STO OBJEVŮ: Champollion léta luštil hieroglyfy. Když to zvládl, omdlel

Když v 60. letech 20. století během výstavby Asuánské přehrady vody Nilu zaplavovaly ostrůvek Philae, bylo třeba tamní starověký egyptský chrám přestěhovat do bezpečí. S ním putovaly i do kamenných kvádrů vytesané obrazce, datované do roku 394 n. l. Zachráněn tak byl poslední známý nápis v dávno vymřelém písmu. V hieroglyfech.

Jejich používání, táhnoucí se od časů 3 000 let př. n. l., zaniklo stejně jako mocná egyptská říše a na dlouhá staletí si pak podržely své tajemství. Ne snad, že se neobjevily pokusy přečíst je, ale vždy ztroskotaly.

A pak do toho vstoupil egyptským tažením Napoleon.

Rosettská stéla

V červenci 1799 Bonapartovi vojáci objevili při kopání základů opevnění v lokalitě Rosetta poblíž Alexandrie víc než metrovou kamennou desku s nápisem ve třech jazycích. Napoleon, který kromě dobyvačných úmyslů jevil velký obdiv ke starobylé kultuře, se postaral o její záchranu. Po porážce francouzské armády se stala britskou kořistí a v roce 1802 doputovala do Evropy, konkrétně do Londýna.

Že by právě Rosettská stéla mohla vést k rozluštění starého písma, bylo nadějné: kromě textu v hieroglyfech je na ní shodné sdělení v démotickém písmu a v řečtině. Poslední jazyk se přečetl snadno. Démotické písmo, jakási lidová podoba staroegyptštiny, už chtělo zkušenost, ale vzhledem k jeho podobě s koptským písmem, v 19. století stále někde užívaným, i ono sehrálo roli pomůcky.

Ale k rozluštění hieroglyfů ještě byla cesta dlouhá celé roky.

Školáci zkoumají repliku slavné Rosettské desky ve Figeacu

Mám to!

V té historii vystupují především dvě jména: Angličan Thomas Young a Francouz Jean-François Champollion. Věděli o sobě dobře a právě mezi nimi se roku 1814 rozhořel závod o to, kdo dřív a líp písmo rozluští.

Young zpočátku dost pokročil. Východiskem mu byla osobní jména, od nichž se odpíchl v řeckém textu a hledal je v hieroglyfickém. Identifikoval hlavně kartuše s orámovanými jmény Ptolemaia a Bereniké, ale došel k závěru, že pouze ona jsou zapsána foneticky čili hláskově, nikoli obrázkově. Určil i hodnotu některých znaků, přesto dál soudil, že běžné hieroglyfické písmo jsou jen obrázkové symboly.

Podstatně mladší Champollion, který se pro luštění hieroglyfů nadchl už jako šestnáctiletý, dlouho pracoval s podobnou představou. Ale nakonec mu pomohla bohatá znalost jazyků. Hlavně koptštiny představující poslední stadium staré egyptštiny včetně některých podobných znaků. Navíc ho inspirovala stará čínština, kombinující fonetické a obrázkové znaky.

Proč by se stejný systém nemohl týkat hieroglyfů? Šťastná úvaha.

Tři otazníky PAN BEZCHYBNÝ? I Champollion se dopustil omylů, jejichž odstranění čekalo na následovníky. Přesto nové hieroglyfy stále přicházejí.

I Champollion se dopustil omylů, jejichž odstranění čekalo na následovníky. Přesto nové hieroglyfy stále přicházejí. JAZYKOVÝ GÉNIUS? „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“ Francouz Champollion ovládl latinu, řečtinu, hebrejštinu, arabštinu, koptštinu, syrštinu, perštinu, dotýkal se čínštiny i dalších orientálních jazyků.

„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“ Francouz Champollion ovládl latinu, řečtinu, hebrejštinu, arabštinu, koptštinu, syrštinu, perštinu, dotýkal se čínštiny i dalších orientálních jazyků. ROLE NAPOLEONA? Rozpoutal obrovský zájem o egyptologii. V roce 1798 ho při vojenském tažení do Egypta provázela výprava odborníků na starověký svět.

I on startoval od fonetického zápisu Ptolemaiova jména (dodnes není jasné, jestli to od Younga „nepřevzal“), ale s podporou koptštiny a srovnáváním jejích znaků s hieroglyfy postupoval hlouběji. Velmi mu pomohly texty z dalších egyptských nálezů, znalost jednotlivých znaků postupně rozšiřoval.

Traduje se, že když 14. září 1822 studoval nápis z obelisku z chrámu Abú Simbel a podařilo se mu potvrdit správnost svých předpokladů, zvolal: „Mám to!“ Omdlel a pět dnů proležel v horečkách. Víc než patnáct let trpělivé, až detektivní práce mu konečně dovolilo své vítězství publikovat.

Thomas Young mu ustoupil, i když se o svůj podíl trpce hlásil. Otázku, kdo má na odhalení tajemství hieroglyfů větší podíl, nakonec shrnul v roce 2005 egyptolog Richard Parkinson slovy: „Jakékoli rozluštění stojí a padá jako celek. Young objevil klíč, když odhalil část abecedy, ale Champollion odemkl celý systém.“

A tak lidstvo mohlo daleko důkladněji nahlédnout do dějin starého Egypta.