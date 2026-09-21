S novým přístupem k výrobě elektrické energie z jádra přišla firma Deep Fission, v překladu Hluboké štěpení. Sídlí v kalifornském Berkeley. Svůj jaderný reaktor chce spustit do hloubky 1 600 metrů. Odpovídá přibližně jedné anglické míli, tedy 1 609 metrům. Ve Spojených státech se tato starobylá jednotka stále běžně používá k měření vzdáleností.
Na první pohled by se proto mohlo zdát, že hloubka vrtu je zvolena tak, aby číslo vypadalo dobře. Pravý důvod je ale jiný. Jednu míli pod zemí se totiž dá dosáhnout vhodného hydrostatického tlaku, jenž se rovná součinu hustoty dané kapaliny, výšky jejího sloupce a gravitačního zrychlení. Hustota vody je zhruba 1 000 kilogramů na krychlový metr.
Pokud by se šachta zhroutila, třeba vlivem zemětřesení, znamenalo by to jen finanční ztrátu. Životní prostředí na povrchu taková nehoda neovlivní.