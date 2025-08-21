Zastoupení mužů a žen ve studii vyšlo zhruba půl na půl: 3 301 vs. 3 329, tj. asi 50,1 vs. 49,7 procenta. Deset lidí se samo označilo jako nebinární. Šest zvolilo možnost neuvést své pohlaví. Průměrný věk účastníků studie se pohyboval okolo 41 let. Rozpětí se pohybovalo mezi 18 a 73 roky.
Vědci je nechali vyplnit dotazník. Měřili v něm celkovou spokojenost se vztahem, míru intimity, vášeň a závazek, tj. vnímání vztahu jako trvalého. Všechny proměnné byly na škále od jedné do pěti. Hodnocení bylo obráceně než ve škole. Jednička byla nejhorší, pětka nejlepší.
Mnoho lidí navíc na online seznamkách lže. Podle jednoho výzkumu je jich až 53 procent. Uvádějí nižší věk, větší výšku, menší hmotnost, vyšší příjem, lepší práci, zajímavější koníčky a tak podobně.