).

Ve chvíli, kdy však píšeme tyto řádky nám do cíle zbývá ješte tři tisíce kilometrů. Konečně by mu měl pod koly šustit asfalt! Předtím je ale potřeba ještě objet svět, upravit auto na pašování lidí a projet se po dně pouště. Cíl je ale už na dohled!

Poslední čínská brána

Poslední čínská brána, poslední čínská kontrola, poslední čínské selfie. Konečně pryč ze země, kde se zhmotnily dystopické představy o technokratické diktatuře. Najednou se to všechno vypnulo. Jak kdybychom přiletěli na jinou planetu, nebo se vrátili z děsivé budoucnosti do poklidné minulosti. Zmizely ale i monumentální silnice řezající vrcholky kopců a klenoucí se přes údolí na mohutných pilířích mostů v lehkých obloucích a malém stoupání. Asfalt, který pamatuje své lepší časy, se klikatí po vrcholcích hor, cesta padá a zase stoupá. Ale nejsou tu žádné kamery, neskenují nás, nemusíme mít povinného průvodce, který hlídá, abychom nedělali to, co nemáme. Jsme v Kyrgyzstánu.

Před námi zasněžené hory a kolem nás rozeseté jurty a koně. Větší kontrast ke světu jen pár desítek kilometrů odsud s prefabrikovanými městečky za ostnatým drátem zahalenými do rudých vlajek těžko hledat. Užíváme si i takovou drobnost, že zastavíme, kdy se nám zachce. Jen tak u jurty. Dáme si kumis, chleba a smetanu a nikdo nás nehlídá a nekontroluje. A tak plujeme horami a dumáme, kolik nás pojede dál.

Ztracený Polák

Ne, nikdo z nás nemá v plánu sem emigrovat a postavit si tu jurtu, ale už od samého počátku cesty čekáme na Radka. Našeho polského souputníka a odborníka na průšvihy, který pravidelně ztrácí pasy. Měl za námi přiletět už do Indie, ale nějak se zapomněl. Letenka propadla a od té doby s ním pravidelně řešíme, kde je, co dělá a jak to vidí.

V Kyrgyzstánu zřejmě kluci místo kola dostávají k narozeninám oslíka návrat domů, poslední část. Kyrgyzské hory, byly by nádherné samy o sobě, ale po šílené Číně se nám líbí ještě víc!

Napřed neměl pas s volnými stránkami, pak stráky měl, ale neměl víza, pak neměl peníze na víza… až jsme to vzdali a řekli mu, že buď na nás bude čekat na hranicích Kyrgyzstánu a ze společných peněz mu zaplatíme všechny jeho náklady, nebo už na něj kašleme. A nečekal. Nemáme tušení, jestli sem vůbec přiletěl. Celou Čínu jsme neměli připojení k internetu a teď ho taky nemáme, protože jurty nemají wifi. Jestli nám Radek něco v posledním týdnu napsal, nemohli jsme si to přečíst.

S posledními zbytky benzínu dojíždíme do prvního městečka, které se od vesnice pozná tak, že už to nejsou jen jurty. Zastavíme u pumpy a učiníme další offline pokus, jak ho najít. Stejně jako na hranicích zařveme sborově „Radku, ty kokote!“ Nic. Další pokus, nic. Co naděláme. Jdeme natankovat.

A najednou je tu! Skutečný, živý Radek, o kterém by babička řekla, že „se spravil.“ Už jsme nevěřili, že ho ještě uvidíme a on je tu. Pořád stejně hlučný, pořád stejně zbrklý, pořád stejně nadšený do každé blbosti, pořád stejně vymýšlející, jak sehnat pivo zadarmo, prostě Radek. Na hranice se mu nechtělo, protože, jak řekl, „je tam akorát mešita a latrína“, a čekal tady. A tak je nás konečně osm. A doufáme, že budeme mít i osm pasů!

Radek, náš souputník z Jižní Ameriky i Austrálie. Mysleli jsme, že už ho nikdy neuvidíme a najednou je tady

Děsivý zvuk

Ještě pár set kilometrů krásným Kyrgyzstánem a jsme v Uzbekistánu. Před námi je Samarkand, náš cíl! Pokud dojede náš první trabant Egu až tam, objede svět! Jako první trabant na světě a jedno z mála dvoutaktních aut. Samarkand byl nejvýchodnějším bodem naší první cesty. Od té doby Egu projel Afriku, Jižní Ameriku i z Austrálie do Thajska. Pokud se do města vrátí z východu, kruh se uzavře. Silnice jsou děravé, ale přesto jedeme a lámeme rekordy v počtu ujetých kilometrů za den.

