Podíl pozitivních je vysoký, trasování nestíhá. Úmrtí prudce porostou

Testování je nedostatečné – i při započítání antigenních testů je podíl pozitivních testů stále vysoký a ukazuje na to, že ČR epidemii nezvládá.

Trasování se nedaří – z různých důvodů je trasování (jeden z nejlepších nástrojů na zpomalení epidemie) neúspěšné a hlášených kontaktů je málo.

Roste počet nakažených a hospitalizovaných – poroste tedy i počet mrtvých v důsledku covid-19

Pokud někdo mezi svátky sledoval jen čísla o počtu nově nakažených, mohl mít zdánlivě důvod k optimismu. Rozjelo se alespoň částečně antigenní testování a zdálo se, že počet pozitivních případů klesl nejvíce za poslední měsíc.



Počet nově zachycených infekcí covid-19 v prosinci 2020 datum počet nově potvrzených infekcí

01.12.2020 5180 02.12.2020 4560 03.12.2020 4624 04.12.2020 4747 05.12.2020 3312 06.12.2020 1112 07.12.2020 4251 08.12.2020 5855 09.12.2020 6413 10.12.2020 5869 11.12.2020 6208 12.12.2020 3654 13.12.2020 1998 14.12.2020 5176 15.12.2020 7906 16.12.2020 8254 17.12.2020 7613 18.12.2020 8832 19.12.2020 5322 20.12.2020 3398 21.12.2020 7946 22.12.2020 10903 23.12.2020 14120 24.12.2020 4369 25.12.2020 2670 26.12.2020 3031 27.12.2020 3769

Stačilo se však podívat na počty provedených testů a bylo jasné, že nízký počet zachycených nákaz je pouze důsledkem nedostatečného testování. A kdykoli vzrostl počet testů, narostl i počet zachycených nakažených. Dobře je to vidět na grafu s klouzavým průměrem, který alespoň částečně potlačí vliv nedostatečného víkendového testování.



klouzavý průměr denní přírůstky 26.10.2020 12343 10272 27.10.2020 12869 15666 28.10.2020 12585 12978 29.10.2020 12427 13051 30.10.2020 12192 13603 31.10.2020 12042 11427 01.11.2020 11935 6551 02.11.2020 11788 9239 03.11.2020 11277 12090 04.11.2020 11669 15725 05.11.2020 11696 13234 06.11.2020 11402 11546 07.11.2020 10872 7720 08.11.2020 10452 3609 09.11.2020 9996 6048 10.11.2020 9562 9055 11.11.2020 8590 8920 12.11.2020 7825 7874 13.11.2020 7226 7358 14.11.2020 6723 4196 15.11.2020 6477 1890 16.11.2020 6386 5412 17.11.2020 5699 4246 18.11.2020 5213 5514 19.11.2020 5012 6470 20.11.2020 4791 5808 21.11.2020 4647 3191 22.11.2020 4593 1509 23.11.2020 4445 4379 24.11.2020 4676 5861 25.11.2020 4592 4929 26.11.2020 4247 4049 27.11.2020 4054 4462 28.11.2020 3979 2667 29.11.2020 3917 1074 30.11.2020 3802 3573 01.12.2020 3705 5180 02.12.2020 3652 4560 03.12.2020 3734 4624 04.12.2020 3775 4747 05.12.2020 3867 3312 06.12.2020 3873 1112 07.12.2020 3969 4251 08.12.2020 4066 5855 09.12.2020 4331 6413 10.12.2020 4508 5869 11.12.2020 4717 6208 12.12.2020 4766 3654 13.12.2020 4893 1998 14.12.2020 5025 5176 15.12.2020 5318 7907 16.12.2020 5581 8255 17.12.2020 5830 7613 18.12.2020 6205 8832 19.12.2020 6443 5322 20.12.2020 6643 3399 21.12.2020 7039 7947 22.12.2020 7467 10904 23.12.2020 8306 14126 24.12.2020 7843 4370 25.12.2020 6963 2671 26.12.2020 6635 3031 27.12.2020 6689 3775 28.12.2020 7114 10918 29.12.2020 7905 16444 30.12.2020 8322 17045 31.12.2020 9597 13294 01.01.2021 9707 3443 02.01.2021 9985 4975 03.01.2021 10338 6245 04.01.2021 10621 12901 05.01.2021 10740 17278

Na grafu je jasně vidět, že po mezisvátečním poklesu křivka plynule navázala na předchozí růst. Šíření nákazy se v podstatě nezpomalilo. Naopak se Česká republika – ještě na jaře dávaná za vzor kvůli včasné reakci – dostala na své historické maximum a znovu se vyšplhala na nelichotivé první místo světového žebříčku nových infekcí přepočítaných na počet obyvatel.



