Kontroverzní miliardář Bryan Johnson si před pár lety nechal v rámci omlazovacích kúr provést transfuzi krevní plazmy odebrané jeho sedmnáctiletému synovi. Inspirovaly ho k tomu výsledky experimentů, v nichž transfuze krve mladých myší prodloužila život myším seniorům, a navíc jim vylepšila upadající funkce mozku.
Opačný postup, tedy transfuze krve starých myší mladým, vyvolala u příjemců zvýšení biologického věku. V pozadí těchto efektů se zřejmě skrývá účinek destičkového faktoru 4, který je znám především pro svou významnou roli při srážení krve.
Tato studie má potenciál zvýšit využití srdcí od starších dárců – a pravděpodobně i všech ostatních orgánů – pro mladé lidi čekající na transplantaci.