Jsme blíž a blíž, pomalu padá noc, ale už jen necelá stovka, to zvládneme… a maluch zastavuje. Tohle maličké autíčko se začíná více a více rozpadat a čím déle jede, tím více si uvědomujeme, jaký je trabant tančík. Snad všechny důležité součástky jsou ve fiátku proti trabantu poloviční. „Co tentokrát?“, ptáme se. „Dělá to vážně oporný zvuk“, hlásí pilot malucha Honza. A ten zvuk je opravdu děsný, jako by něco velkého drhlo o něco ještě většího. Ale co? Každopádně dneska asi Egu svět neobjede.

Maluch nejede, táhnou nás do města a snažíme se najít původ děsivých zvuků.

Vrtáme se v motoru, ale nemáme páru, co se stalo. Odpojujeme různé věci, povolujeme a utahujeme ale nic. Jediné, na co přijdeme je, že když sešlápneme spojku, hrozný zvuk pomine, ale odkud se bere, netušíme. Řešíme, co dál, ale nakonec se rozhodneme pro jediný rozumný plán – přespíme vedle silnice a ráno uvidíme. Stejně už toho máme plné kecky.

Z ničeho nic se ale na horizontu objeví velký terénní land cruiser a v něm francouzský pár. „Už nám pomohlo tolik lidí, tak jsme se teď rozhodli pomoct my vám“, prohlásí na uvítanou. Pomoct potřebujeme hodně. Nevíme, jestli to tady dokážeme opravit, ale víme, že pokud potáhneme malucha Eguem sto kilometrů, je dost dobře možné, že pak budeme opravovat i Egua.

Kolem světa na laně

Jediná nevýhoda je, že Frantíci chtějí jet do Samarkandu ještě v noci, takže pokud tam chceme odtáhnout, musíme teď. Jedeme sice v kuse od sedmi ráno a máme v kolech nejdelší denní štreku za celou cestu, ale tohle musíme přes veškerou únavu využít! A tak zapřáhneme malucha za toyotu a vyrážíme k Samarkandu! Nakonec to zapíchneme kousek před městem. My na plácku u silnice, naši zachránci zmizí najít klidnější místo, že nás ráno v osm vyzvednou a dotáhnou do města.

V půl deváté už chystáme lano, aby Egu těch dvacet kilometrů dotáhl, když se objeví zase vysmátí Frantíci, na rtech omluvu za zpoždění. Dojedeme s nimi až do středu Samarkandu, poděkujeme, že dál už vyrazíme sami, protože sami nevíme, co budeme dělat dál.

Zapojíme malucha za Egu a ploužíme se městem. Takhle jsme si slavnostní objetí světa nepředstavovali. Chceme se dostat k monumentálním zbytkům mešity Bibi Chanum, nejvýchodnějšího bodu naší první cesty. Jenže časy se mění. Tam kde bývala silnice, po níž se mezi auty proplétali oslíci, je pěší zóna, po které jezdí elektrické autobusky pro turisty, Uzbeci na kolech z půjčovny a kolem je alej obchůdků se suvenýry.

Egu objel svět, jediný trabant, jaký to dokázal! A táhne malucha na laně.

Tady už to nepůjde. A tak se chvíli motáme městem, až nás semafory zavanou k mauzoleu Amira Timura, takového uzbeckého kapku drsnějšího Karla IV. Jeho hrobka se mešitě Bibi rozhodně vyrovná! Uděláme si vítěznou fotku, napneme lano a jdeme hledat azyl. Nakonec vymontujeme celý motor i s převodovkou… a na nic nepřijdeme, a tak to celé zase složíme a ono je to opravené. Těžko najít lepší příklad opravy stylem „rozeber to a zase slož“.

Nad Samarkandem září rudý Měsíc nejdelšího zatmění, jaké zažijeme a my s úsvitem vyrážíme dál. Nebýt malucha, neviděli bychom ho v tak monumentálních kulisách.

Zpátky na dně pouště

A už zase hltáme stovky kilometrů napříč pustinou. Uzbekistán, zdá se, má jen dva typy silnic – naprosto příšerné a úplně nové, nic mezi. A to se střídá v pravidelném tempu. Když jsme tu byli v roce 2007, nové tu nebyly, ale ty staré byly v lepším stavu, takže v průměru je to asi stále stejné. Na břehu vyschlého Aralského jezera jsme nakonec stejně pomalu jako před jedenácti lety.