Připomeňme, že když Česko naposledy figurovalo na prvním místě tabulky s největším počtem nákaz na milion obyvatel (v říjnu 2020), bylo tehdy zároveň zemí s největším počtem úmrtí na počet obyvatel. S odstupem času navíc víme, že v důsledku covidové epidemie v říjnu zemřely tisíce lidí týdně (tedy na covid) a co do počtu úmrtí následovaly nejhorší týdny v historii České republiky.



Přestože na začátku ledna 2021 zatím vidíme jen mírný nárůst covid-19 úmrtí, hned několik ukazatelů poměrně jasně signalizuje, že i tentokrát bude počet zemřelých stoupat. Má to hned několik důvodů, které je dobré pochopit, pokud chceme na aktuální situaci racionálně reagovat.



Vysoký podíl pozitivních nálezů mezi testovanými

Podíl pozitivních nálezů ze všech testů provedených daný den patří mezi nejdůležitější metriky, které se vyplatí sledovat. Jenže jde zároveň o metriku, kterou lidé špatně chápou. Snad proto, že pracuje s procenty a svádí tedy k výkladům pravděpodobnostním.



Co ukazuje podíl pozitivních testů? Počet pozitivních za den děleno počtem testů za den. Výpočet je jednoduchý, ale význam tohoto podílu je velký. Dostatečné a včasné testování je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro zastavení šíření nového koronaviru. Podíl pozitivních testů v podstatě ukazuje, zda se testuje dostatečně, nebo je potřeba testovat více. Světová zdravotnická organizace uvádí hranici 5% podílu jako kritérium, že je šíření „pod kontrolou“. Pokud je podíl pozitivních testů vyšší, lze mluvit o nekontrolovaném šíření. Čím vyšší podíl pozitivních, tím větší lze předpokládat počet nezachycených asymptomatických infekčních lidí v populaci. Pokud je podíl pozitivních testů denně nízký (např. 1 %), znamená to, že na jednoho zachyceného člověka s potvrzenou nákazou připadá 99 testovaných lidí, u kterých se nákaza nepotvrdila. To znamená, že řada lidí je testována při podezření na nákazu a dochází tedy k zachytávání potenciálních ohnisek nákazy ještě před tím, než zde nákaza propukne. Naopak pokud je podíl vysoký (např. 33 %) znamená to, že každý třetí otestovaný je nakažený. To značí nedostatečné testování: testy se dostanou prakticky jen na ty, u kterých je velké riziko nákazy. Nedochází tedy k zastavení šíření a je velká šance, že reálný výskyt nákazy je mnohem vyšší. Zobrazit více Sbalit

Pod našimi články o podílu nakažených se v diskuzích občas objevuje názor, že vysoký podíl pozitivně testovaných je nepodstatný. Nebo, že na testy chodí jen ti, kteří je skutečně potřebují a nedochází tak k plýtvání. Pokud by covid-19 nezpůsoboval v důsledku částečných či úplných lockdownů zemi stamiliardové ztráty a nepřipravoval by tak statisíce lidí o možnost výdělku, měla by možná taková teze smysl. Jenže snažit se ušetřit peníze tak, že omezíme testování, je jako snažit se ušetřit pár set korun tím, že do auta nekoupíme brzdovou kapalinu.



Podíl pozitivních testů stoupá spolu s tím, jak stoupá počet nakažených. To znamená, že testování a trasování nedrží s epidemií tempo.

Podíl pozitivních v ČR stoupá dlouhodobě. Z letních hodnot pod jedno procento se v září vyšplhal ke 20 %. Šlo o jeden z prvních varovných ukazatelů podzimní druhé vlny, která v Česku přesáhla tu první co do počtu nakažených (minimálně čtyřicetkrát) i zemřelých (minimálně pětadvacetkrát). Jak vidíte na grafu, podíl nakažených stoupá zároveň s nárůstem počtu nových případů, nebo dokonce s mírným několikadenním předstihem.



