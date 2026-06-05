Při řízení železnice v mnoha zemích světa, včetně Česka, se využívají takzvané kolejové obvody. Jde o způsob, jak zjistit, jestli po daném úseku tratě zrovna projíždí vlak. Koleje jsou pod proudem. Ten může být i poměrně silný. Napětí je však nízké, takže neohrožuje například chodce nebo zvěř, kteří koleje překračují.
Vlak může podle konkrétního použitého technického řešení průtok proudu zvýšit, nebo naopak snížit. Tímto způsobem je možné velmi spolehlivě zjistit, že je daný úsek tratě obsazený. Na informaci pak reagují příslušná návěstidla.
Kvůli orientaci magnetického pole záleží na směru, kterým vlak jede. V jednom může být nevyžádaná změna signálu častější než v druhém. Důležitý je i počet vlaků na trati.