Mujnak býval rybářským centrem oblasti a přístavem, teď stojí uprostřed pouště. Sovětské experimenty s pěstováním bavlny odvedly z řeky Amudarja příliš mnoho vody, ta nestihla plnit Aralské jezero, to začalo vysychat, narušil se vodní koloběh, přestalo pršet a jedna z největších vnitrozemských vodních ploch začala mizet. Už dávno se tu nikdo neptá, kde je břeh. Jen lodě stojí opuštěné v poušti. Přesto je to tu jiné.

Když jsme tu byli před jedenácti lety, město, které vypadalo, že postupně zmizí jako „jeho“ jezero, dnes žije. Kino zase hraje, obchody jsou otevřené, dokonce i hotel tu je. Jen lodě zmizely, spousta z nich skončila ve šrotu a ty, které přežily jsou přitažené ke „břehu“. Ale ani na několikátý pokus se nám nepovedlo zjistit kdo to udělal a proč. Nejspíš aby nebyla místní atrakce tak složitě přístupná. Už nemusíte jít daleko po dně a hledat lodě navěky zakotvené, jsou hned u cesty.

Dan pořád brblá, jak to „za starých časů bylo lepší“, až mu konečně dojde, co ho štve „Je to celé moc jednoduché“ prohlásí, protože „o tom to je, že to není jednoduchý“ parafrázuje sám sebe o pár let mladšího. A vypadá to, že brblat bude dál. Cesta, kterou se před lety probíjel skrz prach a písek je prý vyasfaltovaná. A tak do svého repertoáru přidává k nadávání na děravé silnice i nadávání na rozvíjející se infrastrukturu, po níž sem proudí turisti a tím kazí jeho romantické vzpomínky na staré časy. Na druhou stranu i on uznává, že auta jsou na tom tak špatně, že jim nějaká ta úleva rozhodně neuškodí. Navíc jejich schopnosti pro utkání se s terénem rapidně klesají.

Operace Wimbledon

Hlavně u malucha. Na žádné cestě nedostávaly podvozky tak zabrat, jako tady. Praskají karoserie, praskají pera a pružiny. Maluch je má vyměněné, ale stejně už si zase přetížené auto sedlo až dolu a mlátí o zem i na maličkých dírách. A protože novou pružinu nemáme, rozhodli jsme se pro jiné řešení. Zahajujeme operaci Wimledon – tenisáky v pružinách! Trik, který se používal při pašování lidí přes železnou oponu. Aby si auto moc nesedlo a celníci neměli podezření, že je v něm někdo schovaný, nacpali pašeráci pružiny tenisáky.

Zadní pružiny malucha už moc nepruží, zahajujeme operaci Wimbledon a zvyšujeme auto tenisáky.

My sice (tentokrát) nikoho nepašujeme, ale auto potřebujeme zvednout také. Už v Buchaře jsme vykoupili jeden sportovní obchod, ale teprve teď jsme se dokopali k akci. Takže míčků máme samozřejmě málo. Honza se vydává do obchůdku na konci světa sehnat další. Nečekáme, že to vyjde. K našemu úžasu se vrací s dalšími sedmi. Vykoupil všechny v celém městě. Máme jich jednadvacet! Nacpeme je do pružiny, složíme to celé zpátky a napjatě čekáme – funguje to! A ještě nám zbyl jeden míček pro místní kluky!

Ze začátku to vypadá, že jsme to dělali zbytečně, je tu vážně nová silnice. Krásná, široká… a krátká. Po pár desítkách kilometrů zmizí a nahradí ji rozmlácený asfalt. Těžko říci, jestli se jede hůře teď, nebo když jsme tu byli poprvé. Topit se v prachu není nic příjemného, ale snášet nárazy do podvozku od asfaltových ker je snad ještě horší. Ale kazašská hranice se přibližuje. Velbloudi si nás nezúčastněně prohlíží a my jsme blíž a blíž. Až se z vysílačky trabanta Babu ozve neveselé „stojíme“. Otočíme se a strneme. Pravé zadní kolo je vyvrácené ven, něco se zlomilo. Ať je to cokoli, tady se to bude špatně opravovat. Potopíme se pod auto a vidíme, že prasknul závěs zadního kola. Se svářečkou po ruce řešitelný problém, ale bez ní?