03.10.2020 2475,429 13,6% 04.10.2020 2552 15,2% 05.10.2020 2814,143 16,2% 06.10.2020 3170,571 17,4% 07.10.2020 3515 18,6% 08.10.2020 3785,286 19,6% 09.10.2020 4474 21,7% 10.10.2020 4771,429 23,0% 11.10.2020 4952 23,5% 12.10.2020 5121,857 23,7% 13.10.2020 5674,143 24,7% 14.10.2020 6275,286 25,5% 15.10.2020 6893,857 26,4% 16.10.2020 7249,286 26,1% 17.10.2020 7831,714 26,7% 18.10.2020 8110,857 27,0% 19.10.2020 8649,286 27,9% 20.10.2020 9172,286 28,4% 21.10.2020 9947,286 29,2% 22.10.2020 10580,286 29,6% 23.10.2020 11172,286 30,3% 24.10.2020 11709,429 30,6% 25.10.2020 12029,714 31,2% 26.10.2020 12343,286 31,6% 27.10.2020 12869,143 32,1% 28.10.2020 12584,571 32,0% 29.10.2020 12426,857 32,0% 30.10.2020 12191,857 31,4% 31.10.2020 12042,429 31,3% 01.11.2020 11935,429 31,0% 02.11.2020 11787,857 30,9% 03.11.2020 11277 30,2% 04.11.2020 11669,429 30,5% 05.11.2020 11695,571 30,5% 06.11.2020 11401,714 30,4% 07.11.2020 10872,143 30,1% 08.11.2020 10451,857 29,4% 09.11.2020 9996 28,2% 10.11.2020 9562,429 27,7% 11.11.2020 8590,286 26,6% 12.11.2020 7824,571 25,8% 13.11.2020 7226,286 25,1% 14.11.2020 6722,857 24,6% 15.11.2020 6477,286 23,9% 16.11.2020 6386,429 24,0% 17.11.2020 5699,429 24,0% 18.11.2020 5212,857 23,3% 19.11.2020 5012,286 23,1% 20.11.2020 4790,857 23,0% 21.11.2020 4647,286 22,4% 22.11.2020 4592,857 22,4% 23.11.2020 4445,286 22,1% 24.11.2020 4676 22,0% 25.11.2020 4592,429 21,9% 26.11.2020 4246,571 21,3% 27.11.2020 4054,286 20,8% 28.11.2020 3979,429 20,8% 29.11.2020 3917,286 20,2% 30.11.2020 3802,143 19,8% 01.12.2020 3704,857 19,6% 02.12.2020 3652,143 19,4% 03.12.2020 3734,286 19,7% 04.12.2020 3775 20,0% 05.12.2020 3867,143 20,5% 06.12.2020 3872,571 20,5% 07.12.2020 3969,429 20,9% 08.12.2020 4065,857 20,9% 09.12.2020 4330,571 21,7% 10.12.2020 4508,429 21,8% 11.12.2020 4717,143 21,9% 12.12.2020 4766 21,5% 13.12.2020 4892,571 22,3% 14.12.2020 5024,714 22,5% 15.12.2020 5317,714 22,8% 16.12.2020 5580,857 22,8% 17.12.2020 5830 23,0% 18.12.2020 6204,857 23,6% 19.12.2020 6443,143 23,9% 20.12.2020 6643,286 24,9% 21.12.2020 7039,143 25,9% 22.12.2020 7467,571 26,7% 23.12.2020 8306,286 27,9% 24.12.2020 7843 30,3% 25.12.2020 6962,857 31,4% 26.12.2020 6635,571 32,9% 27.12.2020 6689,286 33,8% 28.12.2020 7113,571 35,5% 29.12.2020 7904,714 37,7% 30.12.2020 8321,286 39,8% 31.12.2020 9595,429 40,7% 01.01.2021 9705,571 43,3% 02.01.2021 9983,429 43,7% 03.01.2021 10336 44,5%

V současnosti podíl pozitivních opět stoupá a pohybuje se vytrvale nad

30 %. Platí, že čím méně testů je daný den provedeno, tím vyšší je podíl pozitivních. První den roku 2021, kdy bylo provedeno jen 6 584 PCR testů, byla více než polovina z nich pozitivních.



Je tedy jasné, že v Česku neplatí „vyšší počet nakažených je výsledkem vysokého a důkladného testování“. Kdyby tomu tak bylo, stoupal by počet nakažených a klesal podíl pozitivních testů. Ve skutečnosti je to naopak: stoupá podíl pozitivních testů a zároveň stoupá počet denně detekovaných nakažených. To znamená, že se nedaří dostat epidemii pod kontrolu.

Jak do toho zasáhly antigenní testy?

Do prosince 2020 se oficiálně používaly pouze testy PCR, ale v průběhu prosince se spustilo plošné antigenní testování. Zatímco přesnější PCR test je na lékařský předpis, na přítomnost protilátek se může kdokoli nechat otestovat zdarma (když najde volný termín). Pokud někomu, kdo momentálně nemá příznaky covidu-19 (tzv. asymptomatický jedinec) vyjde antigenní test pozitivní, dochází k následnému ověření pomocí PCR testu.

Počty PCR a antigenních testů v ČR

Trochu se tím komplikuje situace ohledně podílu pozitivních testů. Ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách uvádělo pouze podíl PCR testů (to je mezinárodně srovnatelná metodika), nově také umožňuje stáhnout data o provedených antigenních testech.

Teoreticky bychom nyní mohli počítat hned několik poměrů pozitivních testů a každý bude vypovídat o něčem trochu jiném.

