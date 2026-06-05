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Sluneční počasí dokáže přehodit semafory na železnici. Prokázat to je těžké

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BOUŘE NA SLUNCI. Snímky sluneční erupce střední velikosti byly zaznamenány 25. června observatoří Solar Dynamics patřící americké NASA. | foto: NASAReuters

Radek John
Sprška elektricky nabitých částic z naší mateřské hvězdy může vyvolat deformaci zemského magnetického pole. Jejím vlivem vznikají na železnici bludné proudy, které pak mění chování zabezpečovacího zařízení. Jediný prokázaný případ je z roku 1982. Jev je však asi častější.

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Při řízení železnice v mnoha zemích světa, včetně Česka, se využívají takzvané kolejové obvody. Jde o způsob, jak zjistit, jestli po daném úseku tratě zrovna projíždí vlak. Koleje jsou pod proudem. Ten může být i poměrně silný. Napětí je však nízké, takže neohrožuje například chodce nebo zvěř, kteří koleje překračují.

Vlak může podle konkrétního použitého technického řešení průtok proudu zvýšit, nebo naopak snížit. Tímto způsobem je možné velmi spolehlivě zjistit, že je daný úsek tratě obsazený. Na informaci pak reagují příslušná návěstidla.

Kvůli orientaci magnetického pole záleží na směru, kterým vlak jede. V jednom může být nevyžádaná změna signálu častější než v druhém. Důležitý je i počet vlaků na trati.

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