Velké špatné

Když nemůže svářečka k nám, musíme my ke svářečce. Sundáme zlomený díl, přivážeme ho na jawu a motorkář Marek vyrazí směrem k hranici sehnat pomoc. Někdo tam určitě žije! Nevrací se několik hodin, takže buď našel svářeče, nebo ho sežral lidožravý velbloud. Zatím se kolem nás vystřídá slušná řádka návštěv. Cyklisti, motorkáři a kamioňáci. Marek to tady nazval „motorkářským Chorvatskem“. Cesta, která dřív ani nebyla na mapách, se změnila v hlavní tah všech, kdo míří na východ.

Po několika hodinách válení se na silnici a příjemném obědě, který nám dal jedem z řidičů, je Marek konečně zpátky. Svařeno! Sestavíme auto a zase jedeme. Podle zpráv těch, co jeli z druhé strany, to bude špatné už jen sto padesát kilometrů. Pěkný asfalt potkáme akorát na uzbecko-kazašské hranici. Vyplníme, papíry, dostaneme razítka a hrkáme se dál. Auta úpí a trpí, ale blížíme se, už jen čtyřicet kilometrů lepší silnici, už jen třicet …

„Hodně, hodně špatný zvuk!“, ozve se z vysílačky malucha. Uf, už zas!? Otočíme se a máme pocit chyby v Matrixu. Jak kdyby bylo včera. Maluch má taky vyvrácené kolo, jen levé přední. Prasklo pero! Prvních pár minut to vypadá bledě. Vojta nám už podesáté připomíná, že musíme být do konce srpna doma, protože v září se mu má narodit syn a rád by ho viděl dřív, než půjde do školy.

Co dál? Odvézt na náklaďáku? Zapálit a nechat to tady? Nakonec se nám povede kusem držáku světla, kusem kurty a kladivem posadit auto zpátky na pokřivená kola a pomaličku se plazíme vstříc osudu.

Náčelníkovo péro

Vydrží to až do Bejňu, místa, kde má zase začít asfalt a místa, kam motorkář Marek dojel na pionýru nejdále na východ, takže on objel svět tady. Oslavíme to a jedeme na dvůr dílny, kde v roce 2010 Marek se svými souputníky spal. Tady zase brblá on, už tu nejsou vstřícní a milí, řeší, jak z nás vytáhnout co nejvíce peněz. Nakonec se ale dohodneme a přichází na řadu náčelníkovo velké vítězství. Ne, není to objetí světa.

Marek objel svět. Právě tady byl nejvýchodnější bod jeho první cesty a teď se sem vrátil z opačného konce světa.

Ještě v Pákistánu, poté, co se trabantu Babu rozletělo zadní listové pero, nakoupil po opravě náhradními pery na jeep ještě dva listy navíc, kdyby náhodou. Prý je paranoidní. A teď, ha! Konečně může říci, že byl paranoidní právem! Což také dělá a tváří se u toho maximálně významně.

Sundáme pera ze střechy trabanta a nestačíme se divit. Máme dvě, a to kratší pasuje po několika drobných úpravách přesně na fiátka. „Z prdele klika“ se tomu říká. Dan chtěl koupit dvě dlouhá, ale měli už je jedno, tak vzal za vděk kratším a to kratší, to je přesně to správné. Další tři hodiny práce a maluch zase jede! Ani ve snu bysme odpoledne nevěřili, že večer budeme mít opraveno. Tvářit se, že na sebe nejsme pyšní by bylo pokrytecké. Jsme fakt hustý!

Ilegální Radek

A další stovky kilometrů, další buď dokonalé, nebo děsivé cesty, až je tu kazašsko-ruská hranice. Teď už je všechno v suchu. Dál je až domů všude asfalt, už se nemůže nic stát. Všichni máme pasy! Dokonce i Radek. Jenže Radek je u okénka imigračního oddělení nějak moc dlouho a vypadá to, že hraje pantomimu. Prosí se sepnutýma rukama jak svatý obrázek, tváří se jak mílius a nám je jasné, že je tu nějaký zásek. „Mám víza až od desátého srpna“ prohlašuje sedmého srpna s výrazem já nic, já muzikant. Všichni se zlomíme smíchem v pase. On víza má, ale vlastně je nemá a nemůže dál. Co s ním? Počká tu do desátého? Dáme mu pár hodin a uvidíme.

A tak se válíme s Radkovým oblíbeným pivem za hranicí a průběžně se ho chodíme ptát, jak to jde a samozřejmě mu i ukazovat „jeho“ pivo, ke kterému nemůže, načež nás průběžně od plotu ruští pohraničníci vyhazují. Čas plyne, slunce dávno zapadlo, když se závora zvedá a přichází Radek! Ukecal to!

Tak teď už to snad půjde opravdu snadno. Snad!