Podíl pozitivních PCR testů je nyní používaná metrika, zahrnuje všechny provedené PCR testy, včetně těch, které byly provedeny kvůli ověření pozitivity antigenního testu (nyní cca 41 %)



je nyní používaná metrika, zahrnuje všechny provedené PCR testy, včetně těch, které byly provedeny kvůli ověření pozitivity antigenního testu (nyní cca 41 %) Podíl pozitivních PCR testů bez ověřovacích testů je metrika, která by se nejvíce blížila té původní, před zavedením antigenních testů (nyní cca 40 %)



je metrika, která by se nejvíce blížila té původní, před zavedením antigenních testů (nyní cca 40 %) Podíl všech pozitivních testů bez ohledu na typ testu (nyní cca 19 %)



Toto zmatení vedlo některé lidi ke spekulacím, že vysoký podíl pozitivních testů vlastně není až tak špatná zpráva, protože „skutečný“ podíl je kvůli antigenním testům mnohem nižší (i když pořád vysoko nad 5 procenty). To je však příliš zjednodušující.



Především neplatí, že by ověřovací PCR testy (generované na základě antigenních testů) výrazně zamíchaly podílem pozitivních PCR testů. Naopak, rozdíl je nepatrný, podle našich propočtů je to pod dva procentní body.



Podstatnější je, jací lidé se nechávají testovat různými typy testů. PCR testy slouží obvykle pro potvrzení či vyvrácení nákazy u někoho, kde existuje podezření na základě příznaků (diagnostická indikace), nebo na základě trasování (epidemiologická indikace). Naopak antigenní testy jsou především využívány k preventivnímu a plošnému testování.



Typ testu a jeho indikace: PCR testy jsou nejčastěji předepisovány z diagnostických důvodů, zatímco antigenní testy nejčastěji v rámci preventivního a plošného testování.

To potvrzuje i Ladislav Dušek, ředitel ÚZIS: „U PCR je (podíl pozitivních) i více než 40 procent, protože na ně chodí lidé s příznaky poslaní lékařem, nebo ti, kteří byli v kontaktu s nakaženým. Antigenní testy jsou pozitivní asi v pěti až sedmi procentech, protože jde lidově řečeno o lidi z ulice, kteří jsou většinou bez příznaků a často se chtějí jenom ujistit o svém zdravotním stavu.“

Z toho vyplývá, že podíl pozitivních PCR testů je nadále důležitý. Vypovídá o tom, jak se daří – či spíše nedaří – zpomalovat šíření infekce cílenými zásahy. Právě cílené zásahy (testování, trasování a karanténa) jsou jedinou možností, jak zpomalit šíření infekce bez drahých plošných opatření a zákazů.



Nedostatečné testování, neúspěšné trasování

Ruku v ruce s testováním jde tzv. trasování, tedy dohledání kontaktů nakaženého člověka a následné testování/karanténa lidí, kteří s nakaženým přišli do styku. Trasování je hlavním nástrojem hygieniků pro zpomalení šíření epidemie. České hygienické stanice nedokázaly navzdory jarním pokusům navýšit své kapacity včas a záříjová vlna je tak zastihla nepřipravené zvládnout tisíce telefonátů denně.



„My se velmi omlouváme, ale nejsme schopni to zvládat,“ uvedla například 4. září Zdeňka Jágrová, šéfka pražské hygienické stanice. „Na jednoho trasovaného máte dvacet, třicet kontaktů, to jsme v hodnotách deseti tisíců lidí, se kterými jsme komunikovali.“



Následující graf z léta 2020 ovšem názorně ukazuje, jak v Praze postupně z „dvaceti, třiceti kontaktů“ průměrná hodnota klesala až pod tři kontakty na člověka (přesněji řečeno pod tři „indikované testy na jednoho nově nakaženého člověka“, což je trochu jiné než počet kontaktů).



