Vedoucí české stanice na Špicberkách: medvědi nejsou největším nebezpečím

Aleš Vašíček
Není zde zvykem zamykat domy ani auta. Ne z nedostatku zlodějů, ale aby bylo kam se schovat před ledním medvědem. Na souostroví Svalbard, které známe spíš pod názvem Špicberky, funguje od června 2014 Česká arktická výzkumná stanice. Co je zde však největším nebezpečím, to prozradil redakci Technetu její vedoucí Jan Pechar.
Oficiálně nejsevernější trvale osídlené město světa Longyearbyen vstoupilo koncem října do období temnoty, kdy Slunce vůbec nevyjde, aby ho v polovině února vystřídal lidský organizmus stejně zatěžující polární den. Jak se žije na výzkumné stanici na Svalbardu (Špicberkách), na geopoliticky žhavém souostroví, jsme si povídali s Janem Pecharem, který zde již šestým rokem s rodinou žije a vede Českou arktickou výzkumnou stanici Josefa Svobody Jihočeské univerzity.

Tato stanice poskytuje nejen zázemí různým vědeckým expedicím, ale slouží zejména jako základna studijních výzkumů. Centrem je Payerův dům s laboratoří a skladem ve městě Longyearbyen.

Špicberky
Arktická základna Jihočeské univerzity stojí na Špicberkách.
České terénní výzkumné pracoviště Nostoc na Špicberkách
Terénní stanice je vzdálenou 60 kilometrů od hlavního města Špicberk Longyearbyenu.
Vědci musejí na arktické výzkumné stanici snášet teploty padající k minus 35 °C.
„Tady ve městě Longyearbyen jsme jediná zahraniční stanice tohoto typu, protože ostatní vědecké stanice, kterých je na souostroví hodně, jsou primárně ve městě Ny-Ålesund. To je asi sto kilometrů vzdušnou čarou na sever,“ vysvětluje Jan Pechar a dodává: „Pak je tady ještě pár polních stanic a je tady jedna skutečně velká, polská stanice na jihu v Hornsundu. Poláci tu mají nejstarší vědeckou aktivitu – tato jejich celoročně obývaná stanice je tu už od roku 1954.“

Polní stanici Čechů představuje sezonní kontejnerové pracoviště Nostoc v zátoce Petunia, asi šedesát kilometrů severně od Longyearbyenu, v relativně těsné blízkosti bývalé ruské hornické výspy Pyramiden. Toto město bylo po útlumu těžby na konci tisíciletí vysídlené a dnes tam funguje pouze hotel. Nicméně právě zde se v roce 2006 začala psát historie českých vědeckých aktivit na Špicberkách. Vědeckou stanici tehdy představovaly dva námořní kontejnery na přístavní molu.



17. listopadu 2025

Akční letáky
Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.