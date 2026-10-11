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Staré srdce v těle mladého příjemce omládne, a naopak. Velká šance, věří vědci

Jaroslav Petr
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pro transplantaci se hodí i orgány starších lidí. V těle mladého příjemce biologicky omládnou. Napovídají tomu nejen pokusy na myších, ale i zkušenosti z lékařské praxe. Vědci si od tohoto objevu slibují větší počet orgánů pro transplantace těžce nemocným.

Kontroverzní miliardář Bryan Johnson si před pár lety nechal v rámci omlazovacích kúr provést transfuzi krevní plazmy odebrané jeho sedmnáctiletému synovi. Inspirovaly ho k tomu výsledky experimentů, v nichž transfuze krve mladých myší prodloužila život myším seniorům, a navíc jim vylepšila upadající funkce mozku.

Opačný postup, tedy transfuze krve starých myší mladým, vyvolala u příjemců zvýšení biologického věku. V pozadí těchto efektů se zřejmě skrývá účinek destičkového faktoru 4, který je znám především pro svou významnou roli při srážení krve.

Tato studie má potenciál zvýšit využití srdcí od starších dárců – a pravděpodobně i všech ostatních orgánů – pro mladé lidi čekající na transplantaci.

Bartley Griffithkardiochirurg, University of Maryland

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