1.6.2020 15.08333333 12.640625 2.6.2020 22.11111111 12.75 3.6.2020 8.6 11.28395062 4.6.2020 6.928571429 9.305882353 5.6.2020 9.8 9.564705882 6.6.2020 21 10.8125 7.6.2020 2 11.36486486 8.6.2020 23.75 11.43939394 9.6.2020 17.07142857 11.1971831 10.6.2020 10.5 11.93442623 11.6.2020 11.18181818 13 12.6.2020 13.83333333 13.7 13.6.2020 8.777777778 12.56923077 14.6.2020 6.380952381 11.61728395 15.6.2020 14.68421053 11.71875 16.6.2020 16 11.31868132 17.6.2020 15.05882353 12.05102041 18.6.2020 24.75 13.22105263 19.6.2020 10.13333333 12.67346939 20.6.2020 4.388888889 11.60747664 21.6.2020 12.77777778 12.87368421 22.6.2020 37.28571429 14.51807229 23.6.2020 17 14.62650602 24.6.2020 9 13.08988764 25.6.2020 13.23076923 12.11702128 26.6.2020 8.769230769 11.9673913 27.6.2020 0.375 12.5 28.6.2020 4.363636364 11.4047619 29.6.2020 36 10.0625 30.6.2020 14.57142857 9.666666667 1.7.2020 7.3 9.538461538 2.7.2020 12.2 9.193548387 3.7.2020 12.09090909 9.816666667 4.7.2020 4.4 10.16129032 5.7.2020 4.333333333 10.35 6.7.2020 12.25 9.213114754 7.7.2020 13.6 9.3125 8.7.2020 7.153846154 9.194029851 9.7.2020 8.857142857 8.6875 10.7.2020 8.4375 8.086956522 11.7.2020 6.857142857 8.515151515 12.7.2020 2.272727273 8.058823529 13.7.2020 30 8.791044776 14.7.2020 7.25 7.826086957 15.7.2020 6.4 7.647887324 16.7.2020 4.176470588 6.814814815 17.7.2020 4.166666667 5.927710843 18.7.2020 5.416666667 5.784090909 19.7.2020 3 5.53 20.7.2020 6.6875 5.044247788 21.7.2020 7.826086957 5.346774194 22.7.2020 5.166666667 5.19205298 23.7.2020 5.596153846 5.397849462 24.7.2020 6.105263158 5.63592233 25.7.2020 4.971428571 5.545851528 26.7.2020 1.653846154 4.988372093 27.7.2020 4.71875 4.857664234 28.7.2020 3.108910891 4.161931818 29.7.2020 8.613636364 4.596045198 30.7.2020 5.808510638 4.610315186 31.7.2020 5.650793651 4.63368984 1.8.2020 4.826086957 4.625974026 2.8.2020 1.760869565 4.686015831 3.8.2020 10.64516129 5.171957672 4.8.2020 3.666666667 5.573170732 5.8.2020 6.444444444 5.316568047 6.8.2020 5.4 5.26300578 7.8.2020 7.243902439 5.438271605 8.8.2020 5.964285714 5.610778443 9.8.2020 2.063829787 5.641791045 10.8.2020 6.371428571 5.259587021 11.8.2020 5.413043478 5.523952096 12.8.2020 2.784090909 4.733695652 13.8.2020 4.342105263 4.562982005 14.8.2020 2.142857143 3.810933941 15.8.2020 2.431034483 3.35600907 16.8.2020 2.37037037 3.437054632 17.8.2020 7.363636364 3.6 18.8.2020 5.490566038 3.638443936 19.8.2020 1.816666667 3.332622601 20.8.2020 3.891891892 3.256959315 21.8.2020 3.409836066 3.510297483 22.8.2020 2.149253731 3.446188341 23.8.2020 1.253731343 3.203703704 24.8.2020 5.836734694 3.093686354 25.8.2020 3.025641026 2.837209302 26.8.2020 3.986666667 3.280254777 27.8.2020 2.447368421 3.050739958 28.8.2020 2.805825243 2.959223301 29.8.2020 2.394230769 2.951086957 30.8.2020 0.8035714286 2.939001848 31.8.2020 3.1125 2.715034965

Klesající pokles počtu indikovaných testů v létě zřejmě odrážel to, jak krajská hygienická stanice nestíhala důkladně obvolávat všechny nakažené a jejich kontakty. Na podzim se kapacity hygienických stanic navýšily a obvolávání se kromě hygieniků ujali i telefonisté z call center. Mezitím každodenní přírůstek nakažených vystoupal nad deset tisíc a opět bylo prakticky nemožné všem zavolat včas.

Přidal se navíc další problém: nakažení lidé pracovníkům hygieny odmítají hlásit kontakty. Ať už za to může nedůvěra v systém Chytré karantény, tlak ze strany zaměstnavatelů, nebo neochota chodit na testy, faktem je, že počet hlášených kontaktů razantně klesl. V posledním měsíci se průměr pohybuje těsně pod jeden kontakt na nakaženého člověka. V posledním týdnu dokonce jen 0,77 kontaktu na člověka. A 3. ledna to bylo jen půl kontaktu na jednoho nakaženého.

Podle zprávy BISOP za to částečně může i nepřipravenost trasovacího systému na vánoční svátky: „Rychlost trasování o svátečních dnech prudce klesla. Příčinou je nedostatečný počet trasovačů ve sváteční dny.“ Ale i před svátky byla rychlost trasování nedostatečná a počet nahlášených kontaktů velmi nízký. Proč je to problém?

Když funguje trasování a testování tak, jak má, je schopno výrazně zpomalit šíření epidemie. Typickým problémem u covid-19 je bezpříznakový přenašeč, v horším případě superpřenašeč, tedy člověk, který má potenciál nakazit velké množství lidí. Proto je důležité, aby byl každý člověk, který přišel do kontaktu s nakaženým, kontaktován co nejdříve. Pak se daří zabránit šíření infekce přerušením řetězu nákazy, jako když hasiči „obklíčí“ ohnisko požáru.



Rychlé a dostatečné trasování může výrazně omezit šíření nákazy.

