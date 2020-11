STO OBJEVŮ: Přijít na zip nebylo jednoduché. Zdrhovadlo spojuje tři jména

Tři otazníky DRUHY ZIPU? Ke kovovým zoubkům se časem přidal plast, i v podobě tenkých spirálek, které jezdec spojuje. Navíc známe zipy dělitelné, nedělitelné, jednostranné, oboustranné… V 50. letech se zrodil "suchý zip“, jeho princip je jiný.

Ke kovovým zoubkům se časem přidal plast, i v podobě tenkých spirálek, které jezdec spojuje. Navíc známe zipy dělitelné, nedělitelné, jednostranné, oboustranné… V 50. letech se zrodil "suchý zip“, jeho princip je jiný. ZIP NA SILNICI? Slovo zip vstoupilo do silniční dopravy jako forma souběžného spojování dvou pruhů do jednoho. U nás bylo zipování uzákoněno v roce 2000.

Slovo zip vstoupilo do silniční dopravy jako forma souběžného spojování dvou pruhů do jednoho. U nás bylo zipování uzákoněno v roce 2000. ZIP V POČÍTAČI? Ano, i tam se slovo zip prosadilo, a to ve způsobu komprimování a dekomprimování souborů nebo složek.