Nepoctivost je lidská. Mnoho z nás o sobě neví, jestli by vzali úplatek

Část 1/4

Psycholog Štěpán Bahník

Proč se lidé chovají poctivě?

První důvod je, že se jim to může vyplatit. Druhý, že se mohou bát trestu. Může být natolik přísný nebo pravděpodobný, že se jim nevyplatí chovat nepoctivě. Třetí důvod je, že poctivé chování může být naučené. Lidé se mohou chovat poctivě čistě automaticky, ze zvyku. Čtvrtý důvod je, že se chovají podle svých morálních zásad nebo principů. Chtějí si zachovat pozitivní sebeobraz, vnímat sami sebe jako morálního člověka.

Štěpán Bahník (*1987) Vystudoval ekonomii, biologii a psychologii. Doktorské studium absolvoval na univerzitě ve Würzburgu. Vede výzkumnou skupinu Behaviorální a experimentální ekonomie na Fakultě podnikohospodářské Vysoké škole ekonomické.

Matt Ridley psal o čestných signálech. Když já se chovám poctivě, tak se ostatní budou chovat nějak podobně ke mně.

Určitě. Přiřadil bych to k prvnímu důvodu. Vyplatí se jim to. Ostatní vědí, že jim můžou důvěřovat a na základě toho spolu mohou spolupracovat. Profitují obě strany.

Dá se říct, jestli je v populaci víc čestných nebo nečestných lidí?

Naše chování výrazně ovlivňuje konkrétní situace. Obvykle se nedá říct, že daný člověk bude vždy čestný nebo nečestný. I jinak čestný člověk se může dostat do situace, kde se zachová nepoctivě. On sám to tak ale nemusí vnímat. Může si myslet, že se chová morálně, například lže kvůli nějakému vyššímu dobru. Zjednodušeně můžeme říct, že se mezi lidmi dají najít tři kategorie.

První jsou lidé, kteří se víceméně chovají čestně. Druhá jsou opravdoví podvodníci. Pokud mají možnost něco získat, poctivost příliš neřeší. Třetí jsou oportunističtí podvodníci. Také podvádějí, sami ale k tomu nevyhledávají příležitosti. Využijí je jen, když se naskytnou. Když najdou peněženku, tak ji nevrátí. Sami by ji však neukradli. Je těžké odhadnout konkrétní podíl nečestných lidí v populaci, ale je možné, že většina lidí jsou právě oportunističtí podvodníci.

Dají se lidé k poctivosti nějak povzbudit?

Ekonomický přístup obvykle zdůrazňuje roli trestu. Buď zvýším pravděpodobnost, že člověk bude potrestán, pokud se bude chovat nepoctivě, nebo zvýším dopad trestu. Je tu ale ještě jeden aspekt, který se tolik nezkoumá, ačkoliv může být také důležitý.