Pokud trasovači nestíhají a kontaktům se ozvou pozdě (obvykle se hovoří o lhůtě 24 hodin od nahlášení kontaktu), může mezitím kontakt roznést infekci dále, jeho kontakty ji roznesou dále a karanténa je vždy o několik dní zpožděná. Jako kdyby hasiči hasili již vyhořelé budovy, zatímco požár by se šířil do okolí.



Pomalé trasování nestíhá zabránit šíření epidemie, je o krok pozadu.

Nejhorší je, pokud je testování pomalé a navíc vykazuje nedostatečný počet nahlášených/oslovených kontaktů. Pak má testování a trasování jen velmi malý účinek na zpomalení šíření infekce. V naší hasičské metafoře je to nedostatečný počet hasicích vozů a nepozorované šíření požáru na nová ohniska bez vědomí hasičů.

Počet mrtvých kvůli covidu opět poroste

V říjnu a listopadu 2020 zaznamenala Česká republika nejvyšší týdenní počty úmrtí ve své historii. Tzv. nadúmrtí (tedy počet lidí, kteří zemřeli nad rámec dlouhodobého průměru pro dané období) navíc jasně kopírují úmrtí evidované ve spojitosti s covid-19. Přestože samozřejmě neplatí, že každé nadúmrtí bylo způsobené covidem-19, není pro náhlý nárůst nadúmrtí jiné věrohodné vysvětlení, než že je způsobil právě koronavirus.



Kolik lidí zemřelo v Česku navíc? Jak se v Česku projevila pandemie covid-19 na celkovém počtu úmrtí? Zdroj dat: MV ČR, MZ ČR, Český statistický úřad

A přestože od listopadu se denní počty mrtvých o něco snížily, mnohé ukazatele nasvědčují tomu, že nyní bude počet zemřelých v souvislosti s covid-19 opět stoupat. Bylo tomu tak vždy, když začal stoupat počet pozitivních případů (tento jev lze pozorovat i na zahraničních datech).

V Česku má nárůst úmrtí cca 9 dní zpoždění za nárůstem počtu nakažených. Sváteční pokles testování poněkud zkreslil naměřená čísla, z vysokého podílu pozitivních PCR testů lze usuzovat, že trasování a testování nakažených se nyní nestíhá. Situace je tedy ještě o něco horší, než se jeví z čísel nakažených. Pokud srovnáme začátek podzimní vlny se začátkem současné, je zřejmé, že situace je více než vážná.

Počty potvrzených nakažených v roce 2020 po týdnech podle věkových kategorií

Mezi lidmi nad 65 let je počet nově potvrzených nakažených dokonce větší, než byl v polovině října 2020. Protože zatím u starších nakažených roste prevalence (aktuální počet nakažených) rychleji než hospitalizace, může být rozdíl částečně způsobený vyšším testováním mezi staršími lidmi (například pomocí antigenních testů v domovech důchodců).



Vývoj počtu aktuálně nakažených seniorů (65+ a 75+ let)

Také počty hospitalizovaných se blíží počtům z poloviny října. Počet hospitalizovaných ve velmi těžkém stavu (umělý plicní oběh apod.) dosahuje hodnot z konce října.



