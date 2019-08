Letos v srpnu je to 20 let, co začala pracovat jedna z nejdůležitějších a nejúspěšnějších družic současnosti, americká Chandra X. Tento teleskop obíhá Zemi podobně jako Hubbleův teleskop (byť po velmi odlišné dráze), věnuje se ovšem studii jiných objektů. Možná není tak známý, ale jeho vědecký přínos je stejně důležitý. Na prvním snímku je obrázek pozůstatku supernovy SN 1572, kterou právě v roce 1572 pozoroval Tycho de Brahe. Sice ji neobjevil, před ním si prokazatelně všimli jiní, ale proč bychom si tím kazili hezký název, že?

Autor: NASA