Počty hospitalizovaných datum hospitalizovaných vážný stav 01.03.2020 0 0 02.03.2020 0 0 03.03.2020 0 0 04.03.2020 0 0 05.03.2020 0 0 06.03.2020 0 0 07.03.2020 0 0 08.03.2020 0 0 09.03.2020 0 0 10.03.2020 0 0 11.03.2020 2 0 12.03.2020 3 0 13.03.2020 4 0 14.03.2020 4 0 15.03.2020 6 0 16.03.2020 19 2 17.03.2020 49 5 18.03.2020 50 6 19.03.2020 55 6 20.03.2020 66 15 21.03.2020 79 14 22.03.2020 97 16 23.03.2020 117 22 24.03.2020 135 26 25.03.2020 174 35 26.03.2020 205 37 27.03.2020 237 47 28.03.2020 271 56 29.03.2020 282 53 30.03.2020 294 66 31.03.2020 322 72 01.04.2020 345 74 02.04.2020 351 76 03.04.2020 375 86 04.04.2020 365 84 05.04.2020 370 81 06.04.2020 394 86 07.04.2020 412 99 08.04.2020 422 94 09.04.2020 416 96 10.04.2020 405 89 11.04.2020 405 87 12.04.2020 402 100 13.04.2020 395 93 14.04.2020 386 83 15.04.2020 371 76 16.04.2020 363 83 17.04.2020 355 80 18.04.2020 339 74 19.04.2020 345 79 20.04.2020 349 76 21.04.2020 366 78 22.04.2020 343 74 23.04.2020 336 78 24.04.2020 330 75 25.04.2020 315 71 26.04.2020 310 72 27.04.2020 310 68 28.04.2020 306 68 29.04.2020 286 62 30.04.2020 273 58 01.05.2020 244 53 02.05.2020 233 49 03.05.2020 232 49 04.05.2020 236 54 05.05.2020 223 46 06.05.2020 209 43 07.05.2020 191 41 08.05.2020 185 43 09.05.2020 173 39 10.05.2020 167 39 11.05.2020 167 42 12.05.2020 157 40 13.05.2020 146 38 14.05.2020 128 34 15.05.2020 118 34 16.05.2020 112 33 17.05.2020 110 34 18.05.2020 115 32 19.05.2020 109 31 20.05.2020 101 31 21.05.2020 101 29 22.05.2020 98 24 23.05.2020 93 22 24.05.2020 94 21 25.05.2020 91 19 26.05.2020 92 15 27.05.2020 86 15 28.05.2020 73 15 29.05.2020 71 15 30.05.2020 72 12 31.05.2020 70 12 01.06.2020 73 13 02.06.2020 75 11 03.06.2020 65 10 04.06.2020 60 9 05.06.2020 60 9 06.06.2020 59 8 07.06.2020 61 10 08.06.2020 60 9 09.06.2020 63 9 10.06.2020 66 11 11.06.2020 65 12 12.06.2020 69 11 13.06.2020 67 12 14.06.2020 68 10 15.06.2020 77 9 16.06.2020 78 8 17.06.2020 84 7 18.06.2020 83 10 19.06.2020 82 8 20.06.2020 80 9 21.06.2020 74 9 22.06.2020 75 9 23.06.2020 76 9 24.06.2020 78 13 25.06.2020 67 12 26.06.2020 64 11 27.06.2020 61 11 28.06.2020 66 13 29.06.2020 69 11 30.06.2020 71 11 01.07.2020 75 10 02.07.2020 72 11 03.07.2020 71 11 04.07.2020 70 13 05.07.2020 73 13 06.07.2020 69 10 07.07.2020 77 11 08.07.2020 85 10 09.07.2020 73 15 10.07.2020 69 15 11.07.2020 64 14 12.07.2020 65 15 13.07.2020 71 19 14.07.2020 71 17 15.07.2020 80 17 16.07.2020 76 21 17.07.2020 74 20 18.07.2020 74 19 19.07.2020 74 19 20.07.2020 71 18 21.07.2020 78 22 22.07.2020 92 21 23.07.2020 91 20 24.07.2020 94 16 25.07.2020 92 15 26.07.2020 91 14 27.07.2020 109 17 28.07.2020 114 17 29.07.2020 116 18 30.07.2020 117 20 31.07.2020 114 19 01.08.2020 116 19 02.08.2020 109 18 03.08.2020 113 16 04.08.2020 115 13 05.08.2020 110 15 06.08.2020 105 14 07.08.2020 106 16 08.08.2020 104 16 09.08.2020 107 17 10.08.2020 113 23 11.08.2020 110 23 12.08.2020 101 22 13.08.2020 106 23 14.08.2020 113 24 15.08.2020 103 26 16.08.2020 101 24 17.08.2020 113 26 18.08.2020 103 25 19.08.2020 108 24 20.08.2020 116 24 21.08.2020 119 24 22.08.2020 124 26 23.08.2020 128 24 24.08.2020 129 32 25.08.2020 131 32 26.08.2020 136 32 27.08.2020 147 32 28.08.2020 155 37 29.08.2020 153 36 30.08.2020 153 36 31.08.2020 170 36 01.09.2020 177 41 02.09.2020 179 42 03.09.2020 193 43 04.09.2020 197 48 05.09.2020 207 51 06.09.2020 218 55 07.09.2020 254 64 08.09.2020 251 56 09.09.2020 264 60 10.09.2020 271 66 11.09.2020 306 65 12.09.2020 283 62 13.09.2020 305 64 14.09.2020 339 74 15.09.2020 369 73 16.09.2020 399 79 17.09.2020 493 90 18.09.2020 525 95 19.09.2020 507 92 20.09.2020 531 105 21.09.2020 611 112 22.09.2020 634 119 23.09.2020 707 134 24.09.2020 766 154 25.09.2020 825 164 26.09.2020 797 184 27.09.2020 823 188 28.09.2020 845 197 29.09.2020 998 204 30.09.2020 1061 195 01.10.2020 1163 231 02.10.2020 1238 243 03.10.2020 1207 262 04.10.2020 1279 264 05.10.2020 1485 312 06.10.2020 1631 329 07.10.2020 1782 362 08.10.2020 1951 399 09.10.2020 2143 408 10.10.2020 2161 431 11.10.2020 2213 404 12.10.2020 2573 464 13.10.2020 2685 489 14.10.2020 2966 517 15.10.2020 3201 537 16.10.2020 3440 571 17.10.2020 3533 552 18.10.2020 3694 560 19.10.2020 4135 611 20.10.2020 4433 637 21.10.2020 4844 701 22.10.2020 5087 721 23.10.2020 5436 743 24.10.2020 5357 760 25.10.2020 5665 810 26.10.2020 6179 878 27.10.2020 6513 934 28.10.2020 6568 1005 29.10.2020 7265 1036 30.10.2020 7641 1081 31.10.2020 7310 1112 01.11.2020 7444 1138 02.11.2020 8021 1187 03.11.2020 8108 1204 04.11.2020 8167 1149 05.11.2020 8146 1150 06.11.2020 8040 1169 07.11.2020 7422 1127 08.11.2020 7399 1132 09.11.2020 7678 1135 10.11.2020 7507 1091 11.11.2020 7249 1041 12.11.2020 7096 1070 13.11.2020 6994 1051 14.11.2020 6463 1029 15.11.2020 6308 1015 16.11.2020 6532 967 17.11.2020 6095 901 18.11.2020 6468 894 19.11.2020 6230 888 20.11.2020 6002 830 21.11.2020 5359 819 22.11.2020 5325 814 23.11.2020 5686 823 24.11.2020 5510 792 25.11.2020 5302 750 26.11.2020 5143 743 27.11.2020 4934 707 28.11.2020 4464 654 29.11.2020 4528 641 30.11.2020 4828 669 01.12.2020 4668 591 02.12.2020 4562 588 03.12.2020 4520 581 04.12.2020 4485 575 05.12.2020 4122 558 06.12.2020 4174 554 07.12.2020 4516 560 08.12.2020 4422 554 09.12.2020 4478 538 10.12.2020 4566 560 11.12.2020 4547 579 12.12.2020 4313 566 13.12.2020 4429 580 14.12.2020 4789 608 15.12.2020 4763 599 16.12.2020 4730 606 17.12.2020 4781 598 18.12.2020 4802 604 19.12.2020 4498 596 20.12.2020 4597 613 21.12.2020 4983 622 22.12.2020 4960 630 23.12.2020 4963 663 24.12.2020 4309 643 25.12.2020 4387 654 26.12.2020 4644 694 27.12.2020 4969 728 28.12.2020 5726 781 29.12.2020 5972 842 30.12.2020 6127 859 31.12.2020 6126 877 01.01.2021 5601 886 02.01.2021 5910 892 03.01.2021 6230 932 04.01.2021 7103 991

I z toho důvodu jsou na místě obavy, že počet úmrtí v souvislosti s covid-19 v následujících dnech a týdnech nadále poroste a nemocnice budou pod ještě větším tlakem než dosud. Aktuální situace je tak na základě výše zmíněných důvodů ještě horší, než se může zdát ze samotných počtů nakažených.



Vakcíny, které mají potenciál šíření epidemie zpomalit a posléze snad i zcela zastavit, se budou k příjemcům dostávat jen pozvolna. Zatím tedy nelze spoléhat na to, že by v následujících několika týdnech očkování výrazně zasáhla do statistik. Naopak nová, nakažlivější varianta viru šířící se Evropou má potenciál už tak špatnou situaci ještě zhoršit. Přestože pro konkrétního nakaženého člověka zřejmě nová mutace není nebezpečnější, snáze se šíří a tím pádem může nakazit za stejnou dobu více lidí.



V Česku začala třetí vlna, a to ještě dříve, než odezněla druhá. I proto lze očekávat, že bude ještě intenzivnější, povede k ještě většímu náporu na nemocnice a – bohužel – i k výraznému narůstu úmrtí.

Shrňme si to. Trasování nyní nestíhá zachytávat nové případy. Stoupá počet hospitalizovaných. Stoupá počet nakažených v rizikových skupinách. Přísná plošná omezení zjevně fungují jen částečně. A Evropou se šíří nová varianta viru, která sice v ČR ještě nebyla potvrzena, ale není důvod, aby se sem časem nedostala.



Co víme o covidu? Informace o tom, jak se šíří covid a jak se nejlépe chránit, najdete v našem rozsáhlém článku.



V takové situaci už zbývá jen apelovat. Na osobní zodpovědnost a racionalitu každého člověka, aby chránil sebe a své blízké. Na vládu, aby situaci komunikovala jasně, srozumitelně a odstranila překážky, které brání ve funkčním trasování a vakcinaci. Byrokratické bariéry možná ještě – dávno po dvanácté – vyžehlit půjdou. Ale blok lidí, který vychází z únavy a nedůvěry, se bude odstraňovat těžko.



Nakonec nejúčinnějším opatřením může být sdílená realita. Čísla jsou únavná a sledovat rok každý den grafy nebaví snad ani ty, kteří mají jinak tento exaktní styl komunikace rádi. Ale právě nyní nám čísla umožňují si uvědomit, že v Česku začala třetí vlna. Ještě dříve, než odezněla druhá vlna.



Co od ní můžeme čekat, to víme bohužel z října a listopadu, kdy umíralo o 100 % lidí více, než je běžné. A tentokrát jsou křivky ještě neúprosnější. Začaly totiž růst ještě předtím, než stihly poklesnout.